Plaza-mysteriet: Sporene peker mot Tyskland

Publisert: 05.03.18 07:45

NYHETER 2018-03-05T06:45:21Z

Stadig flere spor viser at den mystiske Plaza-kvinnen hadde tilknytning til Tyskland.

I snart 23 år har den unge kvinnen, som ble funnet skutt på et luksushotell i Oslo, vært en gåte for politiet. Nye tannanalyser, og nye undersøkelser som VG og Oslo politidistrikt har gjennomført, viser imidlertid at den ukjente kvinnen hadde en rekke bånd til Tyskland .

Etter at Plaza-kvinnen ble funnet skutt på luksushotellet i Oslo sentrum pinseaften 1995, konsentrerte politiet seg i hovedsak om Belgia, siden kvinnen hadde opplyst til hotellet at hun var belgisk.

Men alle opplysninger Jennifer Fergate, som hun kalte seg, hadde gitt, viste seg å være falske. Mannen som Plaza-kvinnen hadde oppgitt at hun skulle bo sammen med på hotellet, Lois Fergate, fantes det heller ikke spor av.

I dag er det lite som peker mot Belgia – utover at Jennifer Fergate må ha hatt en eller annen kunnskap om landet. Derimot er det mer som peker mot Tyskland.

I dag blir historien om Plaza-mysteriet publisert i den tyske storavisen Bild, Europas største dagsavis.

Ringen er trolig tysk

Ringen som Plaza-kvinnen hadde på fingeren ble aldri undersøkt av politiet. Ringen var en glatt gullring som satt på høyre langfinger, samme hånd som holdt pistolen. På innsiden var ringen merket med «333000».

Heller ikke en liten ørering i gull, som kvinnen hadde i vestre øreflipp, ble gjenstand for undersøkelser.

Begge gjenstandene ble skrevet inn i saken først et år senere, samme dag som den ukjente kvinnen ble gravlagt på Vestre Gravlund i Oslo. «Ringen og ørepynten er heller ikke omhandlet i saken tidligere», står det i beslagsrapporten som ble skrevet 26. juni 1996, nesten 14 måneder etter at kvinnen døde.

En av Norges mest erfarne spesialister på taksering av gull, Fredrik Georg Gade, kan imidlertid gi interessante opplysninger.

– 333 er en promilleangivelse av gullets renhet. 24 karat gull er rent gull, 33,3 prosent tilsvarer 8 karat gull, opplyser Gade.

I de fleste land oppgis gullets renhetsgrad som oftest i karat, men Tyskland oppgir renheten i promille, forklarer takstmannen.

Det er nasjonale forskjeller mellom hvilke renhetsgrader som er vanlige i forskjellige land. I Europa er dette også regulert gjennom EU-regler.

– En ring med 8 karat gull er ikke veldig vanlig. Jeg kan ikke skjønne annet enn at denne ringen må være laget i Tyskland, og også trolig solgt i samme land, sier Gade.

– Siden ringen er av lavkarat gull, vil jeg tro at den kan være solgt i en billigbutikk eller kanskje i et stort kjøpesenter, men neppe hos en juvelerforretning, mener Gade.

Håndskriften

Håndskriften til Plaza-kvinnen ble heller ikke undersøkt i 1995. Håndskrift kan si noe om hvor en person har lært skriftspråk. VG har vært i kontakt med flere europeiske skriftforskere, i et forsøk på å hente ut informasjon om den mystiske kvinnen. At Jennifer Fergate kun etterlot seg to små eksempler på håndskrift, innsjekkingsskjemaet og en signert roomservicekvittering, er imidlertid et problem.

– Denne håndskriften kan godt være fra Tyskland, Belgia, Østerrike eller Sveits, sier skriftforsker Marcus Müller fra Mannheim.

Sammen med to kolleger driver Müller et skriftlaboratorium som hovedsakelig utreder saker som skal behandles i rettsvesenet.

– Det er mange nasjonale forskjeller i håndskrift, avhengig av hvor man har lært å skrive. I dette tilfellet er det er ikke noe ved skriften som er utypisk for Tyskland, men jeg kan heller ikke si med sikkerhet at den er tysk. Det er dog ikke noe som peker seg klart ut mot andre land, sier Müller.

En ting er likevel spesielt, mener skrifteksperten:

– Hun har skrevet to signaturer som er så ulike at de nesten ser ut som de er skrevet av to forskjellige personer. Dette kan kanskje skyldes at hun signerer med falskt navn. Kanskje hun ikke husket helt hvordan hun hadde signert første gang, sier Müller.

Foruten ringen, og muligheten for at håndskriften kan være tysk, er det en rekke andre interessante forbindelser til Tyskland.

Oppvokst i Tyskland

Grunnstoffanalyser av Plaza-kvinnens tenner tyder på at kvinnen kan ha bodd i Tyskland i barndommen og tenårene, slik VG tidligere har skrevet.

Den svarte attachékofferten som patronene og kanskje våpenet ble fraktet i, er tysk. I 1995 hadde politiet ingen kjennskap til hvor kofferten kom fra, men VG klarte i fjor å spore kofferten til den tyske luksusprodusenten Braun-Büffel. Kripos har via tysk politi hentet inn informasjon som viser at kofferten tilhørte en kolleksjon som ble produsert i årene 1986-91. Produsenten har imidlertid ikke opplysninger om hvor mange som ble produsert av denne modellen, eller hvor de ble solgt.

Kvinnens turkis/grønne bag som stod igjen på rommet, var fra den tyske fabrikanten Travelite.

Plazakvinnen hadde relativt dyre tannarbeider i gull og porselen, av en type som er utbredt i USA, men også i enkelte europeiske land som Nederland, Tyskland og Sveits.

Alle logoer og merkelapper var skåret ut av klærne til Plaza-kvinnen, på et unntak nær. En grå kvinneblazer som hang i skapet på hotellrommet var fra den tyske moteprodusenten René Lezard.

Kvinnen snakket engelsk og tysk da hun var i kontakt med hotellet. Engelsken hennes hadde markant aksent, og selv bad hun om å få snakke tysk da hun foretok rombestillingen.