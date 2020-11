MOLDE: Seks kommuner, inkludert Molde, ber studenter fra området med høy smittespredning om å gå i frivillig karantene. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Flere kommuner i Møre og Romsdal anbefaler karantene for studenter

Alle studenter som kommer «hjem» fra et område med høy smittespredning oppfordres på det sterkeste å gå i frivillig 10-dagers karantene.

Kommuneoverlegene i flere kommuner i Møre og Romsdal kom torsdag med anbefalingen, som gjelder fra 12. november og ut året.

Kommunene det gjelder er Kristiansund, Molde, Hustadvika, Rauma, Aukra og Averøy.

Foreløpig er det en sterk anbefaling og ikke et vedtak i henhold til smittevernloven. Kommunene utelukker imidlertid ikke å fatte det som et vedtak dersom det anses som nødvendig.

«Vi er kjent med at et stort antall studenter har kommet hjem, eller vil det i løpet av den nærmeste tiden. Dette gjør oss bekymret for at dette vil resultere i at smitten spres til våre kommuner», skriver Kristiansund i en melding på sine nettsider.

Meldingen er signert av kommuneoverlegene i de ovennevnte kommunene.

– For de som allerede har kommet hjem, anbefaler vi frivillig karantene i 10 dager fra ankomstdagen, presiserer assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald i Molde kommune i en pressemelding.

Viser til høyere smitte og smitte blant unge voksne

Med områder med høy smitte mener kommunene steder der det er flere enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Det gjelder blant annet Oslo og Bergen.

Kommunene viser til smittespredningen i Oslo, Vestland og Viken og at mange i aldersgruppen 20 til 39 år blir smittet.

Så langt som mulig anbefaler de også om at disse personene unngår kontakt med personer i risikogruppene. Karantenen må være på egnet sted. Det stilles ikke krav om karantenehotell.

