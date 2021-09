STOCKHOLM: Petter Stordalen er i Stockholm sammen med kjæresten Märta Elander Wistén, der feirer de fredag kveld gjenåpningen av Norge.

Stordalen: − Mandager er vanligvis min favorittdag, men dette ble en historisk fredag

Hotellkonge Petter Stordalen jubler etter at Erna Solberg fredag annonserte at nesten alle coronarestriksjonene skrapes lørdag.

– Dette er hele reiselivets historiske dag. 18 måneder i skyggenes dal er endelig over, sier en begeistret Stordalen til VG og fortsetter:

– Mandager er vanligvis min favorittdag, men dette ble en historisk fredag. En fantastisk opplading til morgendagen som markerer at vi endelig kan legge pandemien bak oss. Spør du meg, bør det bli en offentlig flaggdag.

Det har nå gått 561 dager siden regjeringen innførte de strengeste restriksjonene i fredstid. Stordalens hotellkjede Nordic Choice ble hardt rammet av pandemien og hotelltoppen har solgt flere eiendommer for å ta selskapene gjennom coronakrisen og sikre at de har muskler til å investere.

– Mulighetenes år

Men nå ser han fremover etter at statsminister Erna Solberg & Co kunngjorde at lørdag klokken 16 fjernes de aller fleste nasjonale smitteverntiltakene i Norge. Det betyr at du slipper å holde meteren, kan innta dansegulvet igjen og henge i baren og flørte.

Effekten av nyheten kom raskt.

– Nøyaktig klokken halv ett i dag skjøt bookingene i taket hos Ving, Hurtigruten og Nordic Choice Hotels. Under pressekonferansen satt jeg i et møte i Stockholm og fikk tilsendt en graf, som ser ut som verdens vakreste rakett. Det er først og fremst vakkert fordi det gir oss et tydelig signal om at vi nå kan fylle hotellene igjen og skape magiske møter med fulle konferanser, som igjen betyr at vi kan ta tilbake ansatte og ansette flere, sier Stordalen som er styremedlem i Hurtigruten.

Han og familien eier 11,5 prosent av selskapet gjennom Strawberry Equities AS som også er blant de størte eierne av Vings morselskap, Nordic Leisure Travel Group.

Bestillingshopp hos Norwegian

Også for luftfarten var regjeringens pressekonferanse gode nyheter. Norwegian så umiddelbart en 50 prosent økning i bestillinger.

Stordalen forteller at gjenåpningen har vært etterlengtet og at den betyr enormt mye for både reiselivsnæringen og samfunnet generelt.

– Innsatsen som er lagt ned av alle våre ansatte i perioden vi har vært igjennom har vært helt formidabel, og derfor er dagen i dag en stor og viktig milepæl for oss.

Jeg er sikker på at 2022 blir mulighetenes år og kan overraske oss positivt. Mennesker lengter etter opplevelser, etter å møtes og skape minner sammen med andre. Nå skal vi gi gass, sørge for fantastiske gjesteopplevelser utover høsten og neste år.