DRAMATISK: En mann VG har snakket med tok dette bildet inne på London Pub i Oslo kort tid etter skytingen natt til lørdag.

På innsiden av London Pub: − Panikk og kaos

Fredag kveld var dansegulvet på London Pub fullt av mennesker. Discolysene blinket i alle regnbuens farger. Gjennom mengden hørtes plutselig et høyt smell.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

– Vi trodde først det var noen som knuste et glass, sier Alicia Flis (20) til VG.

Lørdag står hun utenfor sperringene til London Pub i Oslo sammen med Jesper Larsen (20) og flere venner.

Her endte Jespers første Pride-feiring i tragedie natten før, da en mann begynte å skyte inn i folkemengden utenfor barene i området. To personer ble skutt og drept, og 21 personer ble såret – ti av dem alvorlig.

42 år gamle Zaniar Matapour er pågrepet etter hendelsen, siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

SORG: Alicja Flis (20) og Jesper Larsen (20) var på London Pub fredag. I dag er de tilbake sammen med venner og andre sørgende utenfor politisperringene ved utenfor London Pub.

– Falt liksom bare ned på gulvet

Timene før det smalt danset psykologistudentene Alicia og Jesper sammen med flere andre glade mennesker inne på London Pub. Det var kvelden før den store Pride-paraden i hovedstaden, lysene blinket og gulvet var fullt.

Midt i dette hørte de plutselig et høyt smell.

– Så så jeg noen med blod på seg. Etterpå falt alle rundt oss liksom bare ned på gulvet. De som sto oppreist ble sparket overende. Nede på gulvet ble folk liggende og holde rundt hverandre, forteller Jesper.

Han husker også at noen ropte at alle måtte legge seg ned.

– Du skjønte at det var skikkelig panikk. Skikkelig kaos. Ingen visste hva som skjedde, alle bare holdt rundt hverandre, sier han.

Han sier at han først ikke forsto alvoret i situasjonen, og at han tok frem telefonen for å filme det som skjedde:

«Det er noen som skyter på oss»

VG har også snakket med en 20 år gammel kvinne som var på London pub natt til lørdag. Også hun sier at det tok tid før hun og vennene skjønte hva som foregikk.

– Vi satt nede i kjelleren helt innerst i hjørnet. Plutselig ser vi at veldig mange kommer ned trappen og går mot doene, også er det en som sier «Det er noen som skyter på oss», forteller hun.

Da VG snakker med henne dagen etter syns hun fortsatt at det er vanskelig å ta inn over seg det som har skjedd.

– Det er veldig tøft og det er vanskelig å skjønne at det har skjedd. Man blir mest sint, sier hun.

INNE PÅ LONDON: Disse bildene er tatt av en VG-tipser kun 20 minutter etter at politiet fikk melding om skudd i Oslo.

Kort tid etterpå var puben full av politifolk, forteller Alicja Flis og Jesper Larsen. De to psykologistudentene tumlet seg ut og satte seg på en benk utenfor mens de sendte bilder og ringte til foreldrene.

– Vi har ikke noe tidsperspektiv på det, men der og da føltes det veldig lenge, og så gikk det samtidig veldig fort.

Jesper sier til VG at han var litt engstelig før feiringen. Han hadde jo hørt om folk som ble banket opp og trakassert. Men skyting var ikke i tankene hans.

– Vi gikk ut selv, når vi fikk beskjed om at det var trygt å gå ut. Så kom det masse politi, og vi måtte rydde vei for dem, forteller han.

Etterpå var det to svært pregede studenter som sendte en liten tommel opp til de der hjemme med teksten «går bra med oss til nå».

TIL FAMILIEN: Alicja Flis (20) og Jesper Larsen (20) holdt venner og familie oppdatert på hvordan de hadde det etter skyteepisoden på London pub.

– Begynte å skjelve og gråte

På utsiden av London Pub dagen etter står Jesper og fikler med et pride-flagg. Alicia har små regnbuer på begge knær.

De er tilbake for å legge ned en blomst ved sperringene utenfor baren. Gaten rundt dem er fylt av alvorlige mennesker i alle aldre, mange fortsatt i fargerike kostymer og glittersminke.

Folk holder rundt hverandre til trøst, noen bryter sammen i gråt når de ser den voksende blomsterhaugen.

– Jeg skjønner nok fortsatt ikke helt hva som har skjedd, men da jeg tok på meg pride-armbåndet mitt i dag tidlig begynte jeg å skjelve og gråte, sier Alicia, før vennegjengen forsvinner inn i mengden.