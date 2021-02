KREVENDE: Hans Petter Thorbjørnsen er ordfører Ulvik, som har halve bygda i karantene etter et mutantutbrudd. Foto: Hallgeir Vågenes

Halvparten av bygda i karantene: − Helse er hovedutfordringen

Ulvik kommune har hatt flere tilfeller av det muterte viruset, og har satt opptil halvparten av bygda i karantene. – Krevende, sier ordføreren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ulvik kommune i Vestland fylke har et pågående utbrudd av coronaviruset.

Det har vist seg at flere av tilfellene i utbruddet er den mer smittsomme virusvarianten B.1.1.7, som først ble oppdaget i Storbritannia.

Bygda har omtrent 1000 innbyggere, og omtrent halvparten av disse sitter i karantene. Det bekrefter ordfører i Ulvik, Hans Petter Thorbjørnsen, til VG.

– Krevende

Ordføreren forteller at situasjonen er krevende.

– Flere har meldt seg frivillig til å hjelpe til, og butikkene hjelper til med utkjøring, sier Thorbjørnsen.

Store deler av de ansatte i matbutikkene er i karantene, som gir dem en stor utfordring. Men helse er det som er mest utfordrende.

– Helse er hovedutfordringen. Nå får vi hjelp fra Eidfjord og Voss – og Helse Bergen er nå inne og ser hva de kan gjøre.

Han forteller at han er glad de får hjelp til å få den kabalen i hop.

– Om flere som jobber med pasientkontakt én til én detter ut blir det verre, sier Thorbjørnsen.

HJELPER TIL: Gro Einan (høyre) og Line Grini fra Eidfjord, som har tatt seg av brorparten av testingen for Ulvik Kommune. Foto: Hallgeir Vågenes

Flere som er i karantene jobber

Ingen av dem som er i karantene jobber med mennesker, men ifølge ordføreren er det flere på de tekniske oppgavene som har gjort arbeidsoppgavene sine likevel.

– Dette er snakk om de som brøyter for eksempel, som sitter helt alene i en traktor, presiserer han.

Ordføreren er ikke kjent med om disse personene er smittet eller kun satt i karantene på grunn av nærkontakter.

– Jeg vet bare at en god del av dem har vært i karantene, legger han til.

Etter ordførerens kunnskap er ikke kriseparagrafer som kan kalle helsepersonell eller andre kritiske funksjoner ut av karantene, ikke blitt nevnt eller tatt i bruk.

Ventekarantene drar opp karantenetallet

Han forteller også at kommunen opplever en liten utfordring knyttet til helsepersonell som ikke vil hjem til familien sin.

Kommunen har innført en «ventekarantene», som går ut på at husstandsmedlemmer må være hjemme frem til nærkontakten i huset har fått negativt svar. Derfor er det vanskelig for kommunen å si akkurat hvor mange som er i karantene nå.

– Det er oppe i en 500 personer som er i karantene nå. Etter hvert som det kommer negative prøver kommer noen ut av karantene, så det er alltid i endring.

– Så det er alltid noe som er i endring. Det utvikler seg hele tiden.

Ordføreren forteller at i den grad noen har kontroll i en sånn situasjon så tror han at de har det.

– Likevel kommer det mange svar i morgen, og det kan endre situasjonen raskt.

NABOKOMMUNE: Ullensvang kommune har et tilfelle av coronaviruset som er knyttet til Ulvik. Foto: Hallgeir Vågenes

Smittetilfelle i nabokommunen

En person i Ullensvang kommune har testet positivt for coronaviruset. Tilfellet henger sammen med mutantutbruddet i Ulvik, og kommunen frykter derfor flere tilfeller i nærmeste fremtid.

– Det er mistanke om mutert virus. Prøven vil bli analysert med tanke på dette, og endelig svar vil komme om to til tre dager, skriver Ordfører Roald Aga Haug i en pressemelding.

Ordfører Haug sier til Hordaland Folkeblad at kommunen regner med at det vil bli flere, og det mistenkes at i hvert fall en person til er smittet.

I en pressemelding skriver kommunen at kriseledelsen vil møtes på kort varsel dersom situasjonen utvikler seg, og at innbyggere og næringsliv må være forberedt på at det kan bli iverksatt lokale tiltak.