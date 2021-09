Les dagens VG her!

Åtte år i opposisjon er over. «Jonas, Jonas» runget ut blant de fremmøtte på Arbeiderpartiets valgvake.

Publisert: Nå nettopp

Ap-lederen blir Norges statsminister de neste fire årene. Og han får trolig oppfylt sin «plan A» med en regjering av Ap, Sp og SV.

Jubelen sto i taket på Senterpartiets valgvake med en oppslutning på 14 prosent. Det var en tydelig fornøyd partileder som snakket til forsamlingen på valgvaken: – Norge trenger en ny regjering. Takket være Senterpartiets fremgang, får Norge nå en ny regjering, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Men hva kan velgerne vente av en Ap-ledet regjering? VG har sett på hva som skiller de rødgrønne partiene - AP, SV og SP - og hva de er enige om.

