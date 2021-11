OPPRYDNING: Frp-leder Sylvi Listhaug sier det er svært uheldig at det kommer enda en sak på dette, og at det må ryddes opp i regelverket.

Listhaug: Forutsetter at stortingspresidenten rydder opp

Frp-leder Sylvi Listhaug sier stortingspresidenten raskt må rydde opp i pendlerboligsaken.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) beklager til Adresseavisen og sier hun har misforstått reglene. Hun var registrert på hybelen til Trond Giske (Ap) i Trondheim, mens hun bodde på Ski utenfor Oslo.

– Vi forutsetter at alle følger lover og regler også når det gjelder pendlerboliger. Dersom stortingspresidenten ikke har gjort dette, forutsetter vi at hun rydder opp, sier Listhaug til NTB.

– Det er svært uheldig at det kommer enda en sak på dette. Det må ryddes opp i regelverket og disse sakene. Det haster fordi de skader tilliten til Stortinget, sier Listhaug.

– Tar kaka

I 2014 etablerte stortingspresidenten seg med sin mann i deres felles bolig på Ski, 29 kilometer fra Stortinget i Oslo. Adressen hun oppga til Stortinget, var Trond Giskes leilighet i Trondheim, hvor hun leide en hybel.

Reglene krever at du bor minst 40 kilometer unna Stortinget for å få pendlerbolig.

Først i 2017, da hun meldte flytting til Ski, sa hun opp pendlerboligen i Oslo. Totalt har Hansen hatt gratis pendlerbolig i Oslo i 12 år.

Adresseavisens opplysninger er korrekte, bekrefter Hansen i en epost til avisen.

Finanspolitisk talsperson og nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, sier at partiet hele tiden har krevd strengere regler, men at de er blitt nedstemt tidligere.

– Å flytte inn på gutterommet til Trond Giske tar virkelig kaka. Hvis dette er en ren misforståelse, betyr det at politikere med millionlønn oppriktig tror at de skal ha rett på gratis bolig samtidig som de bor i en helt normal reiseavstand til jobb, sier Martinussen til NTB.

REGLER: Finanspolitisk talsperson og nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, sier Rødt hele veien har krevd tydeligere og strengere regler.

– Det sier alt om hvor blinde man kan bli på egne privilegier, og hvorfor Rødt hele veien har krevd tydeligere og strengere regler. Våre forslag har dessverre blitt nedstemt tidligere, men med disse avsløringene kan ingen med samvittigheten i behold avvise behovet for innstramminger, sier hun.

– Flere har misforstått

Stortingspresident Eva Kristin Hansen sier selv til Adresseavisen at det er behov for en gjennomgang av reglene.

– Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, skriver Hansen i en epost til Adresseavisen via sin rådgiver.

Tirsdag er Ap-ledelsen tilbakeholdne med å kommentere den nye saken.

Kommunikasjonssjef i Aps stortingsgruppe, Jarle Roheim Håkonsen, bekrefter at de er informert om saken.

– Eva Kristin har informert oss om saken, og vi viser til hennes egen beklagelse. Utover det har vi ikke noen flere kommentarer, skriver Håkonsen i en tekstmelding til VG.