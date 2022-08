Politiet etter Torshov-skytingen: − Kan bli aktuelt med flere pågripelser

Én person er siktet for grov ulovlig bevæpning etter skytingen på Torshov i Oslo tirsdag. Politiet oppfordrer andre gjerningspersoner til å melde seg.

Det var store politiressurser på Torshov tirsdag kveld etter meldinger om at det var blitt avfyrt skudd mellom to biler på gaten.

Tre personer ble pågrepet etter hendelsen, men vedkommende ble raskt løslatt. Natt til onsdag ble ytterligere én person pågrepet. Vedkommende er siktet for grov ulovlig bevæpning på offentlig sted.

– Per nå sitter en person i arrest. De tre som ble pågrepet i går kveld er nå løslatt. Deres status som siktet er endret fra siktet til fornærmet i saken, skriver politiadvokat Kine Wesseltoft i en e-post til VG.

Hun opplyser at den gjenværende siktede skal avhøres i løpet av dagen. I tillegg jobber politiet med å innhente overvåkningsmateriale og avhøre vitner.

– Det kan bli aktuelt med flere pågripelser, skriver politiadvokaten.

Oppfordrer gjerningspersoner til å ta kontakt

Politiet sier de har etterforsket saken med full styrke det siste døgnet, og at arbeidet vil fortsette dagene.

– Det er en prioritert oppgave for politiet å etterforske slike saker og vi ønsker informasjon fra folk som kan ha sett eller hørt noen i det aktuelle tidsrommet, skriver Kine Wesseltoft.

– Vi ber særlig vitner som har filmet hendelsen kontakte politiet. Vi oppfordrer også gjerningspersonene sterkt til å melde seg til politiet.

Innsatsleder Nicolai Backe Henden har tidligere sagt til VG at det var mange vitner på stedet:

– et er to uterestauranter like ved der det er blitt skutt. Det er også folk som bor i gatene, sa innsatsleder på stedet, sa innsatsleder Nicolai Backe Henden til VG tirsdag kveld.

Oslo-politiet opplyste også at de ikke ser noen sammenheng mellom skyteepisoden på Torshov og voldsepisoden på Stovner i Oslo tidligere tirsdag der en tenåring ble fraktet til sykehus med kritiske stikkskader.

Til Aftenposten påpeker derimot Wesseltoft at hendelsen trolig ikke har skjedd i et vakuum:

– Vi tror ikke det er tilfeldige skudd mot bil, skriver hun til avisen.