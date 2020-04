TOMT: Det er helt tomt på kveldstid i Oslos gater, som her på Grünerløkka etter at skjenkeforbudet ble innført for to uker siden. Foto: Krister Sørbø, VG

Derfor stengte Oslobyrådet utelivet

21. mars ble all alkoholservering i Oslo forbudt. Helsemyndighetene hadde i utgangspunktet åpnet for å gi dispensasjoner, men omfattende skjenkekontroller viste at svært mange gjester satt tettere enn forskriftene tilsier.

Nå nettopp

«Fordi det observeres omfattende brudd på forskrifter fra helsedirektoratet og Oslo kommune, er det nødvendig, forholdsmessig og tjenlig å fatte vedtak om ikrafttredelse ved skjenkeslutt kl. 20.30 i dag.».

Det het det i vedtaket fra Byrådet i Oslo da de stengte alkoholkranene for utelivet i Oslo lørdag for to uker siden.

Bakgrunnen for stengningen er at Helsedirektoratet 12. mars vedtok at alle serveringssteder skulle stenges etter smittevernloven § 4-1, for å forhindre coronasmittespredning.

Men de la inn et unntak for steder der det foregår servering av mat, og som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.

les også Feil å stoppe skjenking

400 steder sjekket

Dagen etter, den 13. mars vedtok Oslo kommune at det i tillegg ikke skal samles flere enn 50 personer og at serveringssteder som skjenker alkohol må stenge kl. 21.

Her var det altså i utgangspunktet lagt opp til en mulighet for bransjen å fortsette skjenkingen – dersom de klarte å forholde seg til disse forutsetningene.

Oslo kommune fikk raskt inn en del tips, som tydet på at dette ikke var tilfelle.

Næringsetaten og politiet satte i gang en omfattende kontroll av 400 utesteder i Oslo: Hadde utelivsbedriftene klart å legge til rette for de nye begrensningene?

Etter en ukes sjekk, var konklusjonen klar:

«1-metersgrensen er tilnærmet umulig å overholde i praksis. Det gjelder også på steder hvor det er svært få mennesker i lokalet, og hvor serveringsstedene har forsøkt å tilrettelegge for å overholde regelverket ved for eksempel skilt og bordplassering.», heter det i vedtaket.

FIKK SKJENKESTOPP: Den kjente restauranten Lorry fikk, i likhet med alle andre utesteder i Oslo skjenkeforbud 21. mars. Foto: Krister Sørbø, VG

Observert fra bil

Her er noen utdrag fra skjenkekontrollørenes rapporter:

* «Det var 21 steder vi anmodet om å stenge da de ikke forholdt seg til grensen om minimum 1 meter avstand mellom gjestene. (Lørdag 14.3)

* Et sted nektet å stenge til tross for vår anmodning. Det satt opptil 8 personer rundt samme bord, tett inntil hverandre. Det var også tett kø (ca. 10 personer) på utsiden av stedet når vi forlot stedet. Politiet ble varslet om dette og ble anmodet om å stenge de.» (Lørdag 14.3)

* Sjekket 200 steder. (...) Ingen steder med skjenkebevilling holdt åpent etter kl. 21.00. Vi observerte 6 steder som ikke forholdt seg til grensen om minimum 1 meter avstand mellom gjestene. Observasjoner ble gjort fra bil. (Mandag 16.3)

På grunn av smittefare og nærgående oppførsel fra berusede gjester, har kontrollørene kun observert fra utsiden, fra bil og til fots, ifølge rapportene.

Pizza fra mikro

* Det var gjennomgående at de stedene som hadde gjester, var der for å sosialisere og konsumere alkohol, og ikke for å spise. (Tirsdag 17.3)

* Vi kunne observere gjester som hadde problemer med balansen og som klemte hverandre. Gjestene virket på avstand å være påvirket av alkohol. (Tirsdag 17.3)

* Observerte 15 steder som ikke forholdt seg til grensen om minimum 1 meter avstand mellom gjestene. (Onsdag 18.3)

* En av gjestene valgte å urinere på veggen til høyre for inngangen, før han fortsatte å røyke sammen med 5 andre gjester. I lokalet var det relativt fullt, gjester gikk om hverandre og satt tett samlet. (Torsdag 19.3)

* Svært mange serveringssteder og restauranter klarer ikke holde gjestene sine 1 meter fra hverandre. (...) Flere steder uten kjøkken holder åpent. Noen av de reklamerer nå med pizza fra micro for å omgå regelverket. (Lørdag 21.3)

*(...) observerte vi også Lorry. Vedlagt (i kommunens rapport) er bilder som viser at gjester her satt svært tette, og at det forekommer bestilling i baren. (Fredag 20.3)

les også Frp ber Oslo utsette eiendomsskatten

RESTAURANTEIER: Eier og driver av den tradisjonsrike restauranten Lorry i Oslo, Karl-Axel Bauer, måtte stenge alkoholserveringen da Oslobyrådet innførte skjenkeforbud. Foto: Privat

– Følger loven

Eier og driver av den tradisjonsrike restauranten Lorry i Oslo, Karl-Axel Bauer, ble intervjuet 21.3 av VG hvor han sa at Oslobyrådet skjærer alle over en kam med sin beslutning om full skjenkestopp.

– Serveringssteder som tar smittevern på alvor, burde ikke bli straffet, sa Bauer den dagen forbudet kom.

Som det fremgår av eksemplene over er også Lorry nevnt i skjenkekontrollørenes rapporter og er derved en del av grunnlaget som førte til forbudet.

– Hva synes du om at Lorry var blant de stedene som ble nevnt i skjenke-rapportene?

– Loven krever at vi skal legge til rette. Lorry følger loven. Rapporten viser ikke noe sted til at Lorry ikke har fulgt kommunens vedtak. Vi oppfordrer Oslo kommune til å lese hva som står i forskriften de selv har vedtatt, sier Bauer i en e-post til VG.

BLE STENGT: – Det er kjedelig at vi (bransjen, journ.anm,) ikke kan følge loven tilstrekkelig godt til at vi kan fortsette å holde åpent, mange av våre kunder har satt pris på å komme hit og at det noe er som vanlig. Denne baren ble som alle andre steder stengt den 12. mars. Foto: Krister Sørbø, VG

– Gjestene er i familie

Bauer reagerer også på at kontrollørene kun så gjennom vinduene at enkelte gjester var nærmere hverandre enn 1 meter og sier at FHIs anbefaling er at personer som bor sammen kan omgås som normalt. Han sier de fleste av Lorrys gjester er par og familier som er ute for å spise og kontrollørene har ikke sjekket ut om dette er tilfellet for gjestene de observerte.

– Det kunne de enkelt gjort ved å gi seg til kjenne etter kontrollen, og diskutere observasjonene de gjorde med personalet og gjestene for å avklare om de bor sammen. Det er forøvrig vanlig praksis ved andre kontroller av myndighetene, eksempelvis skjenkekontroll eller Arbeidstilsynet, sier Bauer.

VG tok kontakt med Næringsetaten i Oslo som har utført disse skjenkekontrollene.

– Hvorfor spurte dere ikke personalet på utestedene om de som satt tett var i familie?

– Her må vi se det store bildet. Dette dreier seg om smittevern og mennesker som i ytterste konsekvens kan dø i en pandemi som truer globalt. Vi må alle bidra i dugnaden og gjøre det vi kan. Av den grunn stengte de fleste utestedsdriverne ganske raskt. Byrådets beslutning om å stoppe skjenkingen var basert på en helhetsvurdering i byen vår. Det var ett av flere tiltak som kan bidra til bedre smittevern for befolkningen, sier Gunnhild Haugen, direktør Næringsetaten i Oslo.

les også Vi må være åpne om konsekvensene av tiltakene

Da kom forbudet

Den 21.3 vedtok derfor Byrådet å forby alkoholservering:

«På bakgrunn av at smittevernoverlegen har anbefalt at det fattes vedtak om å forby alkohol, og fordi det observeres omfattende brudd på forskrifter fra helsedirektoratet og Oslo kommune, er det nødvendig, forholdsmessig og tjenlig å fatte vedtak om ikrafttredelse ved skjenkeslutt kl. 20.30 i dag.

Det ble også vurdert om man bare skulle stenge de stedene som hadde brutt 50 personers- og 1 metersgrensen, men Byrådet landet på å forby alle:

«Det vises til at det ikke vil være tilstrekkelig effektivt å stenge de stedene som ikke overholder 1-metersgrensen, forbudet mot å samle flere enn 50 og overskjenking i kraft av de hjemlene kommunen allerede har (...) Det er derfor nødvendig å gi en forskrift som rammer alle – også de restaurantene som er seriøse og serverer mat og alkohol på en forsvarlig måte», heter det i vedtaket.

Dette sier loven Smittevernloven § 1–5: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene eller vil være et uforholdsmessig inngrep.» Vis mer

Publisert: 04.04.20 kl. 19:48

Les også

Mer om Oslo kommune Smittevern

Fra andre aviser