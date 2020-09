I RUSHEN: Bildet er fra Nationaltheatret forrige mandag, første arbeidsdagen etter at bussjåførstreiken begynte. Munnbindbruken er fortsatt varierende. Foto: Tore Kristiansen, VG

12 nordmenn forteller: Derfor bruker vi ikke munnbind i rushen

Byrådsleder Raymond Johansen sier han ikke skjønner hvorfor folk ikke bruker munnbind. VG dro ut i kollektivtrafikken for å spørre.

– Jeg er ung og føler meg lite utsatt, sier en 26 år gammel mann til VG før han går på T-banen på Nationaltheatret stasjon rundt klokken åtte mandag morgen.

Mellom klokken åtte og halv ni mandag morgen er det varierende trafikk. Noen vogner er så fulle at det er vanskelig å holde én meter avstand. Andre vogner er nesten tomme.

En annen reisende forklarer at han ikke har kjøpt inn munnbind fordi han ikke pleier å reise kollektivt i Oslo. Nå er han i byen for første gang siden pandemiens utbrudd.

– Men hadde det vært påbudt og jeg risikerte reaksjoner, hadde jeg selvfølgelig brukt det, sier den 21 år gamle mannen.

VURDERER STRENGERE TILTAK: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vurderer tøffere tiltak om smitten i Oslo ikke går ned. Foto: Mattis Sandblad

Forrige mandag strammet Oslo inn munnbindanbefalingene: Det gjeldene rådet er nå at alle reisende skal bruke munnbind - uansett. Men folk er fortsatt altfor tett, og uten munnbind, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Nå er han krystallklar på at det vil komme tøffere tiltak dersom smitten ikke går ned. Å gjøre munnbind påbudt, er blant de mulige innstrammingene som kan komme.

VG spurte ytterligere 10 nordmenn på både Stortinget og Nationaltheatret stasjon om hvorfor de ikke brukte munnbind på T-banen mandag morgen. De færreste av dem ville stå frem med navn, og vi har derfor anonymisert alle sammen.

Her forklarer de hvorfor de ikke har tatt på munnbind, tross kommunen sterke oppfordring.

Kvinne, 24 år:

– Jeg har vært smittet, og har fått påvist antistoffer. Jeg er sykepleier og bruker munnbind hele dagen, så kan jeg heller holde avstand til folk på T-banen synes jeg det er fint å slippe munnbindet i minuttene til og fra jobb.

Kvinne, 65 år:

– Jeg har glemt munnbindet mitt hjemme. Jeg fikk nesten litt panikk da jeg så T-banen, men gadd ikke å snu for å hente det. Jeg gikk innom Narvesen for å sjekke om de solgte, men det gjorde de ikke. Hadde det vært påbudt, ville jeg snudd og gått hjem igjen.

Mann, 60 år:

– Jeg føler at det ikke er så farlig med meg, og har så langt ikke brukt munnbind i det hele tatt. Jeg jobber tett på folk hele dagen på Gardermoen, også folk som kommer fra røde land. Moren min på 90 år, som jeg hadde vært redd for å smitte, har allerede vært coronasyk. I den perioden var jeg også litt dårlig, så kanskje jeg allerede har hatt det.

Kvinne, 43 år:

– Jeg bruker munnbind hvis det er for trangt. Så jeg følger den opprinnelige anbefalingen fra kommunen, kan du si. Jeg er ikke helsepersonell, men vil tro det spiller liten rolle å bruke munnbind hvis det er 10 meter til neste passasjer.

Mann, 25 år:

– Jeg har et munnbind, men bruker det bare når det er trangt.

Mann, 50 år:

– Jeg har munnbindet i lommen, men bruker det kun når det ikke er mulig å holde avstand. Nå er det høstferie, og sannsynligvis litt mindre folk. Blir det påbudt skal jeg slutte å tenke og vurdere situasjonen – og bare bruke munnbindet.

Mann, 35 år:

– Jeg tar ikke kollektivtrafikk og gjør det ens ærend for en fysioterapeuttime nå. Da gadd jeg ikke gå på apoteket klokken syv for å kjøpe det. Det har dessuten vært nesten tom T-bane.

Kvinne, 57 år:

– Jeg har munnbind i vesken og ser an om vognen er full. Noen er veldig ignorante, spesielt de som setter seg ned rett ved siden av folk selv om det er ledige seter. Jeg skulle ønske det var et påbud, for det virker som om mange ikke er så gode til å vurdere selv. Og da tenker jeg spesielt på dem som er eldre enn meg selv.

Kvinne, 24 år:

– Jeg bruker ikke munnbind nå fordi jeg ikke har kjøpt nye. Jeg har brukt det nå og da, og kommer nok til å kjøpe det igjen.

– Nivået er ikke bra nok

Byrådsleder Raymond Johansen skulle ønske at folk bare kunne ta på munnbindet slik de blir bedt om.

– Jeg mener absolutt at nivået ikke er bra nok. Folk må ta på seg munnbind når de skal inn på en stappfull trikk, ikke bare se an. Jeg mener fortsatt det er langt igjen, sier han.

Byrådslederen skulle ønske det ikke var nødvendig å gå hardere til verks, med påbud, forbud, sanksjoner og mulkt. Han tror årsakene til at folk lar munnbindet ligge, blant annet handler om uklare signaler fra myndighetene.

– Myndighetene har på en måte vært veldig uklare når det gjelder munnbind. At det ikke hjelper, at det har vært kontraproduktivt. Det har vært en helsefaglig diskusjon som er krevende, mener Johansen.

VANSKELIG: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) peker på flere årsaker han tror har vært medvirkende til at folk ikke bare bruker munnbindet. Foto: Line Møller, VG

Kulturforskjeller spiller også inn, tror han. Han viser til at munnbind i flere land i Asia er en normal del av gatebildet, mens det ikke er det her.

– Det sitter veldig langt inne her. Det har vært diskusjoner om det – og vi som nasjon og som nordmenn er litt på toppen av verden. Vi tror ikke at noen kan ramme oss ordentlig, sier han.

– Kultur, litt uklarheter fra myndighetene, at folk synes det er ubehagelig og litt flaut, og er usikre på om det hjelper: Alle de tingene er med på å gjøre det vanskelig å få til.

Publisert: 28.09.20 kl. 12:13

