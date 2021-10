Et stort antall brannvesen og politiansatte rykket ut etter at det ble meldt om sprekker i en bygård sentralt i Bergen.

Bygård i Bergen har sprekker i alle etasjene – ingen flere får flytte hjem

To bygårder er fortsatt evakuert i Bergen sentrum av frykt for at en av veggene skal rase sammen. Det er funnet sprekker i alle etasjene.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Til sammen tre bygårder i Vestre Torggaten ble evakuert tidligere på dagen, men like etter klokka 18 kunne beboerne i ett av husene flytte tilbake.

Eieren av en av de evakuerte gårdene, Anne Brit Reigstad, sier til Bergens Tidende at det bor tre personer der. En befaring i bygget mandag førte til at politiet ble varslet.

– Det var i dag en omfattende befaring, der både kommune og forsikringsselskap var med. Da oppdaget man at det var bevegelse i en mur mellom to hus, sier Reigstad til avisa.

Flere sprekker

Rådgiver Claus Petersen er i plan- og bygningsetaten i Bergen kommune var inne i Vestre Torggaten 14 mandag ettermiddag og forteller om flere sprekker i veggen mot nabobygget.

– Jeg har selv konstatert sprekker i alle etasjene, sier han til Bergens Tidende.

Veggene er dekket av tapet og maling, og det er derfor vanskelig å anslå når sprekkene oppsto, og hvor alvorlige de er.

– Vi må undersøke saken nærmere, men det kommer ikke til å flytte folk inn i nummer 14 og 16 med det første. Det må trolig utføres en form for sikringsarbeid før noen kan flytte inn.

Graving i kjelleren

Det pågår gravearbeider i kjelleren på nummer 16, og flere frykter at dette kan ha ført til svakheter i huset.

– Det er kommet sprekker i huset. Vi mistenker at det er tegn på at det har seget i forbindelse med gravearbeid, sier innsatsleder Stian Myrseth i politiet til Bergensavisen.

Også brannvesenet er bekymret.

– Vi gjør oss klare for at det verste kan skje og frykter at huset kan rase, sier innsatsleder i brannvesenet, Jan Aase til avisen.

Ny sjekk tirsdag

En byggingeniør og en geotekniker fra Multiconsult tok seg inn i byggene sent mandag ettermiddag. Deres foreløpige vurdering er at det ikke er akutt fare for at huset skal rase sammen.

Tirsdag skal Multiconsult tilbake for å gjøre nye undersøkelser.

Sent mandag kveld har nødetatene forlatt området, men det er satt opp gjerder rundt de to evakuerte bygårdene.

– Den umiddelbare faren har opphørt, men sperringen rundt bygget vil bli opprettholdt, og ingen vil kunne flytte tilbake til de evakuerte leilighetene i natt. Det blir flere undersøkelser tirsdag, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal.