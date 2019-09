Foto: Thomas Andreassen

Terrorsaken i Bærum: Johanne ble skutt fire ganger

Obduksjonsrapporten etter drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) er klar.

Oslo politidistrikt skriver i en pressemelding at obduksjonsrapporten viser at hun ble påført tre skudd mot hodet og ett skudd mot brystkassen. Alle skuddene var dødelige og ble avfyrt kort etter hverandre.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble funnet drept hjemme i boligen sin i Bærum 10.august.

Stebroren Philip Manshaus (21) er siktet for drapet og for terrorangrepet mot moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum.

Politiet har også konkludert med at riflen som ble brukt er den samme som ble lovlig oppbevart i boligen på Eiksmarka. Politiet mener Ihle-Hansen ble skutt i tidsrommet 14.15 til 15.00 10. august.

– En elsket datter

Via bistandsadvokat Elisabeth Hagen har Johannes familie uttalt:

«Johanne var en elsket datter. Klok, reflektert, nysgjerrig på livet og samfunnet. En jente med mange fremtidsplaner. Omsorgsfull, kjærlig og hjemmekjær. En flott 17-åring på full fart fram i livet.»

«Tomheten og sorgen over tapet av henne som vi føler er nesten ikke til å bære. Johanne er fratatt sin fremtid og tanken på alt hun ikke får oppleve gir oss en sorg som ikke er til å bære.»

«Vi er takknemlige for den omtanke, støtte og omsorg vi har fått fra venner og familie, fra naboer, skole og medelever.»

Manshaus har ikke erkjent straffskyld

22 år gamle Philip Manshaus har innrømmet at han har begått handlingene han er siktet for, men har ikke erkjent straffskyld. Han ble 9. september varetektsfengslet for fire nye uker.

22-åringen gjorde nazihilsen da han ankom rettssalen til dette fengslingsmøtet. Advokaten hans, Unni Fries, sa da at Manshaus sier at han mener han har begått nødrettslige handlinger.

Ingen ble alvorlig skadet i angrepet på moskeen, der Manshaus gikk til angrep med skytevåpen. Mohammad Iqbal (76) og Muhammad Rafiq (65) klarte å overmanne Manshaus da han tok seg inn i moskeen.

