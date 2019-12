VINDU: Vinduene i Lefortovo fengsel (t.h.) er laget slik at de innsatte ikke kan se ut. Bildet til venstre er fra et av de mange fengslingsmøtene i Moskva. Foto: Jørgen Braastad / Arthur Bondar

Cellekameratene til Frode Berg er dømt for drap og narkotika

De 711 dagene i fengslet førte til nye bekjentskaper for Frode Berg. En IS-sympatisør dømt for drap og en to-barnsfar som drev metamfetamin-laboratorium i Moskva var blant dem han delte celle med.

Fengselscellene i Lefortovo er små. To mann deler på 9 kvadratmeter. Den ene sengen står på en langside, den andre på kortsiden og sammen opptar de store deler av rommet. På den andre langsiden står det en benk, en TV, et skap og en vask. Under kameraet som overvåker cellen er det et lite toalett.

– Du kan gå fire skritt før du må snu igjen. Her satt vi 23 timer i døgnet og lyset stod på både dag og natt, sier Frode Berg.

Cellen har også et vindu som man ikke kan se gjennom. Om sommeren kan man søke fengslet om å få åpne det, men det er ikke lov til å titte ut.

– Vakten på avdelingen kontrollerer cellen hvert femte minutt gjennom et lite kikkehull. De sa fra ganske klart ifra om du stod og glana ut av vinduet, sier Berg.

GAMMELT: Lefortovo ble opprinnelig bygget som militærfengsel i 1881. Foto: Arthur Bondar

Jul i fengsel

I løpet av oppholdet feiret Frode Berg jul to ganger i Lefortovo fengsel.

– Jeg fortrengte julaften. Jeg husker at jeg fremdeles var i sjokk den første julen. Så for å overleve, måtte jeg bare ikke tenke på det.

I Russland er julaften en vanlig hverdag. På menyen i fengselet står det kålgrøt og kokte poteter.

– Julen i fjor var vanskelig den også. Tankene var jo der når det nærmet seg. Det var trist og tungt. Jeg satt og lurte på hvordan det var for de der hjemme, men så var jeg bare nødt til å fortrenge det igjen.

– Hvordan fortrengte du dette?

– Det lå jo og dura, men det var bare å tenke på andre ting, være aktiv, prate med han jeg bodde sammen med, trene, lese og se på TV.

KIRKENES: Frode Berg savner ikke Lefortovo fengsel. Han har begynt å falle til ro i Kirkenes og han sier skuldrene har senket seg. Foto: Helge Mikalsen

Dagbok

Hver dag skrev Frode Berg dagbok. Samlet ble det over 800 hundre sider i forskjellige kladdebøker.

– Jeg har skrevet mange historier inn der. Noen er til kona, som hun enda ikke har fått lese. Andre ganger bare om hvordan dagen hadde vært.

Berg sier han har forsøkt å lese i dagbøkene etter at han kom tilbake. Han klarer det ikke.

– Jeg er ikke klar for det. Det er skrevet om følelser fra den tiden og det blir for sterkt. Tårene kom da jeg prøvde å lese sist.

DAGBOK: Det ble 820 sider med dagboknotater fra Lefortovo fengsel før løslatelsen. Foto: Privat

Fikk venner

Berg sier det er umulig å ikke bli godt kjent med den man deler celle med.

– Spesielt en jeg fikk veldig god kontakt med. Han sa han bare skulle skulle inn til Moskva i tre-fire måneder for å tjene litt penger.

Mannen var i slutten av 40-årene og soner nå en fengselsstraff på 17 år. Ifølge Berg ble han dømt for å ha drevet en metamfetamin-lab i Moskva.

– Da må han bare sitte lenge for min del, men det var mennesket bak som betydde noe for meg.



















Lefortovo-fengselet er i utgangspunktet forbeholdt politiske fanger, men FSB har også ansvaret for organisert kriminalitet, terrorisme og grove narkotikaforbrytelser i Russland.

– Han drev med stor distribusjon også, men han forsvarte seg jo. «Men Frode, dette var ikke noe juks, dette var ren metamfetamin.» Han prøvde å ufarliggjøre det, sier Berg.

Cellekameraten til Berg var som tatt ut av hovedkarakteren i TV-serien «Breaking Bad».

– Han var ganske fortvilet. Han går glipp av oppveksten til de to sønnene han hadde. Sine egne foreldrene ser han nok ikke igjen – de kommer til å være døde når dommen er ferdig sonet.

Foto: Helge Mikalsen

Delte celle med drapsdømt IS-sympatisør

De siste 5 månedene bodde Berg sammen med en mann fra Karatsjajevo-Tsjerkessia, fra Nordkaukasus i Russland. En selverklært IS-sympatisør, dømt for et leiemord i 2012.

– Tidvis har jeg hatt det artig med de jeg bodde med. Men å bo på 9 kvadrat med folk med litt problemer er ikke alltid like lett.

Mannen fra Karatsjajevo-Tsjerkessia var veldig religiøs og brukte mye tid på å lese Koranen. Han reagerte blant annet på at Berg ikke passet godt nok på sin egen bibel.

– Han siste jeg bodde med kunne lukke seg helt i 2-3 dager om vi hadde kranglet. Men jeg kunne også gjøre ham glad. Da jeg sluttet med spekepølse laget av svin og gikk over til spekepølse laget av kukjøtt, så ble han veldig glad, sier Berg.

Dagen Frode Berg ble hentet på cellen, hadde de ikke snakket sammen på tre dager.

– Jeg ble litt overrasket, for da jeg gikk ut så kom han og ga meg en skikkelig klem. «Beklager Frode, beklager Frode», sa han.

– Selv om de har gjort grusomme ting de jeg sonet sammen med, så er de mennesker de også, avslutter Berg.

Publisert: 25.12.19 kl. 14:39

