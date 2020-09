I RETTEN: Fornærmede Ingvil Smines Tybring-Gjedde sammen med sin mann Christian Tybring-Gjedde i retten onsdag. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Varslet SMK: – Jeg fikk følelsen av at noe ikke stemte

OSLO TINGRETT (VG) Ingvil Smines Tybring-Gjeddes gryende mistanke mot Laila Bertheussen førte til at hun tilslutt varslet Statsministerens kontor.

– Jeg var redd for ikke å bli trodd, sier den tidligere Frp-statsråden i Oslo tingrett onsdag.

Hun sier at det var ubehagelig da hun noen dager før pågripelsen av Laila Bertheussen fikk mistanke om at justisministerens samboer selv kunne stå bak handlingene. Bertheussen ble pågrepet av PST 14. mars 2019.

Tybring-Gjedde, som da var minister for samfunnssikkerhet og beredskap varslet Statsministerens kontor (SMK) om sine mistanker via en departementsråd.

– Vi innså at dette var en alvorlig sak, både for dem personlig og for landet. Jeg mente at mistanken burde komme statsministeren for øre, om mistanken var riktig eller feil, skulle ikke vi avgjøre. Jeg gikk tjenestevei, sier hun fra vitneboksen.

Hun legger til:

– Men det var en krevende situasjon for meg, hvordan skulle det fremstå? At jeg skulle si at jeg trodde det var samboeren til justisministeren som hadde gjort dette her?

Fattet gradvis mistanke

Tybring-Gjedde hadde i forkant av denne mistanken snakket med Bertheussen om hendelsene, både i Messenger-gruppen som Bertheussen ble invitert inn i, men også over middag, blant annet. Sikkerhetstiltak fra PST var tema i gruppesamtalen.

– Det ble klart at sikkerhetstiltak var blitt avslått. Det bekymret meg. For når PST foreslår sikkerhetstiltak, selvsagt så tar du imot dem. Du tar imot dem med takk. Jeg er bekymret fordi Bertheussen var svært negativ innstilt til PST, sier hun.

Den 10. mars skurrer det for Tybring-Gjedde etter kontakt hun har med Bertheussen. Dette er samme dag som Bertheussen er tiltalt for å ha startet brann i bagasjerommet på familiens bil.

Tybring-Gjedde har fått en melding fra Bertheussen om natten, som hun svarer på om morgenen.

– Jeg registrerer at hun er underlig rolig, og jeg forstår ikke hvorfor kameraene rundt boligen ikke fanget opp dette. Jeg fikk følelsen av at noe ikke stemte. Den økte når det skjedde flere anslag. Noen dager før hun ble pågrepet, snakket Rita Karlsen og jeg sammen på telefon. Her luftet vi for første gang vår ubehagelige mistanke, forklarer hun.

På spørsmål fra dommer Yngvil Thue, utdyper Tybring-Gjedde hvorfor hun begynte å fatte mistanke. Hun sier at det «stadig var noe nytt som hadde skjedd», tilsynelatende også da Bertheussen var hjemme alene.

– Jeg kjente for min egen del «herregud, så tøff du er», men så tenkte jeg at det jo er veldig rart at du ikke er redd for noen ting, når du har hakekors og tagging på bilen din, forklarer hun.

– Vi syntes ikke det var morsomt lenger

I tillegg forklarer hun at Bertheussen ble mer og mer intens i sakene de snakket om, og at hun selv deltok stadig mindre i gruppesamtalen.

– Vi syntes også at det var merkelig at hun hadde gått så inngående i å ha kartlagt dem som var bak «Ways of seeing». Vi syntes ikke det var morsomt lenger, forklarer hun.

Tybring-Gjedde forklarer at noe av «fjaset» i gruppesamtalen var en måte å få utløp for frustrasjon på. Men etter hvert skjønte de at det ble mer alvorlig for Bertheussen, og begynte å snakke på utsiden av gruppen om at det «begynte å bli litt mye».

Noe annet Tybring-Gjedde reagerte på, var at videoen i «Ways of seeing» viste feil hus, og ikke boligen ekteparet faktisk bor i, mens trusselbrevet de mottok var sendt til riktig adresse.

BRENNMERKET BREV: Brevet som ekteparet Tybring-Gjedde mottok 5. februar 2019 var påført brennmerke og inneholdt papirutklipp og urin. Foto: Politiet

– Det ubehagelige var at grunnlaget for Messenger-gruppen eksistens var truet. Var vi lurt? spør Tybring-Gjedde fra vitneboksen.

– Her tok vi henne inn i gruppen som en fornærmet, en som trengte støtte og trøst, og så var det kanskje lek? Jeg ble heller ikke beroliget av at hun ikke viste redsel for å alene hjemme, jeg opplevde det som mer enn rart at hun kimset av det, og at hun heller var mer irritert over å bli overvåket enn hendelsene.

