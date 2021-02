FRIFUNNET: Advokat Abdelilah Saeme er frifunnet i Oslo tingrett. Foto: Vidar Ruud / NTB

Advokat Abdelilah Saeme frifunnet for grov korrupsjon

Retten finner det ikke bevist at advokaten mottok penger etter å ha gitt sin klient en forestilling om at han kunne slippe straff for heroinbesittelse.

Den profilerte advokaten var tiltalt etter at påtalemyndigheten mente han hadde avtalt med sin klient at han skulle motta et større pengebeløp og at deler av pengene skulle gå til å bestikke politiet.

Saeme har nektet straffskyld og har ifølge sin forsvarer John Christian Elden beskrevet tiltalen mot ham som «utrolig».

Oslo tingrett skriver i sin avgjørelse at det ikke ble ført tilstrekkelig med bevis for å overbevise dem om at det forelå korrupsjon eller bedrageri, og advokaten ble derfor frifunnet for alle punktene i tiltalen.

Fikk penger - ga dem tilbake

Det er på det rene at Saeme har mottatt 5500 euro i en konvolutt fra en kontakt av sin klient i Hamburg, men retten finner det ikke bevist ut over enhver rimelig tvil at pengene skulle brukes til å bestikke politiet eller påtalemyndighetene, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Det skjedde i august 2013.

Ifølge tiltalen ga advokaten sin klient en forestilling om at han ville slippe å bli tiltalt eller dømt for oppbevaring av over to kilo heroin dersom han fikk pengene. Klienten selv har forklart at han fikk folk han kjente etter å tidligere ha bodd i Hamburg til å samle inn pengene til hans forsvarer i Norge.

Saeme selv har ment at pengene var klientmidler. Hvorfor klienten ville gi ham penger, er uklart for retten.

Saeme overførte pengene tilbake til sin klient i august 2014, etter at klienten hadde byttet advokat.

De sentrale bevisene har vært forklaringene fra advokaten og klienten, samt et lydopptak mellom de to.

Retten er enige med påtalemyndigheten i at det er «underlig» av en advokat å motta et slikt pengebeløp uten å reflektere over blant annet hvitvaskingsproblematikk, og at det fordi han ikke tollklarerte pengene eller førte dem opp i klientregnskapet kunne se ut som at han forsøkte å skjule dem.

Retten mener dette i beste fall fremstår som «uryddig» og som «lite tillitsvekkende advokatopptreden», men finner det ikke bevist at det forelå korrupsjon eller bedrageri i saken.