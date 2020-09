DÅRLIG LIVSKVALITET: Unge menn søker ikke hjelp hvis de har det dårlig. Foto: Illustrasjonsfoto: Nik Shuliahin / Unsplash

Unge er mest ensomme, minst tillitsfulle og mest bekymret

Alle sider av livskvalitet øker med alderen, viser ny rapport fra Folkehelseinstituttet. – Det er de unge som er mest ensomme, er minst tillitsfulle og mest bekymret, sier Ragnhild Bang Nes, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har undersøkt livskvaliteten til mer enn 80.000 nordmenn i rapporten «Livskvalitet i Norge».

– Selv om mange har god livskvalitet, finnes det en rekke utsatte grupper med gjennomgående lav livskvalitet, sier Ragnhild Bang Nes, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Disse gruppene oppgir dårlig livskvalitet:

Unge, særlig unge menn med dårlig råd, og som ikke er integrert i arbeid

De som ikke er integrert i familie, samliv, skole og arbeid

De som har helseproblemer. Særlig psykiske, men også fysiske problemer

De som opplever diskriminering

De som har en vanskelig økonomisk situasjon

Kilde: FHI. Rapport: Livskvalitet i Norge

Vil tilrettelegge for de utsatte gruppene

Ragnhild Bang Nes ved FHI/UiO forteller at de ønsket å få mer informasjon om befolkningen, utover de økonomiske indikatorene som allerede finnes. De har blant annet spurt om hvordan folk opplever livet sitt, om de er fornøyde, om de opplever mening med det de gjør i hverdagen og om de har gode relasjoner.

– Nå har vi data på kommunenivå, og kan se mer på mindre grupper mennesker. Når vi kjenner de lokale utfordringene og mulighetene kan vi målrette tiltak der behovet er størst, sier Bang Nes.

FORSKER: Ragnhild Bang Nes har forsket på livskvalitet for FHI. Foto: Folkehelseinstituttet

Høyere ensomhet blant unge menn

Forskningen deres viser at unge menn med dårlig råd er blant de i Norge med lavest livskvalitet.

– Sosial integrering og meningsfylt arbeid er noe av det viktigste for livskvalitet. Menn scorer lavere på hvor gode relasjoner de har, og hvor mye de føler at de bidrar til andre, sier Ragnhild Bang Nes til VG.

Livskvalitet blir bedre med alderen

Bang Nes sier at alle sider av livskvaliteten blir bedre med alderen.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at de eldre er mest ensomme, selv om medier og politikere fokuserer mye på ensomhet i denne gruppen, forklarer hun.

– Det er de unge som er mest ensomme, det er de unge som er mindre tillitsfulle, det er de unge som er mest bekymret, mest triste og som har lavest tilfredshet.

– Unge gutter søker ikke hjelp

Rapporten viser at sosial integrering er en viktig faktor, men at mange unge gutter ikke har gode nok relasjoner. Bang Nes sier at unge gutter heller ikke søker hjelp hvis de har det dårlig, og at denne gruppen scorer like lavt som befolkningen i fattige land som Nepal og Kamerun på livskvalitet.

– Utenforskap er utrolig skadelig, og rett og slett dødelig, forteller forskeren.

UNGE GUTTER HAR LAV LIVSKVALITET: Lite sosialt samvær og dårlig økonomi er blant årsakene. Foto: Illustrasjonsfoto: Tobias Barsnes / Unsplash

Seks risikofaktorer

Forskerne har undersøkt seks risikofaktorer: Enslig, lite sosial støtte, lite vennekontakt, dårlig helse, vanskelig økonomi, å ikke være integrert i arbeid.

– Vi ser en klar sammenheng mellom opphopning av slike risikofaktorer og dårlig livskvalitet. Av de med tre eller fire sånne risikofaktorer, så har nærmere 84 % dårlig livskvalitet, sier Ragnhild Bang Nes.

De sosiale vinnerne

Rapporten viser at gifte, norske kvinner med god økonomi er de globale vinnerne.

– De unge vinnerne er de som har et godt og trygt sosialt nettverk, og som har studier eller jobb å gå til, forklarer Bang Nes.

Bang Nes forteller videre at de har data for enkeltkommuner, men at tallene må tolkes med forsiktighet.

– Flekkefjord, Kvinesdal og Råde har de mest fornøyde unge av de kommunene vi har data fra, avslutter Bang Nes.

