– Noen vil meg virkelig vondt

Mailin Hoel (23) opplevde at noen stjal identiteten hennes og forsøkte å fremstille henne som en barneovergriper. Over 16.000 nordmenn sier de har opplevd at andre utgir seg for å være dem på sosiale medier.

Tenk deg at en ukjent mann ringer og sier at dere har chattet på nett, men du skjønner ikke hvem han er og har aldri hørt om nettstedet før. Så kommer flere og flere meldinger.

– Jeg ble stressa. Og sint. Jeg tenkte nå er det noen som vil meg virkelig vondt her, sier Malin.

