JUSTISMININSTER: Tor Mikkel Wara møter i Stortinget i kveld. Foto: Line Møller

Wara hasteinviterer seg selv til Stortinget: vil bevæpne politipatruljer

Publisert: 14.06.18 15:50 Oppdatert: 14.06.18 16:18

Justisministeren kommer i kveld til Stortinget for å redegjøre om midlertidig bevæpning.

Justisminister Tor Mikkel Wara vil bevæpne utvalgte politipatruljer i hovedstaden.

Dagbladet , som først omtalte saken, skriver at det var stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen som varslet om forslaget da hun tok talerstolen med en hastemelding like etter klokken 13.

– Det blir en redegjørelse fra justis-, beredskaps- og innvandringsministeren om midlertidig bevæpning av enkelte politipatruljer i Oslo. Det vil bli foreslått debatt umiddelbart etter redegjørelse, sa Trøen torsdag fra Stortingets talerstol.

Foreløpig vet stortingsrepresentanter fra de andre partiene veldig lite om hva Wara skal legge frem. Petter Eide, medlem i justiskomiteen for SV, sier ministerens framgangsmåte er uvanlig.

– Det er veldig uvanlig at han på få timers varsel nærmest innkaller seg selv til Stortinget for å redegjøre. Da forventer vi at det er noe veldig alvorlig som ligger bak, sier Eide til NRK.

Har lovet raske tiltak

Petter Eide, medlem i justiskomiteen på Stortinget (SV), mener handlingsmåten til justisministeren tilsier at noe alvorlig ligger bak.

VG har avslørt hvordan et gjengmiljø på Holmlia har fått vokse frem gjennom mer enn ti år. Young Bloods knyttes til drapsforsøk, kidnappinger og narkotikahandel.

Justisministeren sitter i møte med regjeringen, og er ikke tilgjengelig for kommentar, opplyser Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet.

På spørsmål fra VG om hans opptreden i Stortinget i kveld vil handle om gjengsituasjonen på Holmlia i Oslo, svarer Skjøld-Lorange.

– Vi må avvente statsrådens informasjon til Stortinget før vi kan si noe, dessverre.

Wara var i dag i møte med Oslopolitiet, som uttrykte sin bekymring over manglende tiltak for å få unge ut av gjengmiljøet, melder NRK.

Etter møtet lovet justisminister Wara raske tiltak

– Og så er det opp til meg når jeg har alle verktøy og alternativer på bordet, å velge hva jeg mener er det riktig å gjøre. Noe skal vi gjøre, sier Wara til NRK.

Wara medgir at problemene med gjengene «har tatt ordentlig av» i det siste.

– Vi har dårlig tid, det er jeg helt enig i, sier Wara til NRK.

Saken er satt opp som sak nummer 14 i Stortinget i dag og er den siste saken på dagsorden. Waras redegjørelse vil trolig starte tidligst klokka 18.