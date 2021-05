CHARLOTTES HISTORIE: Elisabeth og Svein Thoresen har store forventninger til den nye ekspertgruppen som skal undersøke overgrep i helsetjenesten. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Psykiater hadde sex med datteren: Foreldrene krever lovendring

Svein og Elisabeth Thoresen har kjempet mot systemet i 13 år, etter at en psykiater skrev at han hadde sex med deres sovende datter. Mannen mistet etter hvert autorisasjonen, men er i dag tilbake i jobb som overlege.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Lørdag fortalte VG historien om Charlotte Thoresen.

Thoresen oppsøkte en psykiater for å få hjelp da hun slet med alkohol. Psykiateren ga henne beroligende medisiner før de hadde sex.

I forrige uke varslet helseminister Bent Høie (H) at det skal nedsettes en ekstern arbeidsgruppe som skal undersøke hvordan saker om overgrep i helsetjenesten er blitt håndtert de siste ti årene.

Charlottes foreldre, Elisabeth og Svein Thoresen, håper nå at regelverk og praksis blir endret. De har store forventninger til gruppens arbeid:

– Vi forventer at gruppen gjennomgår relevante saker der pasienter har blitt skadelidende, sier foreldrene.

Deres ønske er at ingen skal bli utsatt for det samme som datteren.

Helsepersonell som har utnyttet pasienter seksuelt, bør aldri få tilbake retten til å praktisere yrket sitt, mener foreldrene.

STORT TAP: Elisabeth og Svein Thoresen mistet datteren i 2011, da Charlotte Thoresen var 35 år gammel. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Særegen tillit

De står frem i håp om at flere skal tørre å melde fra om slike hendelser.

Det forutsetter imidlertid at tilsynsmyndigheter og politi tar pasientene på alvor, understreker Svein.

– For oss virker det som at politi og helsemyndigheter ikke har overgrep øverst på agendaen, sier han.

Charlottes mor, Elisabeth Thoresen, understreker den særlige tilliten og maktubalansen som oppstår mellom pasienter, psykologer og psykiatere.

– Er du syk, og kanskje lagt inn, er det klart det er vanskelig å melde fra dersom du blir utsatt for noe. Helsepersonellet har en helt annen posisjon enn den som sitter der og er syk, sier Elisabeth.

VG har det siste året undersøkt sakene til alle psykologer og psykiatere som har fått såkalte administrative reaksjoner av Statens helsetilsyn i perioden 2005-2020.

Minst 42 psykologer og psykiatere er de siste 15 årene blitt tatt for å ha krysset grensen seksuelt med sine pasienter, kan VG nå avdekke.

VG avslørte i helgen at ti av disse har fått ny autorisasjon.

Psykiateren som ble omtalt i lørdagens artikkel, ble i 2011 dømt for å ha misbrukt stillingen sin for å skaffe seg seksuell omgang med Charlotte Thoresen.

Frikjent etter Charlottes død

Senere ble han frikjent i lagmannsretten, fordi påtalemyndigheten mente det ikke kunne føres tilstrekkelig med beviser etter Charlottes død.

Psykiateren har også blitt anklaget for upassende oppførsel mot to andre pasienter.

Mannen mener det var et gjensidig forhold mellom ham og Charlotte, og har tidligere forklart seg om de to andre varslene i VG.

«Jeg visste ikke at hun hadde et alvorlig rusmisbruk. Hva slags hjelp hun søkte, er fremdeles en gåte for meg. Hvis hun ønsket et faglig råd, kunne hun spurt om dette på telefonen», har psykiateren uttalt om kvelden Thoresen tok kontakt første gang.

Helsetilsynet har tidligere uttalt til VG at etaten står inne for vurderingen om å gi ny autorisasjon til psykiateren. I dag er han ansatt som overlege ved Sykehuset i Vestfold.

Elisabeth og Svein er ikke imponert over tilsynsmyndighetenes håndtering av datterens sak.

De beskriver en krevende prosess, som de neppe ville greid å stå i alene:

– Vi har hatt oppfølging fra en behandler og en advokat. Uten disse er vi i tvil om vi som foreldre hadde nådd frem med noe, sier Svein.

Står for vurderingen

Direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, har tidligere forklart at det er mulig å søke om ny autorisasjon etter å ha mistet den.

– Det ligger i rettsstaten at når du har gjort opp for deg, erkjent handlingene og gjort de nødvendige tiltak som dokumenterer at du er skikket, da er det en mulighet for å få ny autorisasjon, sier han.

– Vi har lagt oss på den linjen, for det ligger innbakt i regelverket vi er satt til å forvalte, at du kan søke om å få ny autorisasjon, men da ligger bevisbyrden på helsepersonellet, sier Andresen.

Etaten er forelagt kritikken Charlottes foreldre har rettet mot dem i datterens sak.

Fagsjef Toril Sagen sier at pasienter og pårørende ikke alltid er enige i deres vurderinger.

– Men det kan ikke være styrende for de avgjørelsene vi treffer, sier hun.

Det tok fem år fra Charlotte Thoresen meldte fra om hendelsene med psykiateren, til han ble fratatt autorisasjonen.

– Vi kan være enige i at avgjørelsen om tilbakekall av autorisasjon kunne blitt gjort på et tidligere tidspunkt, sier Sagen.