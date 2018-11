NØDHJELP: Svein-Magne Pedersen har bedt sine tilhengere om støtte til det som skulle være 24 barnehjem i India. Foto: Paul Sigve Amundsen / VG

Stiftelsestilsynet etter VG-avsløring: Åpner tilsynssak mot Misjonen Jesus Leger

Etter VGs avsløringer om mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen og hans stiftelse Misjonen Jesus Leger, åpner nå Stiftelsestilsynet tilsynssak.

Publisert: 19.11.18 17:43 Oppdatert: 19.11.18 18:04

VG avslørte lørdag hvordan mirakelpredikanten Svein-Magne Pedersen har samlet inn penger fra nordmenn til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer .

Saken ble møtt med sterke reaksjoner, og krav om politietterforskning.

På bakgrunn av VGs avsløringer fra og med i sommer til i dag åpner Stiftelsestilsynet nå tilsynssak mot Pedersen og stiftelsen:

– Bakgrunnen for vår tilsynssak er opplysninger som fremkommer i medieoppslag, og som gir risiko for at det kan foreligge forhold som innebærer brudd på stiftelseslovens regler og stiftelsens vedtektsfestede bestemmelser, skriver Stiftelsestilsynet i et brev til Misjonen Jesus Leger sendt mandag.

Les VGs tidligere avsløring: Svein-Magne Pedersen og stiftelsen har i årevis solgt bønn til syke over telefon til 14 kroner i minuttet.

Stilles krav til oppfølging og kontroll

Så sent som 15. september i år ba Svein-Magne Pedersen om gaver, fordi stiftelsen hans hadde «2000 munner å mette i India» på sine «24 barnehjem».

VG kunne i helgen dokumentere at Misjonen Jesus Leger aldri har finansiert 24 barnehjem, men to. På ett av disse bor det bare kuer. Det andre er ikke i drift som barnehjem – men brukes til å tilby et titalls barn leksehjelp.

I brevet til Misjonen Jesus Leger skriver Stiftelsestilsynet:

– Det at stiftelsen mottar innsamlede midler fra private givere og deler ut midler til samarbeidsaktører i andre land, stiller formuesforvaltningen til stiftelsen i en forutsett økt risikosituasjon. Dette gir i neste omgang styret en økt handlings- og påseplikt.

Stiftelsestilsynet skal undersøke om styrets vurderinger har vært forsvarlige, og skriver i brevet:

– Sentrale forhold for vårt tilsyn, og som ligger under Stiftelsestilsynets myndighet for legalitetskontroll, er om organiseringen av styrets arbeid og utførelse av styrets vurderinger har vært forsvarlige, og om styret sikrer utdelinger og realisering i samsvar med stiftelsens formål.

Må vise hva de har gitt penger til

VG har også omtalt hvordan Svein-Magne Pedersen har opprettet en organisasjon i Canada, Jesus Heals. Årsregnskap fra 1995 til 2002 viser at millioner har blitt overført til Jesus Heals fra Misjonen Jesus Leger i Norge. Hvis stiftelsen i Norge opphører, vil dessuten alle midler bli sendt til organisasjonen i Canada.

Jurist Mark Blumberg, spesialist på denne typen organisasjoner i Canada, mener organisasjonen «kan bruke pengene hvordan de vil», fordi det ikke skal være noe tilsyn fra myndighetene,

Stiftelsestilsynet ber nå Misjonen Jesus Leger om å redegjøre for hvilke aktører og formål de har delt ut midler til de siste tre årene.

– Spørsmålet er om styret sikrer en forsvarlig formuesforvaltning av stiftelsen Misjonen Jesus Leger og om stiftelsen driver utdelinger og realisering i samsvar med stiftelsens formål, herunder gjennom de aktiviteter som stiftelsen utøver og formidler å utøve til omverdenen og givere, skriver de.

De ber også Misjonen Jesus Leger om å besvare en rekke spørsmål, blant annet om rutiner for håndtering av inhabilitet, sikring av stiftelsens formueforvaltning og en detaljert oversikt for de ideelle formålene de skal ha støttet.

Kan være lovbrudd

Millioner av kroner har kommet inn til stiftelsen fra nordmenn gjennom gaver og kollekt, og fra mennesker som har ringt inn til Pedersen og stiftelsens forbønnstelefon til 14 kroner i minuttet. Svein-Magne Pedersen og kona, Solveig Pedersen, har tatt ut millionlønninger.

I vår avslørte VG hva predikanten sa til syke mennesker som ringte inn . Da hevdet predikanten blant annet at hans bønn kunne helbrede kreft.

Pedersen har etter dette lagt ned forbønnstelefonen , men ber fortsatt om pengegaver fra sine tilhengere.

Forbrukertilsynet opprettet tilsynssak mot Misjonen Jesus Leger i vår, og konkluderte med at de drev med ulovlig markedsføring . Helsetilsynet har i tillegg begjært påtale, slik at politiet må etterforske stiftelsens helbredelsesvirksomhet.

Nå stiller altså også Stiftelsestilsynet spørsmålstegn ved MJLs virksomhet.

– Stiftelsestilsynet er blitt kjent med flere forhold i stiftelsen Misjonen Jesus Leger, der det stilles spørsmål ved om noen av disse forholdene er i strid med lovkrav og rammer gjeldende for norske stiftelser, skriver de i brevet til predikantens stiftelse.

Ønsker tilsynssak velkommen

Svein-Magne Pedersens advokat, John Christian Elden, skriver i en SMS til VG at stiftelsen er glad for at det opprettes tilsyn:

– Stiftelsen er svært fornøyd over at tilsynet i følge VG oppretter en sak, slik at alle påstandene som er fremsatt i media kan ettergås. Stiftelsen føler seg sikker på at det vil styrke deres oppfatning om at alle midler er gått til planlagt formål. Vi avventer bare å høre fra dem direkte, skriver han.

Elden har tidligere skrevet i en uttalelse til VG at det viktigste for Misjonen Jesus Leger har vært å hjelpe. De skal ha forholdt seg til opplysninger fra sine samarbeidspartnere i India, og stiftelsen har ikke har hatt noen grunn til å betvile dette

«Misjonen er ikke en hjelpeorganisasjon noe som kommer til uttrykk ved at de gir gaver til samarbeidspartnere bl.a. i utlandet. Misjonen overtar ikke noe ansvar for prosjektene de gir gaver til», skriver Elden i en e-post.

Om organisasjonen i Canada har Elden skrevet på vegne av Misjonen Jesus Leger:

«Misjonen Jesus Legers advokat, revisor og regnskapsfører passer på at pengene blir brukt etter stiftelsens formål og selvsagt ikke til egen vinning. At pengene skal overføres til stiftelsen i Canada, er fordi lovverket krever slik øremerking. Pedersen med sin tilknytning til Canada sier det er naturlig at arbeidet videreføres i Canada dersom MJL i Norge avvikles»