ULYKKESSTED: Den fem etasjer høye bygningen som raste sammen mandag kan ha huset så mange som 200 personer. Minst 60 er reddet ut i livet. Foto: PRITAM SAKPAL / AFP

Minst 60 personer reddet fra bygning som kollapset

Flere skal fortsatt være fanget i ruinene av den sammenraste bygningen i India tirsdag morgen.

Redningsarbeidere har jobbet med å hente ut så mange som mulig fra den fem etasjer høye bygningen som raste sammen i industribyen Mahad i nærheten av Mumbai i India mandag kveld.

Minst 60 personer er hentet ut i live. Én person er død og minst 30 personer er fortsatt fanget i ruinene, sier Bharatshet Maruti Gogawale fra de lokale myndighetene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

CNN melder at 18 personer skal være skadet.

Innenriksminister Amit Shah har skrevet om hendelsen på Twitter.

– Bygningskollapsen i Raigat er veldig tragisk. Jeg har snakket med responsstyrken for katastrofer for å sørge for all mulig hjelp blir sendt til stedet for å bidra i redningsarbeidet. Jeg ber for alles sikkerhet, skriver Shah,

Bygget falt omtrent som et korthus, har en lokal politibetjent på rasstedet sagt, ifølge Reuters. Det er uklart hvorfor bygget raste sammen, men det er ikke helt uvanlig i India. Ofte har slike ulykker sammenheng med dårlig konstruksjon, dårlige materialer eller at byggene ikke er forskriftsmessig oppført, skriver nyhetsbyrået. Kraftige nedbørsmengder under monsun-sesongen fører også til flere bygningskollapser i India årlig.

SØKER: Redningsarbeidere søker etter overlevende i ruinene av en kollapset bygning i India tirsdag morgen. Foto: PUNIT PARANJPE/ AFP

Publisert: 25.08.20 kl. 07:03

