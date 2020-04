UFORKLARLIG: Statens Naturoppsyn har fått melding om hundrevis av ærfugl som er funnet avmagret og døde langs Oslofjorden. Foto: Per Espen Fjeld, Statens Naturoppsyn

Mystisk ærfugl-død i Oslofjorden

Hundrevis av døde avmagrede ærfugl er funnet langs kysten langs ytre Oslofjord. Forskerne har en teori, men vet ennå ikke sikkert hva denne massedøden skyldes.

Haakon Haaverstad, oppsynsmann i Statens Naturoppsyn har sett mye død ærfugl.

– Vi har nok fått meldinger om mellom 300 og 400 døde fugl, men vi regner med at det er store mørketall fordi mange trolig har dødd ute på havet og blitt spist av andre dyr, sier han til VG.

Det var Fredriksstad Blad som første skrev om denne saken.

For et par uker siden fikk Haaverstad og andre oppsynsmenn oppdrag i å samle inn 100 døde ærfugl ved Oslofjorden og sende dem til analyse hos Norsk institutt for naturforskning i Trondheim, sier han til VG.

Ifølge Haaverstad ble de ferdig med innsamlingen i slutten av mars, men det kommer det fortsatt meldinger om død fugl.

I FLUKT: Ærfugl er en vanlig andeart som lever langs kysten. Dette bildet er tatt ved Hvaler. Foto: Haakon Haaverstad

Avmagret

– Veterinærinstituttet har undersøkt noen få fugler og kan melde at det ikke er funnet spor etter sykdommer hverken knyttet til virus eller bakterier. Fuglene er rett og slett avmagret, sier han til f-b.no.

Haaverstad mener denne avmagringen er spesielt ille nå på grunn av at det er hekkesesong. Ærfugl-hunnene ligger tre og en halv uke på redet og trenger opplagsnæring.

SPISER RASKT: Bildet viser leppefisk (bergnebb) og strandkrabber som kaster seg over en stein dekket av blåskjellyngel. Denne ble helt renset i løpet av få timer, mens alle de små skjellene i fjorden utafor forsvant i løpet av noen dager. Dette var i forbindelse med en undersøkelse NIVA har utført. Foto: Hartvig Christie, NIVA

Ifølge marinbiolog Hartvig Christie i NIVA kan den reduserte bestanden av kysttorsk i Oslofjorden og Skagerrak-kysten være en forklaring.

– Det som har skjedd er at torsken er borte fra Oslofjorden, og det har ført til en økning av torskens byttedyr, sier han til VG.

Forklaringen ligger i næringskjeden i strandsonen mener Christie.

– Når det er reduserte forekomster av toppredatorer, som torsk, vil det føre til en oppblomstring av torskens byttedyr, slik som leppefisk. Og leppefisken spiser bunndyr som blåskjellyngel, snegler, små krepsdyr.

Dette er også mye den samme maten som ærfuglen spiser.

Ærfuglen er en andefugl som kan dykke ned til 10 meter og finner mye av næringen sin på bunnen, særlig muslinger, krepsdyr, marine marker og sjøpølser.

– I undersøkelser har vi dokumentert hvor raskt små leppefisk som bergnebb og strandkrabber spiser denne maten som ærfuglen er avhengig av.

MARINBIOLOG: Hartvig Christie jobber i NIVA. Foto: Privat

Åpne spørsmål

– Gjelder dette også andre fuglearter ved kysten?

– Ærfuglen er spesiell ved at den lever av dyr den finner i strandsonen. Andre fugler som stokkender og gjess spiser mest planteføde. Andre sjøfugler som skarv spiser fisk og er sånt sett ikke like utsatt som ærfugl, sier Christie.

Det er fortsatt mange åpne spørsmål, mener marinbiologen.

– Men at torsken har forsvunnet, gjør at det har påvirket næringskjeden til ærfuglen. Det er innført fiskeforbud av torsk fra Telemark til grensen mot Sverige, og det er jo et håp om at denne fredningen vil virke.

Ærfugl Ærfuglen hekker i den arktiske og boreale sonen over hele den nordlige halvkule. Den hekker langs kysten av Europa fra nord i Frankrike, gjennom Nederland og De britiske øyer til Island, og nordover gjennom Skandinavia til den nordlige kysten av Russland, i tillegg til arktiske områder som Svalbard. Ærfuglen livnærer seg hovedsakelig av ulike bunnlevende dyr, særlig muslinger, som den finner ved å dykke på dyp ned mot ti meter. Krepsdyr, marine marker og sjøpølser inngår også i dietten. Den europeiske hekkebestanden er omtrent 840 000 par og regnes som stabil, men med nedgang i enkelte deler av utbredelsesområdet. Kilde: Norsk Polarinstitutt Vis mer

OPPSYNSMANN: Haakon Haaverstad er oppsynsmann i Statens Naturoppsyn har sett mye død ærfugl. Foto: Espen Fjeldstad, SNO

Mye parasitter

Ifølge Haaverstad er ikke ærfuglen en sjelden fugleart. Det er en vanlig og tallrik art som lever langs kysten. Bestanden er ganske høy, men at den vil variere noe fra år til år. De siste årene har de merket en tilbakegang, spesielt fra Nordvestlandet og oppover hvor er tilbakegangen er vesentlig. Men det er foreløpig ingen dramatisk tilbakegang i Oslofjorden, mener naturoppsynsmannen.

– Hva tror dere denne massedøden skyldes?

– Veldig mange av de døde ærfuglene er avmagret. Noen undersøkelser har vist at en del fugl har hatt økt mengde parasitter i fordøyelsessystemet. Men vi vet ikke om avmagringen skyldes parasittøkning, eller omvendt, sier Haaverstad.

Publisert: 15.04.20 kl. 22:58

