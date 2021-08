SENDT BREV: I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber Oslo kommune om en tydelig strategi fremover.

Oslo kommune ber om at smittesporingen forenkles

Det siste døgnet ble det satt smitterekord i Norge, og mest smitte er det i hovedstaden. Nå etterlyser Oslo kommune en tydelig strategi fra helsemyndighetene.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Det er en ny normal, og det er uklart hvor bekymret vi bør være. Vi famler litt i blinde, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen.

Han sier videre at Oslo er beredt til å innføre nye tiltak, men at kommunen er usikre på hva de bør anbefale utover de generelle tiltakene.

– I Oslo fortsetter vi vårt intensive arbeid mot corona, med testing, smittesporing og vaksinasjon, og vi gjør løpende vurderinger av ulike tiltak, men i likhet med mange andre kommuner trenger vi nå noen avklaringer nasjonalt.

I et brev fra Oslo kommune til Helse- og omsorgsdepartementet, gir kommunen uttrykk for bekymring for smitteøkningen som nå pågår, og skriver at «smittesporingskapasiteten er under betydelig press».

– Oslo kommune anmoder derfor regjeringen om umiddelbare endringer i de nasjonale føringene for TISK-strategien slik at smittesporingsarbeidet kan holdes i et gjennomførbart omfang gitt en videre stigning i smittetallene de kommende ukene, skriver de i brevet, signert byrådsleder Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen.

– Behov for en klar og tydelig kommunikasjon

Oslo har flest meldte tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to foregående ukene, med 261 registrert smittede per 100.000.

– Smitten i seg selv trenger ikke være farlig for liv og helse, men med så høye smittetall er det veldig krevende å følge den nasjonale TISK-strategien som vi arbeider etter i dag, sier Johansen.

– Vi ber nå om at smittesporingen blir forenklet, og vi etterlyser klar og tydelig kommunikasjon til befolkningen fra nasjonale helsemyndigheter om hva som skal være strategien framover.

Kommuner sliter nå med å følge opp både testing, smittesporing og vaksinering samtidig. Flere kommuner har gått over til gult nivå i skolene, og dropper test for karantene for barn og unge under 18 år, som regjeringen innførte i forbindelse med skolestart.

Torsdag meldte Avisa Oslo at 79 elever ved Foss videregående skole har testet positivt.

Slik fungerer testsystemet Fra 16. august kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig.

Dette bør også gjelde elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter, etter beslutning fra kommunelegen.

For barn over 12 år: Første test raskest mulig (dag 1) og deretter nye tester på dag 3 og 5.

For barn inntil 12 år samt 13-åringer på barneskole: Første test rasket mulig (dag 1) og deretter én ny test mellom dag 3 og 5.

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter må fortsatt være i smittekarantene. «Tilsvarende nære kontakter» er typisk kjærester eller elever som bor på samme hybel, overnattingsbesøkende eller bestevenn.

Det er smittesporingsteamet i kommunen som gjør vurderingene om hva som er «tilsvarende nære kontakter», og det er flere forhold som spiller inn, for eksempel nærhet, alder og luftvolum. Vis mer

Kommunen skriver i brevet til departementet at den intensive testingen og smittesporingen ikke samsvarer med den lave sykdomsbyrden som barn og unge utsettes for.

– Vi opplever at dette bidrar til utrygghet og usikkerhet blant barn og unge og deres foreldre. Det er derfor behov for en klar og tydelig kommunikasjon til befolkningen fra nasjonale helsemyndigheter om hensikten og formålet med videre testing og smittesporing i dagens situasjon.

Dersom målet er å bremse smitten i barnebefolkningen for å spre smittespredningen over tid, bør man få et tydelig signal om dette, mener kommunen.

– Det er også behov for å konkludere raskt om vaksine til barn i alderen 12-15 år, står det i brevet.

MEST SMITTE: Oslo har flest meldte tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to foregående ukene.

Smitte i yngre aldergrupper

Torsdag ble det satt ny smitterekord med 1294 registrerte tilfeller på et døgn i Norge. Det er 139 flere enn den forrige rekorden fra mars i år.

Forrige uke økte antall meldte smittetilfeller med 20 prosent fra uken før, skriver FHI i sin ukesrapport onsdag, og det er nå stigende smittetrend i 71 kommuner.

Etter Oslo, som har mest smitte, følger Vestland, med 206 smittede per 100.000 innbyggere, og deretter Viken med 162.

«Sist uke var det en økning i antall meldte tilfeller fra Viken, Oslo, Rogaland, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Innlandet og Agder, en nedgang i Vestland og i øvrige fylker relativt stabilt.», skriver FHI i ukesrapporten.

– Vi bør i hvert fall være bekymret om dette fortsetter i det tempoet det gjør nå, for da vil vi faktisk kunne få en større belastning på helsetjenesten vår før alle er rukket å bli vaksinert, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad torsdag.

Nå dreier mye seg om om å klare å unngå at vi får en stor smittebølge de neste seks ukene, til vi er i mål med vaksineringen, sier Nakstad.

– Det er egentlig det mye står og faller på nå.

Forekomsten av nye smittede øker primært i de yngre aldersgruppene, skriver FHI. Økningen i forrige uke er størst blant dem mellom 6 og 12 år, med 39 prosent. For dem mellom 13 og 19 år er økningen på 23 prosent fra uken før.

– Det er klart at hvis veldig mange unge smittes de neste ukene, enda flere enn nå, vil smitten kunne hoppe over på eldre uvaksinerte personer, sier Nakstad.