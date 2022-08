TI ÅR MED KREFT: Monica (47) er en av mange kvinner som ikke får dekket utgiftene til denne nye effektive medisinen.

Staten vil ikke betale for livsviktig kreftmedisin

Kreftrammede jubler over en ny godkjent medisin som virker, men helsemyndighetene vil ikke betale – og pasienter må ty til innsamling for å få den livsviktige medisinen.

– Tårene begynte bare å renne, det var så uventet og sårt og jeg følte meg så verdiløs. At livet mitt og tiden min ikke var verd mer.

Det sier brystkreftpasient Monica Lund Osther (47). Hun er en av mange kvinner som ikke får dekket utgiftene til den ny medisinen.

Brystkreftmedisinen Enhertu har påviselig god effekt på pasienter med aggressiv type brystkreft. Den er godkjent i EU og i Norge.

En rykende fersk studie viser at Enhertu øker overlevelsen – også for andre brystkreftpasienter. Nå har Det amerikanske legemiddelverket (FDA) godkjent legemiddelet for brystkreftpasienter med lavt HER2-avtrykk.

Men dette legemiddelet er ikke innført av Beslutningsforum, og det betyr at kreftpasientene selv må betale for medisinen.

Pasienter har ikke råd

Enhertu koster 100.000 kroner i snitt pr. måned, pr. pasient, avhengig av kroppsstørrelse.

Og, fordi det offentlige ikke dekker utgiftene, rammes mange brystkreftpasienter som ikke har råd til det.

Brystkreft er den hyppigste formen for kreft hos kvinner. Noen kvinner får en aggressiv type brystkreft, HER2-positiv, som er forbundet med kortere overlevelse. Blant 20-30 prosent av disse kvinnene er risikoen høy for tilbakefall og dødelig utgang, ifølge Folkehelseinstituttet.

Nå finnes det altså en medisin som gir disse kvinnene nytt håp.

KREFTPASIENT: Monica Lund Osther (47) har levd med en kreftdiagnose i 10 år.

Hatt kreft i 10 år

Monica Lund Osther (47) bor i Oslo. Hun er brystkreftpasient med HER2 lav-type.

Monica søkte om å få være med i Impress, som er en stor norsk studie som tilbyr persontilpasset behandling til pasienter med utbredt kreft som har fullført standard behandling. Hun ble godkjent for å ta en gentest, men de fant ikke noe medisin som passet for henne.

– Det var jeg forberedt på, sier Monica som har levd med kreftsykdommen i 10 år etter at hun fikk diagnosen som 37-åring.

Så fortalte onkologen at en ny studie av Enhertu som ble publisert så sent som 7. juli viser at legemiddelet også har meget god effekt på Monicas krefttype.

– Jeg ble så glad for å få høre at det fantes en medisin for meg.

Men i neste setning sa han at denne medisinen kunne han ikke gi henne, den måtte hun i tilfelle kjøpe privat.

GODKJENT: Brystkreftmedisinen Enhertu er godkjent av helsemyndighetene, men pasientene må selv betale hundretusener for behandling.

1,6 mill. i året

– Det var veldig sårt å få den beskjeden. Jeg har vært veldig ivaretatt i det norske helsevesenet i de seks og et halvt år jeg har hatt kreft med spredning.

Men, selv om Beslutningsforum ikke ville innføre Enhertu nå, kan de gjøre en ny beslutning til høsten. Men det er bare søkt for HER 2 positiv-pasienter, ikke HER 2 lav-type som Monica har.

Det betyr at hun tidligst kan får dekket Enhertu fra det offentlige høsten 2023.

En runde behandling på tre måneder koster 400.000. Medisinen vil koste henne 1,6 millioner kroner i året, og det har familien ikke råd til.

– Fantastisk støtte

– Jeg så det var vanskelig for legen min å formidle beskjeden til meg.

Beskjeden om at, «jo det finnes en medisin som kan kurere deg, men jeg får ikke lov å gi den til deg.»

Like etter legekontrollen ble det opprettet en spleis for Monica. I løpet av en uke var det kommet inn nok til å starte på første behandlingsrunde med Enhertu.

– Det er fantastisk å kjenne på støtten, samtidig er det trist å tenke på at man er avhengig av et godt nettverk for å overleve. Det er jo ikke alle som har det, sier Monica som var daglig leder på et treningssenter før hun ble syk.

EN FAMILIESAK: En runde behandling på tre måneder med Enhertu koster 400.000 kroner. PÅ et år blir det 1,6 millioner og det har familien ikke råd til.

Øyner håp

Monica øyner også et siste håp for å få medisinen dekket.

– Min onkolog kommer til å melde saken min inn til ekspertutvalget, der vil de ta en beslutning på om jeg kan få dekket behandling, sier hun.

Dersom ekspertutvalget sier nei kan det søkes igjen, om behandlingen har hatt effekt etter første behandlingsrunde.

Men prosessen tar tid og det har hun lite av.

Ingenting er mer verdifullt for meg enn tid.

HELSEMINISTER: Monica har sendt et personlig brev til Ingvild Kjerkol (Ap).

– Hva tenker du om at Norge ikke dekker kostnadene til Enhertu?

– Jeg tenker at det må skje en endring og at den må skje nå. Det er noe som ikke fungerer i Beslutningsforum. De må skjønne at vi ikke har den tiden som de bruker på å godkjenne og innføre medisinen, sier hun.

Nå har hun sendt et personlig brev til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap):

Info Monicas brev til helseministeren Kjære Ingvild, helse og omsorgsminister Husker du brevet jeg sendte deg i oktober, på vegne av alle oss som lever med metastatisk brystkreft? Det brevet hvor vi gjorde deg oppmerksom på at det ikke finnes tall på eller statistikk over hvor mange vi er som lever med metastatisk brystkreft. Under kreftregisterets nøkkeltall for brystkreft er ikke metastatisk brystkreft nevnt, vi som lever med uhelbredelig kreftsykdom ligger i samme kolonne som de som er friske fra kreft. At slike tall ikke finnes sjokkerer oss og handler om så mye mer enn tall! Vi spurte deg: Hvordan skal vi ha gjennomslagskraft når det skal gjøres en kost-nytte vurdering av godkjenning av nye medisiner, bruk av forskningsmidler, oppfølging av pårørende – hvis ingen vet hvor mange vi er? Og vi minnet deg på det du nok allerede vet – at i Norge brukes det altfor lang tid på å godkjenne nye behandlinger, mye lengre tid enn våre naboland. Altfor mange medsøstre har mistet livet mens de ventet. Kjære Ingvild, la meg fortelle deg akkurat hvorfor dette brevet var og fortsatt er så viktig! Jeg var 37 år da jeg fikk brystkreft. Barna mine var 2 og 4 år. Jeg var 40 år da kreften spredte seg. Nå har jeg levd med metastatisk kreft i over 6 år, og har følt meg godt ivaretatt av norsk helsevesen. Helt til i går. Jeg fikk vite at kreften vokser. Igjen. Og jeg vet det finnes få medisiner igjen for min type kreft. Så forteller onkologen meg at det finnes en behandling som kan gi meg vesentlig mer tid. Behandlingen onkologen snakker om (Enhertu) har dokumentert effekt gjennom studier, den har vært godkjent lenge i Sverige – men norsk helsevesen sier nei. Legen får ikke lov å gi den til meg. Men den kan kjøpes på det private markedet til 133.000 pr. måned. Jeg håper du også ser at det er noe som er helt feil i systemet her og at du vil stå sammen med oss som lever med metastatisk kreft i kampen om bedre statistikk og raskere tilgjengelighet på medisiner. Vis mer

Statssekretær Karl Kristian Bekeng

I brevet til Kjerkol viser hun til at det tar lengre tid å godkjenne behandlinger i Norge enn i våre naboland.

– Hva tenker du om det?

– Vi har gitt oppdrag om å effektivisere prosessene for metodevurdering og redusere tidsbruken. Samtidig vet vi at en betydelig andel av tidsbruken er i påvente av dokumentasjon fra industrien, så det blir viktig å finne løsninger i fellesskap for å skape forutsigbarhet og tydeliggjøre kravene til dokumentasjon, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet, som svarer på vegne av ministeren.

– Hva synes du om at kreftpasienter i Norge er avhengig av innsamlede penger for å få råd til livsviktig medisin?

– Vi skal ha et grunnleggende godt offentlig helsetilbud og offentlig satsing på helseforskning, også for kreftpasienter. Ingen skal trenge å være avhengig av privat innsamling for å få forsvarlig behandling. Samtidig blir nye metoder og legemidler utviklet i høyt tempo og alle de nye medisinene blir grundig vurdert ut fra de kriteriene som Stortinget har bestemt, sier han.

– Hvorfor har ikke Norge råd til å gi Enhertu – et godkjent legemiddel med dokumentert effekt, til de få pasientene dette gjelder?

– Det er helseregionene som beslutter hvilke metoder som skal tas i bruk. Det er veldig bra at det utvikles nye legemidler for alvorlig syke pasienter, men vi må være trygge på at de er bedre enn det som allerede er i bruk, og at de gir en riktig prioritering av fellesskapets ressurser, sier han.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

– Burde tatt aktiv rolle

– De anser prisen å være for høy i forhold til den dokumenterte virkningen. Det er for kort oppfølgingstid for produktet som nylig er godkjent i Norge, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross til VG.

Men i andre land er medisinen både godkjent og innført, som for eksempel i Sverige.

– Vi overlater til andre land å skaffe dokumentasjon på virkning over tid. Etter at andre land har gjort grovarbeidet, så innfører vi, dersom langtidsresultatene er gode nok, sier Stenstadvold Ross.

– Formidabel gevinst

I stedet for å være avventende, burde Norge tatt en mer aktiv rolle i medisinutvikling, mener hun.

– Norge burde vært mye mer offensiv, blant annet fordi vi har gode muligheter til å følge opp pasienter på grunn av våre gode helseregistre.

Det er direktørene i de regionale helseforetakene som sitter i Beslutningsforum og har derved makten over hvilke medisiner som dekkes.

– Selv om stykkprisen er høy, så kan gevinsten være formidabel for de pasientene som har beviselig effekt av den, sier hun.

– Prioriteres høyt

– Hva er bakgrunnen for avslaget i november 2021?

– Beslutningsforum må ta beslutninger med grunnlag i de prioriteringskriteriene som Stortinget samstemmig har sluttet seg til, der legemidlene skal vurderes ut fra nytte, ressursbruk og alvorlighet. Grunnen til at Enhertu ikke fikk ja til innføring i 2021 var at det på beslutningstidspunktet ikke var dokumentert at Enhertu virker bedre enn nåværende behandling, som er mye rimeligere. I tillegg var prisen svært høy, sier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF.

– Har dere fått en ny vurdering av Legemiddelverket og er i så fall Enhertu på listen for en ny beslutning?

– Det er mottatt dokumentasjon fra firmaet på bruk i andrelinje og senere behandlingslinjer. Denne prioriteres høyt, og planlegges at kommer til beslutning i løpet av høsten, sier Vikse.

