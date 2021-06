MANN MED EN PLAN: Ap-leder Jonas Gahr Støre la torsdag fram en 100-dagersplan med 40 saker som han vil prioritere hvis partiet får regjeringsmakt etter valget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Støre strekker på fristen for 100-dagersplan

Arbeiderpartiet lanserer 40 løfter for de første 100 dagene i regjering, men innrømmer at flere av løftene vil ta lengre tid å oppfylle.

Av NTB-Johan Falnes

– Jeg liker det! sier partileder Jonas Gahr Støre til NTB.

Det er Arbeiderpartiets nye 100-dagersplan han snakker om. Støre forteller at han har latt seg inspirere av tradisjonen fra USA der nye presidenter pleier å legge fram en liste med mål for sine første 100 dager i Det hvite hus.

Hvis Arbeiderpartiet vinner valget i september, blir det først regjeringsforhandlinger, og så må en ny regjeringsplattform legges fram, understreker Støre.

Men partiet ønsker også å vise vilje til å sette kurs fra dag én.

– Nå viser vi kortene til velgerne og sier at på 100 dager så vil vi i gang med dette.

Tar forbehold

Men av de 40 punktene på Arbeiderpartiets liste, er det langt fra alle som kan gjennomføres på 100 dager.

Støre tar forbehold på forskjellige måter. Det er snakk om saker de skal «starte arbeidet med», «komme i gang med», «legge fram forslag om».

– Dette er 40 punkter som vi mener det er mulig og realistisk å komme i gang med på de første 100 dagene med en ny regjering, sier Støre.

Ifølge ham har Arbeiderpartiet prioritert punkter som vil sikre at flere kommer i arbeid, at velferden sikres, og at det kuttes utslipp og skapes jobber.

– Vi vil at Arbeiderpartiet i regjering umiddelbart kan starte arbeidet med en ny kurs som betyr noe i hverdagen til folk.

Eksportmål

Støre trekker fram punkt 14 som eksempel.

Der fastslås det at Arbeiderpartiet vil «fastsette et eksportmål på 50 prosents økning i eksporten utenom olje og gass til 2030». I tillegg vil partiet nedsette et partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og virkemidler for å nå dette målet.

– Vi klarer ikke å øke eksporten med 50 prosent på 100 dager, sier Støre.

– Hva er da poenget med å ha med et slikt punkt i en 100-dagersliste?

– Jeg tillegger punkt 14 veldig stor vekt. Jeg ønsker at vi fra dag én skal ha en regjering som på lag med norske bedrifter setter et mål om å snu den stødige nedgangen i eksport som har skjedd under Erna Solberg.

– Så det å sette målet er en handling i seg selv?

– Ja, det er helt klart.

Lovendringer

Flere andre punkter på Arbeiderpartiets liste vil kreve lovendringer.

Det gjelder for eksempel et løfte om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og å forby innleie som fortrenger faste ansettelser.

Andre eksempler er et løfte om å reversere taxireformen og å fjerne endringene som den sittende regjeringen har gjort i abortloven.

Støre vedgår at dette lovarbeidet vil ta mer tid enn 100 dager.

– Vi må følge alle de prosesser som skal følges med tanke på forsvarlig høring og utredning. Dette er også forslag som vi reelt vil utforme når vi får tilgang på den kompetansen som ligger i regjeringsapparatet, sier han.

Budsjettløfter

Andre løfter kan derimot oppfylles raskere. Det gjelder spesielt saker som kun vil kreve en endring i statsbudsjettet.

Noen eksempler på dette er:

et løfte om å doble fagforeningsfradraget til 7.700 kroner

et løfte om å øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15.000 kroner

en reduksjon i barnehageprisen med 2.800 kroner i året

et løfte om reduksjon i fergeprisene

innføring av moms på de dyreste elbilene

kutt i inntektsskatten for dem som tjener mindre enn 750.000 i året

– Det vanlige, hvis det blir regjeringsskifte, er at den avgående regjeringen legger fram et budsjettforslag, som så blir justert på noen punkter av en ny regjering og et nytt flertall. Så noe vil vi ta der, sier Støre til NTB.