LØNNSOMT: 19 år gamle Elias har fremdeles 808.000 kroner på sparekontoen etter fem dager med sommerjobb i kommunen. Foto: Privat

Elias (19) fikk sjokk da han sjekket lønnskontoen

Elias Kvernmo-Holmlimo (19) stusset litt da han sjekket lønnsslippen etter fem dagers sommerjobb. Der sto det nemlig at han nesten var millionær.

Oppdatert nå nettopp







Mens noen sliter med at de ikke engang får utbetalt minstelønn for sommerjobben sin, sliter andre med helt motsatt problem.

19 år gamle Elias Kvernmo-Holmlimo har i sommer jobbet som tilkallingsvikar for Bo- og dagtilbudstjenesten på Lysgård i Verdal, der han hjelper beboerne med husarbeid og innkjøp av varer.

Timelønnen er 158 kroner timen, og Kvernmo-Holmlimo hadde kun arbeidet fem dager i juni. Derfor var det et aldri så lite sjokk å se at det på lønnsslippen sto at han hadde tjent over en million kroner før skatt.

– Jeg må innrømme at jeg stusset litt over det. Jeg tenkte jeg kanskje kunne ha lest feil, at jeg overså et komma og egentlig hadde fått for lite, sier 19-åringen til VG.

– Så kikket jeg på timene, og så at jeg sto oppført med 6.400 timer. Det er jo nærmere 300 arbeidsdøgn, så det kunne heller ikke stemme. Da jeg i tillegg så at jeg skulle få utbetalt 808.000 kroner netto skjønte jeg at noe var feil, forteller Kvernmo-Holmlimo.

Han regnet med feilen ville bli oppdaget før pengene ble utbetalt, men fikk seg et nytt sjokk da han sjekket lønnskontoen på vei til Namsos fredag morgen.

– Der sto det at jeg rett og slett hadde fått 808.000 kroner utbetalt i lønn fra Verdal kommune. Da måtte jeg nesten le litt, sier Kvernmo-Holmlimo.

Det var Innherred som først meldte om saken.

LØNNSSJOKK: Elias Kvernmo-Holmlimo (19) fikk 808.000 kroner for fem dager med sommerjobbing for Verdal kommune. Foto: Privat

Fikset

Kvernmo-Holmlimo sendte en SMS til sjefen og fortalte om monsterlønningen.

– Han spurte først om jeg var seriøs, og da jeg sa ja sa han at det måtte ha skjedd en feil. I forrige måned hadde jeg jobbet noen timer som ikke kom med på lønnsslippen, som han hadde prøvd å legge inn manuelt. Så han sa det hadde skjedd en feil borte på lønnsavdelingen, sier Kvernmo-Holmlimo.

Holmlimos sjef, avdelingsleder Per Anders Fosslund ved Bo- og dagtilbudstjenesten på Lysgård, sier til Innherred at han humret litt da han så hva som hadde skjedd.

les også Zelia (26) har Norges kanskje mest ettertraktede sommerjobb

Til VG bekrefter han at de har ryddet opp i saken.

– Vi fant tidlig ut hva feilen var og fikk ordnet dette raskt, sier han, og legger til at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Selv om saken angivelig skal være løst, er de 808.000 kronene fredag kveld fortsatt på Kvernmo-Holmlimos konto.

Pengene har han ført over på en sparekonto slik at han ikke ved et uhell bruker av dem i løpet av helgen.

– Jeg regner med at pengene forsvinner etter hvert, sier han.

Publisert: 12.07.19 kl. 20:15 Oppdatert: 12.07.19 kl. 20:37