Slik skal England gjenåpnes

Statsminister Boris Johnson legger mandag kveld frem for parlamentet regjeringens plan for å gjenåpne England. Siste steg i gjenåpningen håpes å kunne bli satt i gang 21. juni.

England er nedstengt, og folket er beordret til å holde seg hjemme.

Regjeringen legger i dag frem planen for veien ut.

– I dag legger jeg frem et veikart for å føre oss forsiktig ut av lockdown. Vår prioritet har alltid vært å få barn tilbake til skolen, som vi vet er avgjørende for deres utdannelse, så vel som deres mentale og fysiske velvære, og vi vil også prioritere måter folk kan bli gjenforent med sine kjære på en trygg måte, sier statsminister Boris Johnson i en pressemelding.

Veikartet vil foregå i fire trinn. Det vil være minst fem uker mellom vært trinn, fire uker for å skaffe data på hvordan åpningene slår ut, og én uke for å gi folket beskjed om hva som vil skje i neste trinn, skriver The Guardian.

LOCKDOWN: Folketomme gater i Birmingham søndag. Foto: Jacob King, PA

Første steg i gjenåpningen skal etter planen skje 8. mars.

Da vil skolene åpne.

Det samme vil barnehager og annen barnepass for foreldre som ikke kan passe barnene sine selv.

Studenter som trenger praktisk opplæring eller spesielle fasiliteter vil også få komme tilbake på universitetene, mens de andre må belage seg på fortsatt digital undervisning.

Folk kan få drive utendørsaktiviteter med dem som de bor sammen med, eller én annen person.

Det åpnes også opp for 30 deltagere på begravelser og seks deltagere på bryllup.

Del to av trinn én skal etter planen innføres 29. mars.

Da skal to husstander, ellers seks personer få møtes utendørs.

Utendørs sportsfasiliteter vil åpne. Det samme vil organisert sportsaktivitet for barn og voksne, som vil gjennomføres etter smittevernregler utarbeidet for den enkelte sport.

TRINN 1: Slik illustreres det første steget i gjenåpningen i den britiske regjeringens veikart. Foto: gov.uk

Vurderes underveis

Planen for gjenåpning vurderes underveis etter fire kriterier:

At vaksinasjonsprogrammet fortsetter med suksess.

At vaksinene er tilstrekkelig effektive i å redusere sykehusinnleggelser og dødsfall blant de vaksinerte.

At smittetallene ikke risikere å stige til et nivå som gjør at sykehusinnleggelser skaper et uholdbart press på helsevesenet.

At risikovurderingene ikke blir fundamentalt forandret av nye bekymringsfulle muterte virus.

VAKSINERT: En britisk kvinne får AstraZeneca-vaksinen i dag. Foto: Neil Hall, EPA

Gradvis åpning

Trinn 2 vil starte tidligst 12. april.

Ikke-essensielle butikker vil åpne.

Det samme vil frisører og andre som driver med personlig pleie.

Puber og restauranter vil åpne for servering utendørs og uten spiseplikt, og det vil ikke være noe portforbud etter et visst tidspunkt.

Folk vil kunne få reise på overnattingsbesøk med begrensninger.

Bibliotek og samfunnshus vil åpne. Det samme vil dyrehager, fornøyelsesparker og drive-in-kinoer.

Folk må likevel fortsette å jobbe hjemmefra hvis de kan og begrense reising innenlands.

GJENÅPNER PUBER: Black Bull pub i West Yorkshire og andre puber vil etter planen få åpne for utendørs servering tidligst 12. april. Bildet er tatt 11. oktober 2020. Foto: Danny Lawson, PA

Trinn 3 starter tidligst 17. mai.

Da vil opptil 30 personer kunne treffes utendørs, mens det fremdeles vil være en begrensning på to husstander, eller seks personer innendørs.

Puber og restauranter vil også åpne for innendørs servering.

Hoteller og andre resterende overnattingssteder gjenåpner.

Museum, kinoer og innendørs lekeland vil gjenåpne.

Regjeringen vurderer også å åpne for internasjonale reiser.

Trinn 4 er full gjenåpning, og vil starte tidligst 21. juni.

Da vil alle lovpålagte begrensninger på sosiale samlinger oppheves.

Alle begrensninger på bryllup, begravelser og lignende oppheves.

Nattklubber gjenåpner.

Kan bli videre restriksjoner

Regjeringen tar forbehold om at det vil kunne bli restriksjoner i England også etter 21. juni.

«Noen tiltak kan være nødvendige selv etter at alle voksne har blitt tilbudt en vaksine, fordi hverken dekning eller effektivitet av vaksinen vil være 100 prosent. Som et resultat vil en betydelig andel av befolkningen forbli sårbare for infeksjon, hvorav noen også vil være sårbare for alvorlig sykdom og død», står det i planen for gjenåpning.

Regjeringen vil derfor sette ned fire arbeidsgrupper som vil jobbe med å vurdere hvordan England skal håndtere covid-19 fra sommeren og fremover.

Statsministeren sier lettelsene skal innføres samtidig over hele England, mens det tidligere har vært regionale forskjeller i tiltakene.

Ikke likt i hele Storbritannia

Selvstyremyndighetene i Skottland og Wales lar noen av de yngste elevene begynne på skolen igjen allerede denne uken. I Nord-Irland får de yngste elevene komme tilbake 8. mars, mens den generelle nedstengingen er forlenget til 1. april, skrive NTB.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at veikartet var planen for å gjenåpne Storbritannia. Det riktige er at det er planen for å gjenåpne England. Selvstyremyndighetene i Wales, Skottland og Nord-Irland styrer sine egne gjenåpninger.