FESTING: Fadderukene begynner for alvor neste uke, og FHI er bekymret for coronasmitte. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Stor variasjon i smitteverntiltak på fadderukene

Neste uke begynner årets fadderuker. På noen studiesteder er faddergruppene på 20 personer, mens hos andre er de så store som 100.

Oppdatert nå nettopp

Tone Bruun er overlege i FHI, og er bekymret før uken som kommer.

– Vi vet jo at mange fadderarrangement har vært preget av festing med mye alkohol. Da blir det gjerne vanskelig å følge rådene om avstand, sier hun.

VG har snakket med flere av landets studiesteder om hvordan de planlegger å avvikle årets fadderuke. Noen har valgt å sette et tak på 50 personer samlet samtidig, mens andre har opptil 200 - som er myndighetenes tak for hva som er tillatt.

Tromsø: – Alt skal livestreames

Universitetet i Tromsø forteller at alt de skal arrangere under fadderuken skal livestreames. Lederen for debutuka i Tromsø, Tobias Hjermann, forteller at de kommer til å ha maks 100 stykker på de fysiske arrangementene, på grunn av plasskapasitet og smittebegrensning.

– På arrangementer med 100 personer blir det «førstemann til møllen», alt vil uansett sendes live, så alle får et like bra opplegg, sier Hjermann.

KOMBINASJON: UiT kommer til å ha digitale og fysiske arrangementer, sier Tromsøs fadderleder, Tobias Hjermann. Foto: UiT

Bergen: 100 personer i hver gruppe

Juridisk fadderuke ved UiB har åtte store grupper med 100 studenter i hver gruppe, ifølge fadderleder Emilie Haugsrud Oustad.

– Vi har planlagt å møte hverandre, fordi vi tror det er utrolig viktig når man ikke kan møte opp i forelesninger. Folk kan møtes, maks 200 personer, på arrangementer på kveldstid, sier Oustad til VG torsdag kveld.

Fadderlederen sier at hvis to grupper samles, vil de to gruppene alltid være på samme sted i fadderuken.

– Alt vi gjør er i tråd med fadderkoordinator UiB sentralt, bedriftshelsetjenesten og kommuneoverlege, sier Oustad.

les også Studenter frykter coronasmitte – slik gjennomføres fadderukene

BEKYMRET: Overlege Tone Bruun i folkehelseinstituttet er bekymret før fadderukene. Foto: Kyrre Lien

FHI er bekymret for festing med mye alkohol

Overlege Tone Bruun i folkehelseinstituttet håper de digitale oppleggene kan hjelpe til med å inkludere alle.

– Vi forstår at det er viktig for studentene å bli kjent, men det er mulig i mindre grupper og uten å være beruset. Delvis kan man ha digitale opplegg for at også de som er engstelige for å bli smittet av andre på fysiske fadderarrangement, får mulighet til å bli kjent med sine medstudenter, sier Bruun i FHI.

LEDER: Fatema Al-Musawi er fadderleder for INN i Lillehammer. Foto: Sverre Galgum/Høgskolen i Innlandet

Lillehammer: – Vi er strengere enn andre

Fadderleder for Høgskolen i Innlandet campus Lillehammer, Fatema Al-Musawi, sier til VG at de er redde for å miste kontrollen, og at de derfor har strengere krav enn andre.

– Vi ønsker ikke 200 deltagere, men maks 50. Det er fordi vi er svært opptatt av at smitten holdes nede. Dette vil være de samme 50 som skal studere sammen hele semesteret, så vi tenker at det er fint å bli kjent i mindre grupper, sier fadderleder Al-Musawi.

Lillehammer velger å følge de litt strengere rådene som Høgskolen INN har foreslått, fordi de som arrangør har ansvaret dersom det skulle skje noe.

FHIs overlege bekrefter at arrangører har ansvaret for både hvem som er til stede, og for å kunne bistå kommunen ved en eventuell smittesporing.

– Det skal være en ansvarlig arrangør som skal sørge for at syke ikke er til stede på arrangementet og at det er mulig å ivareta god hygiene og andre smitteverntiltak, legger Tone Bruun til.

les også Studenter reagerer på økt husleie

UiA Kristiansand – Christina El-Mrabet, fadderleder Foto: Privat

Kristiansand: 5–12 fadderbarn per fadder

Fadderleder for UiAs campus Kristiansand sier at årets studiestart vil ha variert utvalg, men i mindre skala enn tidligere år.

– I år vil noe arrangeres over to dager, i stedet for én, sier fadderleder Christina El-Mrabet. Hun legger til at antall studenter i hver faddergruppe varierer, men at det er mellom 5 og 12 studenter per fadder.

El-Mrabet sier de jobber med å tilby et digitalt alternativ til de fleste arrangementene som har en makskapasitet på mellom 50 og 200 personer.

– Dette er for å kunne inkludere studenter i risikogruppen og eventuelle studenter som ikke får delta grunnet kapasitetsrestriksjoner, sier hun.

Tove Sortland, prosjektansvarlig BISO Foto: Privat

BI: Har laget fadderuke-app

– De fysiske aktivitetene er i stor grad planlagt å være utendørs med smitteverntiltak slik at det er minimert smitterisiko for å delta på de fysiske dagsarrangementene, skriver Tove Sortland, som er prosjektansvarlig i BISO.

Sortland forteller at de ikke overskrider størrelsen på 20 personer i hver faddergruppe, og at de har vært i kontakt med kommuneoverlegen i alle fire BI-byer. De har færre digitale arrangementer enn de andre institusjonene, men de har jobbet mye med en digital konsert og en app som skal gjøre for eksempel innskrivingen på skolen mer effektiv.

les også Skjenkestopp etter midnatt i hele landet

Caroline Granum Andersen, nestleder og Kristine Berg, leder for fadderperioden ved Nord Universitet Foto: Privat

Bodø: Kun bordservering på arrangementer

Nord universitet har i likhet med andre planlagt arrangementer med opptil 200 personer.

– Det vil kun være bordservering, fordi vi skal holde én meters avstand, sier nestleder for fadderperioden ved Nord Universitet, Caroline Granum Andersen.

Hun forklarer at de har satt inn ekstra vakter i studenthusene for å sjekke at smittevernhensyn tas. De kommer til å steppe inn hvis de oppdager brudd på myndighetenes råd.

les også Student dopet på fadderarrangement i Oslo

Julie Tetlimo, leder for fadderutvalget ved NTNU Trondheim Foto: Privat

Trondheim: Har ikke eget digitalt opplegg

Alle våre store arrangementer er avlyst, sier Julie Tetlimo, leder for fadderutvalget ved NTNU Trondheim. Hun forteller at de ikke har et eget digitalt opplegg, men at de har tilrettelagt for at de som er i risikogruppen skal føle seg trygge.

– Vi har maks 20 personer på private arrangementer, og maks 200 på andre arrangementer. Vi følger FHIs retningslinjer, og har tilrettelagt for at alle skal føle seg trygge, sier hun.

Tetlimo understreker at hun som leder for fadderutvalget fungerer som et mellomledd mellom NTNU og linjeforeningene, og at det er sistnevnte som har ansvaret for planleggingen av arrangementene.

Fadderkoordinator ved OsloMet, Simen Blankenborg Berge Foto: Ida Husøy

Oslo: Opptil 200 deltagere

Fadderkoordinator ved OsloMet, Simen Blankenborg Berge, sier at de også har planlagt for opptil 200 deltagere på arrangementer per nå. Han sier at det kan skje endringer og justinger forløpende.

– Det vil være påmelding og førstemann til møllen på arrangementene, og det er maks 20 personer på private arrangementer, sier han.

OsloMet skal også ha digitale arrangementer, og de er forberedt på å ha flere dersom studentene ønsker dette.

Alle faddere ved utdanningsinstitusjonene VG har snakket med må gjennom et smittevernskurs før fadderuken starter.

Publisert: 07.08.20 kl. 20:02 Oppdatert: 07.08.20 kl. 20:13

Mer om Student Livestream Alkohol Digital NTNU Trondheim Bergen

Fra andre aviser