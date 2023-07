RØDLISTET: Brunbjørn er rødlistet i norsk skog. Det betyr at den både er fredet og utrydningstruet. Dette er ikke den aktuelle binna fra Nord-Trøndelag.

Furore etter vedtak om å skyte binne med unger

Flere har meldt seg på i kampen for å redde bjørnene. Nå har Oslo tingrett gitt miljøetatene et midlertidig forbud mot å skyte dem.

Kortversjonen En binne og hennes to bjørnunger, som holder til i Nord-Trøndelag nær et beiteprioritert område, står i fare for å bli felt etter at klima- og miljøminister Espen Barth Eide omgjorde Miljødirektoratets avslag på fellingstillatelse.

Brunbjørn er en fredet, utrydningstruet rovdyrart i Norge.

Klima- og miljødepartementet er anmeldt for vedtaket, og tingretten har nå satt en midlertidig stans på fellingstillatelsen til den er rettslig vurdert. Vis mer

En bjørnebinne har slått seg ned med to unger nær et beiteprioritert område Nord-Trøndelag har. Nord-Trøndelag sau og geit ba Miljødirektoratet om fellingstillatelse på bjørnene.

I juli svarte direktoratet blankt nei på søknaden.

Avslaget ble anket, og fredag forrige uke omgjorde klima- og miljøminister Espen Barth Eide vedtaket. Beitedyreierne fikk grønt lys til å skyte binna og hennes to unger.

– Lovstridig

Brunbjørn er en fredet, utrydningstruet rovdyrart som finnes naturlig i norske skoger.

Dermed får fellingstillatelsen blant andre Siri Martinsen, leder i Noah, til å reagere kraftig. Hun mener avgjørelsen er lovstridig.

– Vedtaket er etter vår mening helt klart i strid med Bernkonvensjonen BernkonvensjonenBernkonvensjonen er en bindende internasjonal avtale om vern av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder. Den ble vedtatt i 1979 og ratifisert av Norge i 1986. som Norge har signert. Det er også i strid med det regjeringen, og Stortinget, har lovet om bevarelse av rovdyrbestanden i Norge.

Siri Martinsen er leder i Noah. Hun kaller fellingstillatelsen kontroversiell og bekymringsverdig.

– Det er vanskelig å se at regjeringen gjør noen innsats for å bevare rovvilt i norske skoger, sier hun til VG.

I vedtaket hevdes at det ikke finnes andre mulige løsninger for binna og ungene hennes enn å skyte dem. Det mener Martinsen er løgn.

– Det står at det er praktisk umulig å flytte dyrene, ut ifra dyrevelferdshensyn. Det er en omfattende prosess å flytte bjørnene, men det er bedre enn å skyte dem. For meg fremstår det som en politisk uvilje mot slike tiltak hos sittende regjering.

Små områder

De rovdyrprioriterte områdene er ifølge Martinsen heller ikke store nok til å bevare bjørnebestanden i Norge.

– I dag har vi 1,4 ynglende binner ynglende binnerHunbjørner som realistisk kan få bjørnunger. i region 6. Det er under halvparten av regjeringens vedtatte bestandsmål på 3 binner. Fellingstillatelsen byr på seriøse problemer for økosystemet vårt, sier hun.

Fordi rovdyr er nøkkelarter i norsk natur, mener Noah-lederen at det er spesielt viktig å bevare dem.

– Nøkkelarter påvirker andre dyr og planter i økosystemet, som gjør at dynamikken fungerer som den skal. Nøkkelartene bevarer det reelle økosystemet, sier hun.

Info Fakta om binner og yngling De skandinaviske bjørnene er en av verdens mest overvåkede dyrebestander. Den har vært fulgt tett av norske og svenske forskere siden 1984. Binner har sen reproduksjon: Det vil si at de ofte får sine første unger sent. Typisk får binner første kull når de er mellom fire og fem år gamle. Hvert kull består som regel av en til to unger – i sjeldne tilfeller føder en binne tre bjørnunger samtidig. Bjørnunger går i gjennomsnitt med binna i halvannet år, men ifølge nyere forskning utført av NMBU, leder jakt på bjørn til at bjørnunger blir med binna opptil et år lenger enn normalt. Dermed går det lengre tid mellom hvert kull. Det er ikke alle binner som følger dette nye mønsteret. Noen binner går fortsatt med bjørnungene i halvannet år. For binnene som går med ungene lenger, er endringen i handlingsmønster permanent. Det er med andre ord en «enten-eller»-situasjon. Vis mer

Har anmeldt Klima- og miljødepartementet

Daglig leder for Foreningen våre rovdyr, Alette Sandvik, sier at skaden binna har påført beitedyrpopulasjonen i området er overdreven.

Også hun mener at det eksisterer en politisk uvilje til å bevare rovdyrbestanden i Norge.

– Det som skjer nå er helt ekstremt. Jeg tror ikke vi har opplevd noe så ille fra miljømyndighetene noensinne. Det er skremmende at vi ikke kan stole på dem.

– Dette er ett steg mot å gjennomføre regjeringens restriktive rovviltpolitikk, i tråd med Hurdalsplattformen, sier hun om fellingstillatelsen.

Alette Sandvik, daglig leder for Foreningen våre rovdyr.

Sandvik forklarer at hun og andre interesseorganisasjoner har sett på hvilke rettslige skritt de kan ta for å hindre at binna blir skutt. Torsdag formiddag godkjente Oslo tingrett en midlertidig forføyning midlertidig forføyningEn rettsavgjørelse i sivile saker som gjelder til en rettssak er endelig avgjort., levert av Foreningen våre rovdyr og Noah.

Dermed har Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Statens Naturoppsyn fått forbud mot å felle binna mens retten vurderer om fellingstillatelsen er lovlig.

I tillegg ble Klima- og miljødepartementet dømt til å betale 46.232 kroner i saksomkostninger til Foreningen våre rovdyr og Noah.

Interesseorganisasjonen Aktivt Rovdyrvern (ARV) anmeldte også Klima- og miljødepartementet ved Espen Barth Eide lørdag, for å ha brutt straffelovens paragraf 240 med fellingstillatelsen. Der hevdes det at KLD har begått alvorlig miljøkriminalitet med vedtaket.

Prøvde i fjor

I fjor ble det utstedt fellingstillatelse på den aktuelle binna. Da hadde hun ikke unger. Begrunnelsen var at binna påvist i området gjennom DNA-prøver, og i nærheten av sauekadaver.

– De var ute og prøvde å skyte henne to ganger, men endte opp med å drepe to hannbjørner i stedet. Da lurer jeg på hvordan de kan være så sikre på at det er hun som har tatt sauen i år, sier Sandvik.

– Flytting er ikke forsvarlig

På spørsmål om hvorfor Klima- og miljødepartementet omgjorde Miljødirektoratets opprinnelige avslag, svarer statssekretær Kjersti Bjørnstad at avgjørelsen vært veldig krevende.

– Vi har lagt mest vekt på skadehistorikk og fremtidig skadepotensial. I dette tilfellet har hensynet til en tydelig soneforvaltning veid tyngre enn hensynet til å oppnå bestandsmålet for bjørn.

Hun følger opp med at skadebelastningen for flere saueeiere i Snåsa-området har vært stor over flere år.

– Vi vurderer også potensialet for videre skader i området som stort, sier hun.

– Hvorfor har ikke andre løsninger vært utprøvd, som for eksempel flytting av bjørnene? Særlig med tanke på at brunbjørn er fredet og utrydningstruet i norsk skog.

– Vi har blant annet vurdert flytting av binna med unger inn i bjørneprioritert område. I tråd med faglige råd fra Miljødirektoratet, har vi kommet til at flytting ikke er forsvarlig av praktiske og dyrevelferdsmessige grunner.

Og politianmeldelsen er de ikke særlig bekymret for:

– Vi er trygge på at vi har fattet et gyldig vedtak som er innenfor rammene til naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sier Bjørnstad.