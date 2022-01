DRIVER VINBAR: Mads Mørch.

Danmark har mer smitte enn Norge. Men vinbaren til Mads (28) er åpen

Norske Mads Mørch (28) åpnet vinbar i København i fjor vår. Den har vært åpen siden.

Av Lara Rashid

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har alltid vært glad for å bo i København, men jeg er ekstra glad for at jeg bor i Danmark og ikke Norge i disse dager, sier 28-åringen, som har bodd i København siden 2012.

Danmark stengte ned landet like før Norge i mars 2020, men har i dag valgt å beholde skjenkebevillingen til barer og restauranter. Dette er til tross for at Danmark har registrert et langt høyere smittetrykk enn Norge, med over 25.000 nye smittede på onsdag.

Tirsdag skrev VG at Norge er det eneste landet i Europa med skjenkestopp av landene som lar serveringssteder være åpne.

Mads Mørch (28) har jobbet i restaurantbransjen under hele pandemien. Den første nedstengningen syntes han var krevende. Det var spesielt tøft å ikke kunne reise hjem til familien.

– Jeg har alltid tenkt at Danmark og Norge er nærme hverandre, og at det er lett å reise hjem. Plutselig ble Norge så langt unna fordi det var vanskelig å reise mellom grensene.

Mads Mørch har bodd i København siden 2012. Han er glad for at Danmark ikke har innført skjenkeforbud.

– Glad for at vi får være åpne

I april innførte Danmark coronapass for å komme inn på restauranter, klubber, barer og arrangementer.

– Jeg synes det har fungert kjempefint. For å komme inn på barer må man vise frem coronapass. Jeg har aldri opplevd at noen har klaget på denne ordningen for å komme inn til baren jeg jobber, sier Mørch.

Mørch startet egen vinbar våren 2021, og har fått holde den åpen siden.

I desember kom det nye coronarestriksjoner i Danmark. I dag er barer og restauranter åpen frem til klokken 23, med skjenkestopp fra klokken 22.

– Jeg er veldig glad for at vi får være åpne. Så lenge man bruker munnbind, holder avstand og viser coronapass, så synes jeg dette fungerer relativt godt, og mye bedre enn å stenge helt, sier han.

Han sier restaurantbransjen har vært heldige i denne omgangen.

– Alle museer og kinoer har måttet stenge, og det har skapt litt debatt her. Jeg er veldig glad for at vi fortsatt får være åpne. Det at man ikke får servere vin til maten i Norge synes jeg er urimelig.

– Jeg er veldig glad for at Danmark har lettere tiltak, selv om vi har høyere smitte enn Norge, avslutter han.

I Danmark er det registrert 25 073 nye smittetilfeller det siste døgnet. I Norge er det registrert 7 921.

LONDON: Yngvild Næss Trøan har bodd i London siden 2016. Der merker hun nesten ikke til pandemien.

– På et tidspunkt må man gå videre

Yngvild Næss Trøan (28) har bodd i London siden 2016. Hun forklarer at den verste tiden i London var under den første nedstengingen.

Den britiske regjeringen innførte strenge tiltak, som i praksis stengte ned landet den 23. mars 2020 for å forsinke viruset. Folk måtte holde seg hjemme, og fikk kun forlate huset for å gjøre nødvendige innkjøp av mat og medisiner, legebesøk eller reise frem og tilbake til jobb, om man ikke kunne ha hjemmekontor.

– Men nå virker det som om folk har fått nok av for strenge tiltak. På et tidspunkt må man gå videre med livene sine, sier Trøan.

I dag har England åpne barer og nattklubber. Det er kun påbud med munnbind på tuben og i butikkene.

Hun sier hun har fått beskjed om at hun må ha hjemmekontor hvis mulig, og at man noen steder må vise coronapass eller negativ test. Ellers er det meste som vanlig.

– Jeg synes restriksjonene i Norge virker litt strenge. Jeg personlig har tatt tre vaksinedoser og tester meg ofte, så jeg føler jeg har gjort det jeg kan. Jeg vil ikke la andre legge begrensninger for hvordan jeg skal leve livet mitt.

STUDENT I LONDON: Julian Hove flyttet til London i september for å studere.

– Som å leve i Norge før corona

Julian Hove (24) studerer finans ved Bayes Business School i London og beskriver det å bo i London som et liv uten corona.

– Det er som å bo i Norge før pandemien, utenom at noen bruker munnbind på tuben, og at det er munnbind påbudt i butikkene. Jeg synes egentlig det er helt fantastisk, sier han til VG.

Personlig mener han at det er helt feil med så strenge tiltak i Norge.

– Jeg synes at Norge har for strenge tiltak. spesielt skjenkestopp synes jeg er dumt. Det gjør bare at folk har hjemmefester, og da er det ingen som passer på at man holder avstand.

GLAD: Ida Holmen flyttet til Stockholm for syv år siden. Hun er glad hun bor i Sverige og ikke Norge under pandemien.

– Deilig å bo i Sverige

– Det er litt deilig å bo i Sverige akkurat nå, og ikke Norge. Det føles som om myndighetene stoler mer på oss enn det de gjør i Norge, sier Ida Holmen (40).

Hun flyttet til Stockholm for syv år siden for å jobbe i Klättermusen, som er en butikk som selger friluftsutstyr.

Til vanlig legger hun ikke merke til pandemien, bortsett fra at flere bruker munnbind og at det er noen restriksjoner på offentlige steder.

Sverige har under hele pandemien hatt en annen strategi enn resten av Europa med færre tiltak. I dag har Sverige åpne skoler, barer og restauranter med begrensninger som avstand mellom gjestene og antall besøkende. Onsdag har den svenske regjeringen varslet pressekonferanse hvor de skal ta stilling til om de skal innføre coronapass, skriver Aftonbladet.

– Jeg synes det har vært interessant å følge mediedekningen i både Sverige og Norge. Men jeg synes Sverige har håndtert det bra, i hvert fall om man ser på de sosiale og økonomiske problemene som følger med pandemien, sier Holmen.

– Men det er jo flere som har dødd i Sverige?

– Det synes jeg er forferdelig. Vi fikk tidlig smitte på eldrehjem, noe som førte til at folk som hadde svekket immunforsvar og var i risikogruppen ble utsatt.

98 124 personer døde i Sverige i 2020, hvor 60 prosent var over 80 år, ifølge tall fra Sveriges Statistiske sentralbyrå. 9441 av dødsfallene var corona-relatert, ifølge FHI.