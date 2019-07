Kjøttdebatten tar av: – Det stemmer ikke at vi har verdens beste dyrevelferd

Først skulle vi kjenne på flyskam. Nå tar flere til orde for at vi nordmenn også bør kjenne på kjøttskam.

Bildene fra Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», som viste svinebønder som behandlet dyrene sine svært dårlig, rystet Norge tidligere i sommer.

Etter dette spurte Bergens Tidende-kommentator Anne Rokkan i en kommentar «Eier du ikke kjøttskam?», og viser til både klimatrusselen, egen helse og dyrevelferd som gode grunner til å ikke spise kjøtt.

– Spis med god samvittighet

Til tross for Brennpunkt-avsløringen er det ingenting som tyder på at det er blitt lagt noen demper på salget, ifølge næringen selv.

To som ikke skammer seg over å grille i sommer er Sp-politiker Sandra Borch og Frp-politiker Bård Hoksrud. De mener alle nordmenn bør grille akkurat hva de vil i sommer.

– Enten det er kjøtt, tomater eller oppdrettslaks. Spis med god samvittighet, sier Borch i debatten, som mener vi har den beste dyrevelferden i verden.

– Lever innesperret

Hun hisset på seg både leder i NOAH Siri Martinsen og bystyrekandidat for MDG i Oslo Arne Haabeth i VGTV-studio.

– Det stemmer ikke at vi har verdens beste dyrevelferd. Det er ikke bare snakk om ulovligheter, som det har vært mye fokus på, men det er også snakk om at veldig mange dyr i kjøttproduksjonen lever innesperret på svært trange arealer som overhodet ikke gir utløp for naturlige behov, sier Martinsen.

