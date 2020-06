STØRE I STUDIO: Ap-leder Jonas Gahr Støre møter denne uken Thomas Giertsen og Anders Giæver i podkast-studio. Foto: Antonsen, Magne

Hør hva Støre svarer på spørsmålet om Trump egentlig er gal

Erna Solberg ville ikke gi et klart svar. Men Jonas Gahr Støre svarer kontant i denne ukens episode av podkasten Giæver & Giertsen

Komiker Thomas Giertsen og VG-kommentator Anders Giæver har denne uken besøk av Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin podkast. Her utfordres Støre til å gi et mer direkte svar på spørsmålet om USAs president enn statsminister Erna Solberg ville gi for en uke siden.

– Er Donald Trump gal?

– Nei, svarer Ap-lederen kontant, etter en kort tenkepause.

Hør ukens episode av podkasten her:

Støre beskriver den amerikanske presidentens twitring som både stigmatiserende og polariserende, men er tydelig på at twitringen hans er rasjonell - «innenfor hans rasjonalitet».

- Jeg mener å bruke sånne ord som du bruker vil være å frata han fra det ansvaret du har som president i USA, med det apparatet han har, sier Støre.

Forrige uke besøkte podkast-duoen statsministerens kontor, og Erna Solberg svarte hverken ja eller nei på spørsmålet fra Giertsen om Trump.

Misliker Jens-spørsmål

Et spørsmål Støre ikke er like interessert i å svare på, er sammenligningen mellom han selv og tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg.

– Jeg må spørre om en ting som jeg har lurt på, sier Giertsen.

– Hvem opplever du som lengst til høyre i Arbeiderpartiet. Deg eller Jens?

– Det er et målebånd jeg ikke kjenner igjen, svarer Støre om de politiske forskjellene på seg selv og forgjengeren.

– Jeg har alltid følt på det spørsmålet, er du til høyre eller venstre i arbeiderpartiet, også svarer jeg veldig kjedelig. Jeg står midt i.

Svensk forskjell

Støre beskriver en berøringsangst i Sverige for debatt rundt både integreringsspørsmål,smittevernshåndtering i corona-tiden.

– Jeg har ment lenge at de har hatt berøringsangst for å diskutere de kjempeutfordringene de har hatt på integrering, sier Støre om vårt naboland.

– Så de øverste myndighetene har hatt litt berøringsangst både når det gjelder smittevernshåndtering og innvandringspolitikk? spør Giertsen.

– Ja, det kan du si. Med litt ulike årsaker, svarer Støre.

Publisert: 12.06.20 kl. 10:18

