Rekordmange sommerjobb-lovbrudd

Opplæring: Opplæringen skal blant annet omfatte hvordan jobben skal utføres, informasjon om regler for helse, miljø og sikkerhet, samt en gjennomgang av øvrige regler som gjelder på arbeidsplassen. Arbeidsgiver skal også skaffe og betale verneutstyr, hvis det er påbudt i jobben.

Likestilling: Likestillings- og diskrimineringsloven fastslår at gutter og jenter skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi.

Pauser: Du har rett til minst én hvilepause hvis du jobber mer enn fem og en halv time om dagen. Har du åtte timers arbeidsdag, skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen. Det samme gjelder om du er under 18 år og jobber mer enn fire og en halv time i døgnet. Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal du få betalt for pausen også.

Fritid: Du har krav på en arbeidsfri periode på minst 11 timer mellom to jobbvakter. Dette minstekravet øker til 12 timer hvis du er mellom 15 og 18 år, og 14 timer hvis du er under 15 år. I løpet av en uke skal du ha sammenhengende arbeidsfri i minst 36 timer. Hvis du er under 18 år, skal den sammenhengende fritiden være minst 48 timer.

Skriftlig kontrakt: Du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt uansett hvor du jobber, hva du gjør og hvor lenge du jobber der. Kontrakten skal inneholde hvem som er arbeidsgiveren din, hvor mye du skal jobbe, hvilken lønn du får og hva slags arbeid du skal utføre. En muntlig avtale er også forpliktende, men den skriftlige arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiver mot misforståelser om hva dere ble enige om og hvilke rettigheter og plikter du har. Kontrakten skal signeres av begge parter.

Attest: Arbeidsgiveren din har plikt til å gi deg en skriftlig attest når du slutter i jobben. En attest er et bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Den skal blant annet fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften. Får du en negativ attest, så kan du be om en ny. Du har nemlig krav på å få en nøytral attest som kun beskriver arbeidsoppgavene du har hatt, dersom arbeidsgiveren ikke vil legge til noe positivt.

Oppsigelse: Arbeidsgiveren din må ha svært gode og saklige grunner for å kunne si deg opp. Det er ikke gyldig oppsigelsesgrunn å være misfornøyd med arbeidsinnsatsen din. En saklig oppsigelse er for eksempel at du ikke har passet jobben din skikkelig eller at virksomheten må stanse eller redusere driften. Grove overtramp, som tyveri eller å møte beruset på jobb, kan føre til at du mister jobben på dagen, dette kalles avskjed. Oppsigelsen må også være skriftlig for å være gyldig.

Lønnsslipp: Arbeidsgiveren din har plikt til å gi deg en lønnsslipp hver gang du får utbetalt lønn. Lønnsslippen skal vise hva du har tjent og hvor mye av lønnen som er trukket fra i skatt. Den er også et bevis på at du har jobbet. Du er selv ansvarlig for å betale skatt – ta derfor vare på lønnsslippen din som bevis på at du er blitt trukket.

Overtid: Du skal alltid skal ha betalt for overtid, og overtidstillegget skal være minst 40 prosent i tillegg til lønnet. Overtidstillegget slår inn når du jobber lenger enn 9 timer om dagen og 40 timer i uken.

Hvis du blir syk: Du har rett på sykepenger fra første sykefraværsdag hvis du har jobbet minst fire uker hos samme arbeidsgiver. De første to månedene må du imidlertid ha sykemelding fra lege, da holder det ikke med egenmelding. Dersom du har jobbet på samme sted i mer enn to måneder, kan du være borte fra jobb tre dager sammenhengende ved å levere egenmelding. Du kan bruke egenmelding fire ganger i løpet av tolv måneder.