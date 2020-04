INNTEKTSGRUNNLAGET BORTE: Karantenereglene har ført til at grensehandelen er borte. Dette er fra Svinesund i 2019. Foto: Gøran Bohlin

Krise i svenske grensebyer: – En sommer uten nordmenn vil bety økonomisk katastrofe

Bedrifter i svenske grensebyer har mistet bortimot alle inntekter etter at regjeringen innførte karantene for nordmenn som har vært i Sverige.

– Jeg våger ikke å tenke på konsekvensene om grensene skulle forbli stengt over sommeren, fortviler Strømstad-ordfører Kent Hansson.

De to store næringene i hans kommune er handel og turisme, og nesten hele kundegrunnlaget er nordmenn. Hansson forteller at hele inntektsgrunnlaget falt bort over natten da grensene mellom landene ble stengt på grunn av coronaviruset.

– Om vi ikke visste at vi var avhengig av nordmenn før, så vet vi det nå, sier Hansson med galgenhumor, for situasjonen er alvorlig.

TURISME: Fergeleiet i Strømstad er som regel fylt opp med mennesker om sommeren, med stengte grenser kan det bli en spøkelsesby denne sommeren. Foto: Roy Freddy Andersen

Frykter konkurser i hopetall

Han forklarer at inntekter gjennom påsken, helger på våren, samt sommerferie-ukene er selve grunnlaget for driften for butikker og turisme i kommunen.

Nå er 25 prosent av innbyggerne i arbeidsfør alder i kommunen permittert, men Hansson frykter at det blir verre, og sier han knapt våger å tenke på konsekvensene om grensene skulle bli stengt over sommeren.

– Det vil bety konkurser, arbeidsplasser forsvinner, vi mister skatteinntekter, og innbyggere vil muligens flytte siden det ikke er arbeid å få her, jeg er veldig bekymret. Store kjeder som har levd godt i området de siste 15–20 årene vil nok klare seg, men det er mange mindre bedrifter med små marginer, for disse er dette en krise, forklarer han.

Bønn til Norge

Ordføreren kommer nå med en bønn til Erna Solberg og den norske regjeringen om å få en forsvarlig åpning av grensen.

– Vi har respekt for at vi må være forsiktige med dette viruset, men i vår del av Sverige har vi nesten ikke hatt smitte, påpeker han.

I en kommentar i Strømstad Tidning, skriver avisens debattredaktør Karl af Geijerstam at en sommer uten nordmenn vil bety «økonomisk katastrofe», og forteller at i tillegg til Strømstad er flere byer langs grensen i Värmland-distriktet som sliter tungt. Han understreker at det er områder som er helt avhengig av norsk kjøpekraft for å kunne drive.

– Dette har allerede rammet hardt, og det er stor frustrasjon i grenseområdene. Fortsetter dette vil det bety stor arbeidsledighet i vår region, spesielt blant unge mennesker, forklarer han.

Taper 90 prosent omsetning

Strømstad-ordføreren omtaler sentrum i byen, samt det gigantiske kjøpesenteret Nordby for å være praktisk talt folketomme.

Senterleder ved Nordby, Ståle Løvheim, opplyser til VG at de taper cirka 90 prosent i omsetning per uke.

– De fleste ansatte er permitterte. Vi håper på en rask løsning, skriver Løvheim i en SMS.

Økt omsetning i Halden

På den norske siden av grensa har derimot Halden nytt godt av stengte grenser. Ordfører i byen, Anne-Kari Holm, forteller om økt omsetning hos kjøpmennene i byen.

– Foreløpig må vi glede oss over det, men Sverige er også vårt broderfolk. Jeg tror haldenserne også savner å kunne kjøre over grensa å handle billig mat og vin, påpeker ordføreren.

Publisert: 23.04.20 kl. 23:00

