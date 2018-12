OVERRASKET: Jan Frode Lindsø (33) beskriver engasjementet og givergleden som overveldende. Foto: Privat

Jan Frode (33) tar oppgjør med fyrverkeri-sløseriet: - Virker som jeg har truffet en nerve

Jan Frode Lindsø (33) vil ikke se pengene gå opp i røyk på nyttårsaften. Nå ber han folk gi penger til poliovaksiner og varme klær, fremfor å svi av store summer på fyrverkeri.

På to dager har han samlet inn over 200.000 kroner gjennom innsamlingsaksjonen «Fyrverkeri med mening» på Facebook.

«Jeg avslutter året med å være skikkelig festbrems. I 2016 kunne Aftenposten melde om at vi bruker 325 millioner kroner på fyrverkeri. Det er nesten like mye som antall barn som lever i ekstrem fattigdom», skriver han på Facebook.

Han opplyser at Unicef har beregnet at 325 millioner gi varme klær til 880.000 barn i Syria, eller poliovaksine til 75 millioner barn.

«Denne vaksinasjonen varer i ti til 15 år. Hvor lenge varer fyrverkeriet?» spør 33-åringen. Vanligvis jobber han med digitale læringsmidler, og er lærer på en videregående skole på Otta.

Ingen moralsk pekefinger

Så langt har responsen vært utelukkende positiv.

– Dette er ingen moralsk pekefinger. Det er bare et ønske om å bevisstgjøre, sier han til VG.

– Vil du ha en nyttårsaften uten fyrverkeri?

– Jeg tar ikke stilling til det. Folk skal få velge selv, men det er jo også mulig å bruke penger på begge deler, sier han.

Lindsø forteller at han selv har gitt penger til veldedighet istedenfor å kjøpe fyrverkeri de siste årene. I år ville han gjøre noe mer.

– Responsen har vært overveldende. Det virker som jeg har truffet en nerve. Kanskje det er flere enn meg som stiller spørsmål ved alle pengene vi skyter opp på nyttårsaften. Her ser man hva pengene faktisk kunne gått til.

Viralt

Innsamlingsaksjonen ble startet 28.desember. Dagen etter begynte den for alvor å spre seg på Twitter.

– I går hadde folk gitt rundt 20.000 kroner til sammen. I dag har vi kommet over 200.000 kroner. Det er veldig fint og rørende å se engasjementet og givergleden, sier 33-åringen.

Samtidig innser han at det skal holde hardt om han skal nå målet: 325 millioner kroner.

– Dette er et symbolsk mål, og det er ikke realistisk. Det viser hvor mye penger nordmenn faktisk bruker på fyrverkeri på nyttårsaften.

Forandrer verden

Pengene som blir samlet inn vil gå direkte til Unicef.

Organisasjonen forteller at pengene i slike tilfeller vil gå inn i den store potten, fordi de ikke er øremerket.

– Vi kan love at pengene vil gå til et veldedig formål, sier kommunikasjonsrådgiver Atle Sandhals Syversen.

Han forteller at Unicef i både Sverige og Danmark har gjort det samme tidligere. Også Syversen innser at målet er svært ambisiøst.

– Det er et kult, symbolsk mål. Det er overraskende å se hvor mye penger vi faktisk bruker på dette. Her finner man en nerve hos det norske folk, og det kan det komme fantastiske ting ut av. Det er slik man forandrer verden, sier han.

Han sier at Unicef er svært takknemlige for at folk engasjerer seg i slike innsamlingsaksjoner.

– Jeg synes det kan være fint med fyrverkeri, men det er bra at man tenker litt mer over hvor mye penger man bruker på det. Det er skikkelig dyre greier, og personlig synes jeg man kan ha en fin nyttårsaften uten fyrverkeri også, sier han.