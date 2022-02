SLÅR SEG LØS: Venninnene Ragne (24), Emilie Hagen (24), Birgitte Kristiansen (24) og Ina (24) koste seg på dansegulvet på Heidis Bier Bar.

Norge har gjenåpnet: − Deilig!

OSLO/BERGEN (VG) Birgitte Kristiansen (24) og venninnene på Heidis Bier Bar jubler over at de endelig kan slå seg løs på byen. Det har de nesten aldri gjort før.

Av Roy Kvatningen , Emma Fondenes Øvrebø og Rodrigo Freitas (foto)

– Vi har sittet hjemme og ikke snakket med noen i to år. Man vet jo nesten ikke hva man skal snakke om, sier Kristiansen til VG.

Lørdag kveld trenger hun ikke å snakke. Samme dag som enmetersregelen ble strøket, befinner hun seg på Heidis Bier Bar på Rådhusplassen i Oslo sammen med en gjeng venninner.

De unner seg en festkveld de har drømt om lenge nå. Dette kunne ha vært en helt normal lørdagskveld for disse 24-åringene, men på grunn av pandemien er den det motsatte. De rakk knapt å besøke utesteder med 21-årsgrense før pandemien tok luftveien inn til Norge.

– Hvordan er det å leve som normalt igjen?

– Vi har bare prøvd det i to sekunder, men: Deilig!

– Det er utrolig godt. Det hjelper veldig når man er student, sier venninnen Ina (24).

– En hard overgang

– Hvordan har dere hatt det under pandemien?

– Pandemien har ødelagt veldig mye av studietiden. Det er veldig fælt å ikke bli kjent med dem man går i klasse med, forteller Ina.

– Det har vært veldig ensomt. Deprimerende. Det blir en hard overgang, sier Birgitte.

LANG KØ: Klubben Jaeger var full ved 22-tiden.

Utenfor Jaeger i Grensen var det klokken 22 kø helt fra inngangsdøren og til Akersgata – folk sto tett i tett, to til tre i bredden, i rundt 50 meter.

– I sted gikk den nesten til andre siden av Akersgata. Det er mer enn det pleier å være, forteller Jaegers floor manager Simen Tennøy (25) til VG.

– Er dere forberedt på dette?

– Ja, jeg vil si det. Alle som jobber i dag, jobbet også sist det var gjenåpning, så vi burde å være det. Men det er fortsatt mye å gjøre, selv om vi er forberedt.

– Vi er ikke vant til å stå i kø lenger. Kommer folk til å takle det utover natten?

– Jeg tror det. Mange har prøvd å dukke opp tidlig, men det hjalp ikke, smiler Tennøy.

En av dem som sto i køen da VG var der, er Siri Løseth (22). Hun og vennegjengen sto nesten helt sist, men lot seg ikke skremme vekk av at vaktene informerte dem om at klubben var full og at ingen ville komme inn før noen kom ut.

– Det er litt frustrerende, men vi ventet at det skulle være lang kø her. Det går fint. Vi står til vi kommer inn, sier Løseth.

Fra venstre: Søsknene Mathias Vabø (20) og Madelen Vabø (20), moren Sarita Vabø (43) og Mathias’ samboer Astrid Bentsnes (20).

– Kommer til å stenge ned igjen

Madelen Vabø (20) og moren Sarita Vabø (43) flyttet til Bergen sommeren 2020, og har ikke fått oppleve byen uten coronarestriksjoner.

– Bare det å ikke kunne sosialisere seg som man pleier, har vært spesielt. Alt av konserter og arrangementer har blitt avlyst, så vi har ikke fått gjort alt vi hadde sett for oss, så i dag skal vi kose oss. Det føles veldig bra, sier Sarita.

De sitter på baren Dark and Stormy og er glade for å slippe munnbind.

– Vi begynte å bli litt lei. Det har vært mye å passe på, sier Madelen.

Hun er opptatt av å nyte dette mens hun kan.

– Jeg tror samfunnet kommer til å stenge ned igjen. Det har skjedd mange ganger og jeg tror ikke vi er ferdig med denne pandemien.

Det samme fokuset har Daniel Sire.

– For alt vi vet kan samfunnet stenge ned igjen i neste uke så i dag skal vi kose oss, sier Sire til VG.

Han er på Storm bar i Bergen sammen med kompisene sine og de synes det var på tide å fjerne tiltakene.

– De to siste årene har vært surrealistiske og kjedelig. Det er deilig å tenke på at tiltalene er fjernet, sier Sondre Aasmundrud.



VELDIG KULLT: Ingrid Helene Kjølstad (50), Kristin Bruserud (52), Hanne Ødegård (49) og Knut Ivar Johansen (52) koser seg med shuffleboard på Kullt.

Mamma Mia! For en drømmedag!

– Vi har vært på «Mamma Mia!»-show, og så har vi spist en nydelig middag her og nå må vi ha det litt gøy, sier Ingrid Helene Kjølstad (50) til VG på Kullt i Oslo sentrum.

Hun spiller shuffleboard med resten av gjengen på totalt seks fra Sandefjord, Tønsberg, Lommedalen og Oslo.

– Dette er veldig moro! sier Kjølstad.

Jens Erik Gade (52) forteller at denne kvelden var planlagt i lang tid.

– Men det var veldig deilig å kunne nyte den uten munnbind og meteren.

– Det virket som de på scenen var veldig glad for å kunne stå på scenen og ha full sal, så derfor ble det mye trøkk. Det var mye energi som folk har spart på i et par år, sier Kristin Bruserud (52).

– Hvordan var showet?

– Terningkast 6!