Siv Jensen: – Vi var rede til å gå ut av regjering

Publisert: 20.03.18 11:22 Oppdatert: 20.03.18 12:15

NYHETER 2018-03-20T10:22:05Z

Siv Jensen (Frp) forteller at hun hadde et inderlig ønske om at Sylvi Listhaug skulle fortsette som justisminister og at Frp var klare til å gå ut av regjering.

– Jeg kan garantere at Sylvi Listhaugs politiske karriere ikke er over. Den har bare så vidt startet, sier Siv Jensen i vandrehallen i Stortinget tirsdag formiddag.

Hun forteller at hun er lei seg for Listhaugs beslutning og at hun hadde et inderlig ønske om at hun skulle fortsette.

– Vi var rede til å gå ut av regjering, konstaterer hun.

Hun kritiserer også opposisjonen på Stortinget og sier seg enig med Listhaug som beskrev den siste uken «som en heksejakt».

– Jeg opplever at det vi nettopp har vært vitne til, er et kraftig overspill fra opposisjonen. Man fortsetter å sette tøffe merkelapper på både Sylvi og Fremskrittspartiet.

Hun understreker at Sylvi har mye å være stolt av og at hun kommer til å være en kraftfull politiker i årene som kommer. Hun sier at mange i Frp er lei seg for utfallet.



– Vi er ikke ofre. Sylvi er ikke noe offer. Vi er snarere tvert imot opptatt av å styre landet. Vi er opptatt av å sikre gjennomslag for viktig politikk for Fremskrittspartiet. Og det virker på meg som at velgerne har vært enig i det, all den tid vi har hatt et valg i landet der velgerne ikke ønsket Jonas Gahr Støre og opposisjonen i styringsposisjon.

Til NTB sa Jensen tidligere at samtlige fylkesledere i Frp stilte seg bak Listhaug, og var klare til å gå ut av regjering for å svare på mistillitsforslaget.

– Det var ikke på noen måte aktuelt å bøye av for kravet fra Ap og KrF om å skifte ut Sylvi.

Listhaugs forgjenger som justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier til VG han ikke har noen kommentar til avgangen:

– Dette har jeg ingen kommentar til.

– Er du klar for comeback?

– Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere.