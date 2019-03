PÅ RØMMEN: «Tindersvindleren» Simon Leviev er på rømmen fra politiet i flere land, etter å ha svindlet kvinner for millioner. Foto: Tore Kristiansen

Politiet i flere land samarbeider: Vet ikke hvor «Tindersvindleren» befinner seg

Svensk politi har samarbeidet med politiet i flere land i jakten på «Tindersvindleren» Simon Leviev. Til tross for tips om hvor han skal befinne seg, har de ikke klart å spore opp svindleren.

Publisert: 13.03.19 12:51







Påtalemyndigheten i Sverige opplyser VG om at politiet har fått inn et antall tips om «Tindersvindleren».

– Noen av tipsene var observasjoner i Stockholm og andre deler av verden, hvor tipserne oppgir at de hadde sett en person som ligner den mistenkte. Disse tipsene har dessverre ikke ledet etterforskningen fremover, sier Matias Garcia de las Bayonas, i svensk påtalemyndighet, til VG.

Bakgrunn: Tindersvindleren

les også Leide ut til Tindersvindleren: – Ble svindlet og truet

Politiet har også fått inn tips av annen karakter, men heller ikke det har ført dem nærmere hvor Leviev befinner seg nå.

Etterforskningen pågår fremdeles i Sverige.

– Han mistenkes i Sverige for grovt bedrageri og overgrep i rettssak, sier Garcia de las Bayonas. «Overgrep i rettssak» er et svensk uttrykk for vitnepåvirkning.

På rømmen fra politiet

VG har avslørt hvordan «Tindersvindleren» Simon Leviev har forført og svindlet en rekke unge kvinner for millioner, og er på rømmen fra politiet i flere land.

Han møter kvinnene på datingappen Tinder . Deretter sjarmerer han dem med reiser i privatfly, luksushoteller og dyre middager. De tror de dater en velstående forretnings­mann, men andre kvinner han har lurt, betaler for luksusen.

les også To millioner på luksus: Slik brukte Tindersvindleren Cecilies penger

Leviev ble dømt for bedrageri i 2016 i Finland. Leviev er nå på rømmen fra politiet i en rekke land. Han er etterlyst i både Israel og Storbritannia, og etterforskes i disse landene i tillegg til Tyskland og Sverige.

– Den israelske regjeringen krever at han blir funnet, så rettssaken mot Leviev kan fortsette. Vi gjør hva vi kan for å finne ham og hente ham inn, har politietterforsker, Hanny Giladi, i Tel Aviv-politiet tidligere sagt til VG. Leviev ble tiltalt for blant annet bedrageri i Israel i 2011, men møtte aldri opp til rettssaken.

De øvrige landene hvor Leviev er blitt anmeldt, ifølge VGs dokumentasjon, er: Finland, Nederland og Norge. VG har tidligere skrevet om hvordan norsk politi aldri startet etterforskning.

Har samarbeidet med politi i flere land

Nå opplyser den svenske påtalemyndigheten om at de har hatt informasjonsutveksling med politi i andre land. Det har ikke, på nåværende tidspunkt, ført dem videre.

– Derimot er det imidlertid klart at Leviev mistenkes for lignende forbrytelser i utlandet, og også er dømt og har sonet straff for lignende forbrytelser i Finland, sier Matias Garcia de las Bayonas.

Også tysk politi er, etter det VG forstår, interessert i sakens internasjonale dimensjon og saker utenfor Tysklands landegrenser.

VG har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med Leviev, uten å lykkes.