FLERE IKKE VAKSINERT: Legeforeningen krever nå at FHI prioriterer massevaksinering på sykehus. Ikke alle som jobber med coronapasienter er vaksinert. Bildet er fra intensivavdelingen på Ahus under denne tredje bølgen, men er ikke tatt i forbindelse med denne saken. Foto: Gøran Bohlin, VG

Tillitsvalgte slår vaksine-alarm på sykehusene: − Alvorlig situasjon

Legeforeningen frykter at helsevesenet bryter sammen fordi et stort antall sykehusansatte fortsatt er uvaksinerte. Nå må enda flere av dem jobbe med coronapasienter.

Publisert: Nå nettopp

– Vi krever at FHI prioriterer massevaksinering av helsepersonell i områder med ukontrollert smitte. Så alvorlig er situasjonen nå, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen til VG.

Etter at vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen er satt på pause, står vaksineringen på flere sykehus stille. En rekke sykehus på Østlandet har økt beredskapen de siste dagene som følge av økt smittepress i regionen og stadig flere innleggelser.

Helsearbeidere står uten vaksine: «Henger ikke sammen»

Legeforeningen er svært bekymret for hvordan voldsom smitteøkning vil påvirke sykehusene der det store flertallet av ansatte ikke er vaksinert. Hermansen er spesielt bekymret for Oslo universitetssykehus som i tillegg til å ta egne pasienter, er blitt et «bakvaktsykehus» for Akershus universitetssykehus og Vestre Viken.

Hermansen mener det er stor fare for at uvaksinert helsepersonell selv blir syke, og at befolkningen ikke kan få gode nok helsetjenester. Uvaksinert personell kan også smitte pasienter.

– Nå handler det om å ivareta helsetjenestens funksjoner. Vi mener det er en reell fare for at vi i tiden fremover ikke klarer å levere gode nok helsetjenester, sier hun.

BEKYMRET: President i Legeforeningen Marit Hermansen. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Legeforeningen mener at FHI i sine planer har tatt høyde for en situasjon der helsepersonell må prioriteres foran sårbare grupper.

– Den tredje bølgen er en stresstest av helsetjenesten. Når vi får beskjed om at smittebølgen vil fortsette å stige, da er vi i en fase med ukontrollert smitte som krever at FHI omprioriterer, i tråd med sin strategi, sier Hermansen.

Rundt 25 prosent av ansatte ved Oslo Universitetssykehus er vaksinert.

Skal jobbe med covidpasienter - er ikke vaksinert

På Lovisenberg Diakonale sykehus er beredskapen hevet og det er nylig opprettet et ny coronapost, der flere ansatte som ikke til daglig jobber med covidpasienter nå er omdisponert.

Disse har ikke nødvendigvis vært blant gruppene som har vært prioritert for vaksine tidligere, og må dermed jobbe med smittede pasienter uten å være vaksinert nå, forklarer kommunikasjonssjef Tone Hærem ved Lovisenberg diakonale sykehus.

Av totalt 66 ansatte som er omdisponert til den nye coronaposten, er kun 27 vaksinert. Totalt har sykehuset vaksinert 678 ansatte, og venter ytterligere 18 Pfizer-vaksiner på fredag for sine medarbeidere i frontlinjen over 65 år.

– Dette er situasjonen ved flere sykehus. Vi har et sterkt ønske om å få flere vaksiner til vårt personell som står i front, og håper vi får flere vaksiner så raskt som mulig. Behovet er tatt opp med Helse Sør-Øst hver uke, som igjen har tatt det videre med FHI, sier Hærem.

FLERE UVAKSINERT: Når Lovisenberg diakonale sykehus nå ruster opp for å ta imot flere coronapasienter, må også flere uvaksinerte ansatte jobbe med smittede. Foto: Trond Solberg, VG

Hovedtillitsvalgt ved sykehuset Marte Westgård fra Sykepleierforbundet sier de er bedre forberedt nå enn i fjor vår, men hun er likevel bekymret.

– Vi har heldigvis nok smittevernutstyr og flere alternativer, men det er klart de ansatte er bekymret. Det er en bekymring at vi fortsatt står her og jobber «hands on» med covidsmittede uten å være vaksinert, sier hun.

Mener helsepersonell må settes først i køen

Tillitsvalgte krever at helsepersonell nå prioriteres.

– Vi ble hardt rammet da AstraZeneca-vaksinen ble satt på vent. Nå må helsepersonell prioriteres først i køen. Vi har en helt reell frykt for at vi kan komme i en situasjon der vi ikke kan levere gode helsetjenester. Det er utfordrende å fordele vaksiner når behovet er stort. Men vi trenger en dynamisk prioritering ut i fra pandemiens utvikling, sier tillitsvalgt Anniken Riise Elnes for Yngre Legers forening,.

TILLITSVALGT: Anniken Riise Elnes, Yngre Legers Forening, Oslo Universitetssykehus. Foto: Privat

Hun sier at sykehuset i tillegg til covid-pasienter og får vanlige pasientgrupper inn.

– Da pandemien startet, holdt folk seg i ro hjemme. Nå ser vi at vi også får de vanlige pasientene på indremedisin og hjertemedisin. Det gjør situasjonen ekstra krevende når vi også har et stort antall covid-pasienter på begrenset areal. Vi jobber med å stryke planlagt virksomhet som krever intensivplass i etterkant.

Anne Marit Førland er tillitsvalgt fra Overlegeforeningen ved OUS. Hun sier at sykehuset satt 3000 vaksiner i første runde. I andre runde ble det satt 3000 Astra Zeneca-vaksiner, ytterligere 2000 ble satt på vent.

– Hvis vi ikke får vaksinert helsepersonell, kan vi komme i en situasjon der vi ikke har personale til å behandle pasientene. Det er definitivt en situasjon som kan oppstå, sier hun.

– Vi kler oss i smittevernutstyr og vi er flinke til å overholde smitteverntiltakene. Men vi kan bringe smitte inn utenfra og smitte pasienter. Det har vi sett at har skjedd, sier Førland.

TILLITSVALGT: Anne Marit Førland, leder av Overlegeforeningen ved Oslo Universitetssykehus. Foto: Privat

FHI: Vurderer om det er riktig å øke

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier hun forstår at Legeforeningen tar opp dette.

– Vi har for få vaksiner til å dekke alle de helt legitime og verdige behovene som er. Det at de sier ifra om dette forstår jeg veldig godt. Samtidig så er det slik at vi hele tiden har prioritert helsepersonell høyt, sier hun.

Hun sier helsepersonell i kommunene og på sykehus har fått rundt 30 prosent av alle doser Norge har fått, og at det nå er en knapphet på doser.

– Det ser ut til å ha hatt en effekt at de aller eldste er vaksinert. Det er bra. Det er en veldig liten andel av de mellom 65 og 75 som er vaksinert - der har vi knapt begynt. Og det gjenstår faktisk en del i aldersgruppen mellom 75 og 85 I tillegg er det gruppene under 65 år med risikofaktorer som har fått lite så langt De er også i en veldig krevende situasjon med så få vaksinedoser.

Stoltenberg peker på at man ikke oppnår full effekt av før ti dager etter at man er vaksinert.

– Derfor vet vi at vi ikke kan bruke vaksinene nå til å sørge for at helsepersonell er beskyttet og har kapasitet i de nærmeste ukene - det tar mye lenger tid enn det før man får tilstrekkelig effekt. Så selv om vi skulle omdirigert alle vaksinedosene, ville ikke dette spilt en stor nok rolle før det har gått noen uker.

Helsepersonell vil få noen av mRNA-vaksinene til Moderna og Pfizer som fordeles ut fremover, Stoltenberg sier at FHI nå først og fremst ser på om det er riktig å øke andelen mRNA-vaksiner som går til helsepersonell - og eventuelt hvor mye.

– Vi har ikke tenkt til å gå ned i andel doser som gis til helsepersonell, men må vurdere hva som er klokest å gjøre i denne situasjonen. Det kan hende helsepersonell skal prioriteres noe høyere, men det kommer til å gå utover risikogrupper med veldig høy risiko for alvorlig sykdom eller død.