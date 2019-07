POSITIV: KrFs stortingsrepresentant Tore Storehaug er positiv til å innføre utendørs røykeforbud enkelte steder i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vil ha «svensk» røykelov

Kun ett av regjeringspartiene ønsker å innføre utendørs røykeforbud slik de nå har gjort i Sverige. Resten sier blankt nei.

Mandag 1. juli innførte Sverige røykeforbud utendørs på en rekke offentlige steder. I ytterste konsekvens kan man nå bli bøtelagt dersom man tenner seg en sigarett på blant annet uteserveringer, utendørs perronger og holdeplasser for offentlig transport.

Selv om noen ønsker et slikt forbud i Norge, er det foreløpig ikke innført lignende lovgivning i Norge. Får KrF det som de vil, kan det imidlertid skje om ikke lenge.

– Dette er vi for. Vi trenger flere røykfrie arenaer, sier KrF-representant Tore Storehaug til VG.

Han vil ikke gå inn på nøyaktig hvilke steder han konkret ønsker å forby røyking i Norge, men sier det er mye bra i måten svenskene har løst det på.

– Det fins mange som av ulike grunner ikke bør utsettes for passiv røyking. Det svenskene har gjort er at de har tatt tak i arenaene disse menneskene ikke kan komme seg unna, og sørget for at de blir røykfrie. Det mener vi er et godt utgangspunkt, sier Storehaug.

Her kan du nå ikke røyke i Sverige: På uteserveringer.

Utendørs perronger og holdeplasser for offentlig transport.

Ved innganger der allmennheten har tilgang, for eksempel utenfor butikker.

På idrettsarenaer.

På områder med aktiviteter for barn eller ungdom, for eksempel lekeplasser, barnehager og skolegårder.

Sykehus, sykehjem og andre helselokaler.

Kommuner kan også innføre lokale forbud. For eksempel har flere kommuner innført røykeforbud på offentlige strender, skriver Aftonbladet. Vis mer vg-expand-down

Røyker mer enn naboene

I tillegg til at den skal beskytte folk mot passiv røyking, er den nye svenske røykeloven en del av myndighetenes mål om et røykfritt Sverige innen 2025. Per 2018 var andelen fastrøykende i alderen 16–84 år nede på syv prosent i landet, ifølge tall fra Folkhälsomyndigheten.

En lignende målsetting er også vedtatt i Norge. Andelen fastrøykende var ifølge SSB på 12 prosent i 2018, og Stortingets vedtatte mål er å kutte tobakksbruken med 30 prosent innen 2030.

UAKTUELT: Folkehelseminister og Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener de få som fortsatt røyker plages nok som det er. Foto: Frode Hansen

Vedtaket kom etter forslag fra nettopp KrF, som i juni 2018 fikk med seg samtlige partier utenom Frp og fire representanter fra Høyre på å be regjeringen utrede og fremme tiltak for å nå dette målet.

Nå er partiet en del av regjeringen, og har klare forventninger til folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

– For oss er dette et område der vi har ambisjoner om å kunne utgjøre en forskjell, slår Storehaug fast.

Her kan du fortsatt røyke i Sverige: I hjemmet ditt, dersom det ikke er et midlertidig bosted.

I atskilte rom på restauranter, men mat og drikke skal ikke serveres eller medbringes i rommet.

I lokaler hvor det eksplisitt tillates å røyke. Vis mer vg-expand-down

– For inngripende

I Norge regulerer tobakksskadeloven, populært kalt røykeloven, i all hovedsak innendørs røyking. Lokaler og transportmidler hvor alle har adgang, samt møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler, skal være røykfrie.

I tillegg skal det heller ikke røykes ved inngangspartier til skole- og barnehageområder, helseinstitusjoner og andre offentlige virksomheter.

KrFs regjeringskollega Frp er på klar på at dagens lov er mer enn nok.

LEI: Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen vil ikke gjøre livet vanskeligere for røykere. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg er så lei av debatten om hvordan man kan gjøre livet til røykerne enda kjipere. Vi vil ikke gjøre det ulovlig for folk å røyke ute, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Hun får støtte fra partikollega og folkehelseminister Sylvi Listhaug, som tidligere har uttalt til NRK at folk må få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil.

– Saken skal diskuteres i regjering, men Frps standpunkt er klart. De få som fremdeles velger å røyke blir plaget nok som det er, om man ikke skal innføre enda flere begrensninger, sier hun i en e-post til VG.

Nei til avgift

Heller ikke Høyre eller Venstre ønsker å stramme inn på hvor det er tillatt å røyke i Norge.

– Svenskene går for langt. Det må være lov å røyke utendørs. Selvsagt kan det vurderes forbud utenfor inngangspartier til sykehus og lignende, men dette bør kunne reguleres privatrettslig, sier helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland (H) til VG.

Han gjør det klart at Høyre heller ikke ønsker noen avgiftsøkning på tobakk.

– For å si det veldig enkelt: De 12 prosentene som fortsatt røyker vil ikke slutte bare på grunn av mer avgift eller røykeforbud utendørs. Det vil snarere bare plage dem, sier Stensland.

Det største opposisjonspartiet Ap vil heller ikke gi uforbeholden støtte til den nye svenske røykeloven.

– Vi mener det er viktig å utrede endringer i tobakksskadeloven for å hindre at nye generasjoner blir avhengige av tobakk og styrke vernet mot passiv røyking. Sverige har funnet sine løsninger, vi må gjøre egne vurderinger, sier Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap), som sitter i helsekomiteen på Stortinget.

– Mest effektivt

Helse- og omsorgsdepartementet skal snart i gang med å utrede og vurdere konkrete tiltak for å følge opp folkehelsemeldingen og tobakksstrategien som nylig ble behandlet i Stortinget.

Tobakksforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet (FHI) er uenig med Høyres Stensland, og sier avgiftsøkning er det mest effektive tiltaket hvis man vil få flere til å slutte å røyke.

TOBAKKSFORSKER: Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

– Det vil ramme sosialt ulikt, men det vil også treffe de samfunnslagene der røyking er mest utbredt, sier han til VG.

– Det er også noe mindre inngripende enn å si til folk at de må ut på sjøen eller langt inn i skogen for å røyke, legger han til.

Publisert: 09.07.19 kl. 20:29