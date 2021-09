GLAD FOR GJENNOMBRUDD: Dagfinn Torstveit, som var lensmann på Karmøy i 1995, er glad for at det har skjedd et gjennombrudd i Birgitte Tengs-saken.

Etterforsket Birgitte-saken: − Hvis vi tok feil, er det en veldig tung bør å bære

Det er bra hvis de nå har funnet rett mann, sier han som var lensmann på Karmøy da Birgitte Tengs ble drept i 1995.

– Det er jo klart at hvis vi tok feil, er det en veldig tung bør å bære, sier Dagfinn Torstveit til VG.

Han var lennsmann på Karmøy i Rogaland i 1995, og etterforsket drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs.

Fredag, 26 år senere, kunngjorde politiet at de har pågrepet og siktet en mann i 50-årene for drapet. Siktelsen bygger blant annet på resultater fra DNA-undersøkelser.

Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, som ble drept fem år senere.

En fredagskveld i mai 1995 ble Birgitte Tengs funnet drept og seksuelt mishandlet 500 meter unna hjemmet hun delte med foreldrene på Karmøy.

BLE 17 ÅR: Birgitte Tengs, her fra hennes konfirmasjon.

Den jevngamle fetteren til Tengs tilsto drapet i avhør som siden har blitt kraftig kritisert.

Han ble av tingretten dømt til 14 års fengsel, men senere frikjent i lagmannsretten. Likevel ble han dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Tengs’ foreldre. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen har stått ved lag.

Nå har politiet altså siktet en annen mann for drapet på Tengs.

– Hvis de nå har funnet rett mann, er det veldig bra. Helt fantastisk hvis dette har vært riktig, men det må vi få svar på gjennom domstolene, sier den tidligere lensmannen.

Bistandsadvokat: Familien er i sjokk

– Mine klienter og jeg ble orientert om dette for to døgn siden og det kom som et sjokk på mine klienter. De er i sjokk fremdeles, men er i ferd med å ta dette innover seg, sier bistandsadvokat i Tengs-saken, Erik Lea, til VG.

Han sier videre at familien forholder seg til politiets etterforskning.

– De håper denne siste utvikling i saken nå kan gi dem et endelig svar på det som skjedde med deres datter natt til 6. mai 1995, sier Lea videre.

– Hvis dette nye er riktig så er det jo mye som taler for at foreldrene til Birgitte har tatt feil. De har levd i den tro i 25 år at det var fetteren som stod bak, sier bistandsadvokat Lea.

Advokat om fetteren: Vil endre tilværelsen hans

Fetterens advokat Arvid Sjødin sier at hans klient har levd med en veldig stigmatiserende dom, som blant annet har ført til at han ikke har kunnet jobbe i Norge.

– Han har vært i en situasjon der han med en god økonomisk utdanning har vært tvunget utenlands. Den stigmatiserende dommen har påført familiene store belastninger, og lokalsamfunnet har vært delt i to fordi mange har ment at han var skyldig.

– Derfor er dette helt åpenbart en viktig dag, og det vil bli en merkedag som vil endre tilværelsen hans.

Faren til fetteren: Helt ekstremt

– Hva vil det ha å si for fetteren og far til fetteren at nærmeste familie nå skifter standpunkt?

– Det vil selvsagt være veldig godt for dem, men om det vil ha så stor betydning etter alle årene kan jeg ikke si noe om. Dette har vært veldig tungt og slitsomt for alle.

Fetterens far sa fredag til TV 2 at det var helt ekstremt å få nyheten om siktelsen.

– Vi har ventet på det. Vi har faktisk hatt troen på at det skulle ende sånn som dette.

– Jeg skalv sånn at jeg ikke fikk opp nettsiden da jeg skulle lese meg opp, sa faren til kanalen etter at han fikk nyheten.