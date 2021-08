PAUSE: Rebecca Tansøy (20) sier hun måtte ta et år borte fra politikken etter debatten på Osloskolen. Foto: Tor Erik Schrøder

FpU-ere sier de trues og hetses på skoledebatter: − Man blir veldig redd

LILLESAND (VG) FpU’ere sier de stadig blir stemplet som rasister under skoledebatter, og har følt seg truet av elever. Nå tør ikke Rebecca Tansøy (20) debattere på skoler igjen til høsten.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Vi har ingenting å skamme oss over. De andre prøver å putte merkelapper på oss, men nå er det nok. Som oppgjøret vi har hatt etter 22. juli, der vi blir forsøkt klistra til ytterliggående krefter som vi ikke har noe med å gjøre, sier partileder i Frp Sylvi Listhaug.

Hun skuer utover de mange som har møtt opp på Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) sin sommerleir på Skottevik feriesenter i Høvåg i Lillesand.

– Vi kommer ikke til å finne oss i den type opptreden som foregår på skolene. Hverken fra motdebattanter eller folk i salen. Nå skal det tas til motmæle en gang for alle, sier Listhaug, og blir møtt med voldsom jubel.

SOMMERLEIR: Rebecca Tansøy (t.v.), partileder i Frp Sylvi Listhaug og Rikke Sjølander (t.h) på FpUs sommerleir. Foto: Tor Erik Schrøder

Rundt er det hvitmalte sørlandshus og blå FpU-flagg på alle kanter. Midt blant FpU’erne sitter Rebecca Tansøy (20) og Rikke Sjølander (22).

De to jentene sier til VG at de har opplevd mange ubehagelige situasjoner ute på skoledebatter.

Pause fra politikken

Tansøy forteller om en skoledebatt på Hellerud videregående skole i Oslo i 2019. Hun sier hun fikk tilrop fra salen og ble kalt en rasist som vil sende alle ut av landet.

– Etterpå var det helt forferdelig. Elever begynte å samle seg rundt meg på stand etter debatten og skrike ting til meg mens de filmet meg, og ble ganske truende. Vaktmesteren måtte låse opp bakdøren for meg og noen andre debattanter, så ble jeg kjørt hjem i privatbil fordi jeg ble jaget etter, sier Tansøy.

Tom Båum, som var vaktmester på skolen dette året, bekrefter at han tilbød FpU’erne å bli låst ut bakdøren og kjørt hjem eller til T-bane, og at det var høy temperatur på forhånd. Men mener på sin side at Tansøy ikke gikk ut bakveien.

SKREMT: Rebecca Tansøy (20) vil ikke delta på skoledebatter til høsten. Foto: Tor Erik Schrøder

Tansøy sier hun ikke har vært på en skoledebatt siden hendelsen.

– Man blir veldig redd. Det var en av de opplevelsene som virkelig satt en støkk i meg, og jeg måtte ta fri fra politikken et år. Jeg er fortsatt litt skvetten – bare det kommer noen bak meg kan jeg bli redd, sier Tansøy.

– Jeg har sagt at jeg ikke vil delta på skoledebatter i år. Ungdomspolitikk skal være gøy, men det er ikke det når sånt skjer.

– Skal være rom for alle

Rektor ved Hellerud videregående skole Arnfinn Stautland sier til VG at han er lei seg hvis FpU har følt seg truet mens de var på skolen.

– Her skal det være rom for alle partier og politiske synspunkter. Det var jeg også tydelig på da jeg innledet skoledebatten i 2019.

Etter debatten la skolen ut et innlegg på sine nettsider hvor de skrev at Hellerud-elevene var spesielt opptatt av Fremskrittspartiet og deres innvandring- og integreringsdebatt.

Skolen skriver videre at «selv om det både var temperatur og engasjement, skal både elever og ungdomspolitikere ha ros for å ha skapt en ryddig og konstruktiv debatt».

– Det er tydelig at det er ulik oppfatning også blant deltagerne i debatten. Dersom ungdomspolitikere kalles rasister, er det ikke greit. Det er leit dersom en opplevelse under en skoledebatt fører til at en ungdomspolitiker ikke vil stille til debatt, sier Stautland.

Rektoren sier de hadde mange ansatte til stede i aulaen under debatten som passet på.

– Har skolene et ekstra ansvar for å passe på at alle debattanter blir godt ivaretatt?

– Det har vi. Vi ser frem til årets skoledebatt og vil gjøre vårt for at alle deltagere fra alle partier skal bli ivaretatt. Jeg ønsker FpU velkommen hit i forkant av skoledebatten dersom det er ønskelig.

SKJELLSORD: Rikke Sjølander (22) sier at hun har opplevd å bli kalt Hitlers datter på et skolebesøk. Foto: Tor Erik Schrøder

Også FpU’er Rikke Sjølander sier hun har opplevd mye hets ute på skolene i Oslo, Asker og Bærum, og sier elever blant annet har prøvd å ødelegge standen deres.

– Det samler seg ofte store gjenger, og de er rasende på deg fordi du står for det de kaller «etnisk rensing», og at jeg vil kaste dem ut av landet. Man føler jo at de skal fly på deg når som helst. Jeg har også blitt kalt Hitlers datter, sier Sjølander.

– Det er veldig skremmende og ubehagelig, så er det ingen som sier noe eller står opp for oss. Vi er jo med i politikken for å skape et bedre samfunn.

Listhaug: – Forkastelig

De to jentene mener de ubehagelige hendelsene ofte starter med at motdebattantene fra venstresiden kaster «rasistkortet» under debattene.

– Det har blant annet kommet fra AUF. Så har det hatt videre følger på stand etterpå, hvor det kommer elever som kaller oss det samme. Det har generelt vært et usunt debattklima, hvor FpU har stått mye alene om å få anklager og stempler, hvor vi ender opp med å bare måtte stå å forsvare oss, sier Sjølander.

– Er det noe dere i FpU gjør som bidrar til et dårlig debattklima?

– Jeg føler ikke at vi gjør noe som fører til et dårlig debattklima, nei. Vi må jo ofte bare forsvare oss selv, sier Tansøy.

Listhaug sitter mellom de to FpU’erne som forteller om opplevelsene på skolene. Partilederen kaller det et problem for demokratiet.

DEBATTKLIMA: Partileder Sylvi Listhaug mener debattklimaet på skoledebattene har blitt mye verre de siste årene. Foto: Tor Erik Schrøder

– Jeg synes det er helt forkastelig. Jeg frykter at det er flere som slutter på grunn av sånne type opplevelser. Sånt opplevde jeg da jeg deltok på skoledebatter, men ikke på det nivået her, det har eskalert voldsomt. Man skal være innmari tøff om man skal være FpU’er i skoledebatter. Mye tøffere enn det som burde være nødvendig.

Listhaug mener det ikke kan fortsette som dette på skoledebattene.

– For det første burde andre partier slutte å drive på denne måten. Det de gjør er å oppildne elvene og hverandre. Så mener jeg lærerne har et ansvar. De som styrer disse debattene burde slå ned på det.

– FpU ledende på sirkus

VG har konfrontert AUF med påstandene fra FPU om at de trekker «rasistkortet» under debattene.

Generalsekretær i AUF Sindre Lysø sier til VG at skoledebattene har til hensikt å gi unge mulighet til å engasjere hverandre i politikk, og at det derfor ikke er uvanlig at det kan oppstå høy temperatur i debattene når man diskuterer temaer som engasjerer.

– Når det skjer pleier vi å ha kontakt med de andre ungdomspartiene direkte, også FpU, for å løse ting på lavest mulig nivå. Det pleier å fungere bra å snakke sammen.

Lysø sier AUF gjør alt de kan for å bidra til god debattkultur.

– FpU har i mange år vært ledende på sirkus og ting som ikke dreier seg om politikk i skoledebattene. Vi i AUF mener at ingen skal bruke skoledebattene til å komme med personangrep, hets eller forvrengninger av fakta.

UENIG: Generalsekretær i AUF Sindre Lysø mener de gjør alt de kan for å bidra til god debattkultur. Foto: Sandra Edith Kalland Tenud

Rasisme og hatkriminalitet i samfunnet har økt massivt de siste årene, sier Lysø.

– Derfor trenger Norge en regjering som tar aktivt avstand mot rasisme, hat og fremmedfrykt. FrP og Høyre har styrt landet de siste åtte årene. Derfor må de også svare på hvorfor de gir statsstøtte til hatbloggen HRS, og hvorfor de ikke vil ta avstand fra konspirasjonsteorier om snikislamisering av Norge. Vi i AUF kommer alltid til å ta kampen mot rasisme, hat og fremmedfrykt i skoledebattene.