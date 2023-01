VARSLER: Forfatter Hilde Rød-Larsen vurderer det nå slik at det er riktig å fortelle sin historie – uten å gå omveier via en romanfigur.

Dette er historien Hilde Rød-Larsen har fortalt Helsetilsynet

For første gang forteller Hilde Rød-Larsen hele historien om hva som skjedde på psykiaterens terapirom. Nå åpner Statsforvalteren tilsynssak.

Etter at forfatter Hilde Rød-Larsen ga et stort intervju til den danske avisen Information, eksploderte oppmerksomheten rundt romanen hennes «Diamantkvelder».

I intervjuet fortalte hun at romanen springer ut fra opplevelser i eget liv – med en psykiater som inviterte henne til å ha sex i terapirommet.

Rød-Larsen har levert et formelt varsel til Statens helsetilsyn som startet innledende undersøkelser i desember.

Hun er ikke den eneste som har klaget inn psykiateren. VG har fått innsyn i tre andre varsler mot ham.

I dag har Statsforvalteren besluttet å opprette tilsynssak mot psykiateren.

– Vi har mottatt flere henvendelser om den samme psykiateren, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Aaserud Krokeide i Statsforvalteren i en pressemelding.

Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn, sa dette om Rød-Larsens historie til VG i desember:

– Når sånne opplysninger kommer frem i det offentlige rom, så forplikter det tilsynsmyndighetene til å undersøke nærmere.

Rød-Larsen var ikke psykiaterens pasient. Men hun mener at han misbrukte sin legerolle, fordi hun var syk med spiseforstyrrelser.

Halvard Helle, psykiaterens advokat, sier at saken gjelder personlige forhold mellom to samtykkende voksne, langt tilbake i tid.

– Han kjenner seg ikke igjen i fremstillingen forfatteren gir i dansk og norsk presse. Det oppsto aldri noen formell eller reell behandlingsrelasjon mellom dem, hverken første gang de møttes i en sosial sammenheng, eller på noe tidspunkt senere, sier Helle til VG.

ADVOKAT: Halvard Helle er partner i advokatfirmaet Schjødt og representerer psykiateren.

– Riktig å fortelle

Hva skjedde på psykiaterens terapirom?

Hittil har ikke Hilde Rød-Larsen fortalt sin egen historie i norske medier.

– Nå vurderer jeg det sånn at det er riktig å fortelle hva som har hendt meg i mitt virkelige liv, uten å gå omveier via en romanfigur.

– Dette gjør jeg i tillegg til å ha varslet Statens helsetilsyn, fordi jeg ønsker å opplyse den viktige debatten som nå er i gang, både i fagfeltet og i allmennheten.

VG har sett det skriftlige varselet Rød-Larsen har levert til Statens helsetilsyn.

Sykdommen

Tidlig i tenårene innfører Hilde Rød-Larsen et ritual, forteller hun. Hver morgen trekker hun baderomsvekten lydløst frem på gulvet, så foreldrene ikke skal høre. Hun er ofte svimmel av sult, husker hun.

– Men jeg snakker ikke med noen om det.

De nærmeste forstår likevel at noe er galt.

En barndomsvenninne sier til VG at hun var bekymret for hvor tynn Rød-Larsen var da de gikk på videregående i 1992. Rød-Larsen utviklet dunete hår over kroppen, husker venninnen.

Dette er ifølge Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) et av symptomene på langvarig anoreksi.

VARSLER: Hilde Rød-Larsen sier at hun prøvde å holde det hemmelig at hun led av spiseforstyrelser.

I årboka for den videregående skolen Rød-Larsen går på, står det i 1992 at hun er «den tynneste jenta på skolen».

– Det var en udiskutabel sannhet at Hilde var for tynn, sier Nikolai Alfsen, onkelen til Rød-Larsen.

– Det startet i tenårene og varte til langt opp i tyveårene, så vidt jeg kan huske.

Han husker at hun spiste lite i familiemiddager.

– Dette var noe jeg og min kone diskuterte, og jeg var bekymret for henne, sier Alfsen.

– Jeg kommenterte det nok til Hilde, at hun var for tynn. Men hun likte ikke at jeg sa det. Hun ville ikke snakke om det.

TRAFF HAM I SELSKAP: Rød-Larsen ville snakke med psykiateren fordi han var ekspert på det hun led av.

Det første møtet

Hilde Rød-Larsen treffer psykiateren første gang i et selskap høsten 1997. Da er Rød-Larsen 23 år og lider fremdeles av spiseforstyrrelser, opplyser hun til VG.

Psykiateren er betydelig eldre.

Rød-Larsen sier hun legger merke til at psykiateren står alene, uten å snakke med noen.

Hun er nysgjerrig, fordi hun vet at han er spesialist på lidelsen hennes, forteller hun.

Ifølge advokat Halvard Helle var det ukjent for psykiateren at Rød-Larsen var syk.

– Helse har aldri vært et premiss for deres relasjon. Relasjonen har vært av personlig karakter, mellom to voksne personer, sier Helle.

– Det er riktig at de to møttes i en sosial sammenheng senhøsten 1997. Det er imidlertid ikke korrekt at det ble snakket om at hun skulle være for «tynn», og det var helt ukjent for ham at hun på noen måte skulle være syk.

Rød-Larsen forteller en annen historie:

– Noe av det første han sa var at han kunne se at jeg var for tynn. Han sa også at det ikke kunne ha vært lett for meg å vokse opp med mine foreldre.

Hilde Rød-Larsen er datter av den kjente diplomaten og tidligere Ap-statsråden Terje Rød-Larsen og oversetter Merete Alfsen.

Rød-Larsen var sentral i prosessen som førte til Oslo-avtalen mellom Israel og Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) i 1993. Hans kone, Mona Juul, spilte også en nøkkelrolle i forhandlingene.

BLE SETT: Rød-Larsen sier at psykiateren så henne på en annen måte enn andre – og det han sa hadde stor påvirkning på henne.

Det psykiateren sa i selskapet, fikk sterk virkning på henne, ifølge Rød-Larsen:

– Det var så eksplosivt for meg at han, som var ekspert på det jeg hadde kjempet med i mange år, som jeg ikke hadde snakket med noen om, kunne se at jeg hadde det vondt og at jeg var syk, sier hun.

Ifølge Rød-Larsen følger psykiateren opp med å spørre om hun vil lese en tekst han senere skal publisere, fordi han tror hun vil kjenne seg igjen i den.

Hun forteller at hun noen dager senere får en konvolutt med gule, tettskrevne ark i posten.

– Det var som å lese om meg, som om han hadde røntgensyn, så tvers gjennom sjelen min og skrev om meg og mitt liv, sier hun.

Disse hendelsene beskriver Rød-Larsen i varselet til Statens helsetilsyn.

Det andre møtet

Det skal gå to år før de sees igjen etter selskapet. Rød-Larsen forteller at det er hun som tar initiativ til at de treffes i mars 1999.

Psykiateren foreslår at de møtes på et bakeri, like ved den private praksisen hans. Da de har drukket kaffen, inviterer han henne til terapirommet, ifølge Rød-Larsen.

Etter en kort omvisning, sier de farvel.

VG har sett e-poster og dagbøker der Rød-Larsen beskriver kontakt og flere møter med psykiateren.

6. mars 1999, etter det andre møtet, skriver Rød-Larsen i dagboken sin:

«Spesielt syntes jeg samtalen om drømmer var fin. Det er jeg virkelig opptatt av, og det var ok å snakke med en ekspert. Fortalte om drømmen min om den lille syke jenta som var meg og som lå for døden og ble trøstet av voksne meg. Selvtrøst, sa han og så litt underlig eller interessert på meg.

Jeg savner å snakke med ham, det er hele tiden noe jeg ville sagt eller diskutert.»

SKREV OM MØTENE: Rød-Larsen skrev om møtene med psykiateren i dagboken sin – også om hva som skjedde i terapirommet.

Det tredje møtet

Om lag en måned senere, 15. april 1999, møtes de på restaurant, og så går de til terapirommet igjen, ifølge Rød-Larsens varsel til Statens helsetilsyn.

Hun skriver at psykiateren henter et hvitt laken fra et skap ved skrivebordet, som han legger på divanen før de har sex.

Dagen etter skriver hun i dagboken: «Nå er det gjort».

Hun skriver at psykiateren får henne til å føle seg «vakker og innsiktsfull».

Fem dager senere skriver hun:

«Hva er det dette gir meg? Hva er det jeg er ute etter? Bekreftelse.»

VG har sett en utskrift av en e-post som omhandler en kveld mellom de to, som skal være sendt fra psykiaterens e-postadresse 18. april 1999.

GRENSER: Nå håper Rød-Larsen på en god debatt fremover om det hun oppfatter som livsviktige temaer knyttet til legeetikk.

– Gråsone

Helsepersonelloven skal bidra til sikkerhet for pasienter, kvalitet på helsetjenester og tillit til helsepersonell.

Men loven gjelder ikke kun når helsepersonell er på jobb.

Det er flere lovbestemmelser som retter seg nettopp mot helsepersonell på fritiden, forteller Anne Kjersti Befring.

Hun er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo og satt i pasientovergrepsutvalget som leverte sin rapport i 2022.

Befring understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag og at hun ikke kjenner den aktuelle saken.

– Dersom helsepersonell bruker sin rolle i fritiden, er det ikke enten eller. Det er en gråsone.

Og det er denne gråsonen tilsynsmyndighetene nå må gå inn i, mener hun:

– For å se om det er en privat relasjon eller privat relasjon med innslag av legerollen, som gjør at bestemmelser i helsepersonelloven kan komme til anvendelse, sier Befring.

JURIST: Anne Kjersti Befring er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo.

– Et sikkerhetsnett

Ifølge Hilde Rød-Larsen har hun og psykiateren sex i terapirommet flere ganger:

I varselet til Statens helsetilsyn anslår hun at de møtes på hans kontor to ganger før sommeren 1999, en gang i desember samme år og en gang senvinteren 2000.

«Etter dette skriver jeg et brev til kontoradressen (ikke mail) der jeg sier at jeg ikke vil treffes mer, så vidt jeg husker uten å oppgi noen grunn», skriver hun i varselet til Statens helsetilsyn.

«Vil anslå at jeg og [psykiateren] sender hverandre til sammen seks mailer i løpet av de neste mange årene, uten å ses, ikke av seksuell art», fortsetter Rød-Larsen.

I dag beskriver hun at det å ha psykiateren i livet sitt var som et sikkerhetsnett.

– Jeg tenkte at han ville hjelpe meg dersom jeg skulle miste kontrollen over meg selv, hvis jeg skulle falle ned i det dype mørket som alltid truet.

– Redefinerer relasjonen

Ifølge psykiaterens advokat, Halvard Helle, var fellesnevneren for psykiateren og Rød-Larsen en sterk litterær interesse, også da de møttes igjen et par år senere.

– Relasjonen hadde aldri noe med psykiaterens arbeid eller hennes helse å gjøre. Det har heller aldri vært en behandlingsrelasjon mellom psykiateren og Hilde Rød-Larsen, hverken da de møttes i den privat sammenkomsten eller senere. Dette har hun selv bekreftet i forbindelse med lanseringen av romanen, sier Helle og fortsetter:

– At hun mange år senere redefinerer relasjonen i forbindelse med skrivingen av romanen og lanseringen av denne i Norge og Danmark, endrer ikke bildet.

FORSTÅR MER: Hilde Rød-Larsen sier at jo eldre hun har blitt, jo mer forstår hun at psykiateren utnyttet sykdommen hennes for å komme nær henne.

– Flere faktorer som må vurderes

Helle har tidligere sagt til VG at helseretten og etiske regelverk kun trer i kraft hvis det dreier seg om pasientrelasjoner.

Og Rød-Larsen var ikke psykiaterens pasient.

– Det er ikke så enkelt. Det er flere faktorer som må vurderes når det skal tas stilling til om helsepersonelloven kommer til anvendelse, sier førsteamanuensis Anne Kjersti Befring ved UiO.

– Det som blir det viktige og vanskelige er i hvilken grad vedkommende har gått inn i legerollen, men også leger har private relasjoner der det kan gis råd, fortsetter hun.

Befring understreker at det er flere bestemmelser i loven som dreier seg om at ting en lege gjør på fritiden, kan ha betydning på hvordan andre vurderer denne personen som lege.

– Personer kan opptre som helsepersonell også på fritiden, loven skal ivareta tilliten til helsetjenesten. Ved opptreden som helsepersonell på fritiden kan det oppstå asymmetri i en relasjon, sier hun og fortsetter:

– Det er flere eksempler på reaksjoner mot helsepersonell på bakgrunn av det de gjør på fritiden, men det kreves naturlig nok mer enn når det er en tradisjonell behandlerrelasjon.

FLERE ÅR: Hilde Rød-Larsen forteller at hun og psykiateren hadde kontakt gjennom flere år.

De siste møtene

I 2009 kommer Rød-Larsen tilbake til Norge etter å ha bodd i utlandet. Hun er midt i et samlivsbrudd.

Ifølge varselet til Statens helsetilsyn får hun en e-post fra psykiateren, der han spør om hun kan gjøre en oversetterjobb for ham.

Hun takker ja. Men noen uker senere må hun si fra seg jobben, fordi hun er nær et psykisk sammenbrudd, forteller hun.

Rød-Larsen sier at hun forteller psykiateren om sine helseutfordringer – og konfronterer ham i en e-post:

«Skriver en mail til [psykiateren] om at jeg ikke skjønner hva han vil med meg, hvilken rolle han egentlig har – er han elskeren min, vennen min, terapeuten min, oppdragsgiveren min? Sier at jeg ikke vil gjøre den jobben likevel, at jeg ikke vil ha noe med ham å gjøre», skriver hun i varselet til Statens helsetilsyn.

Den siste gangen de har sex er i 2014, ifølge Rød-Larsens varsel. Da har hun akkurat fylt 40 år, og det er hun som tar initiativet til å treffes.

– Hvorfor inviterte du ham hjem til deg?

– Det handlet om at jeg hadde følt meg så ydmyket overfor ham. Jeg var så syk da jeg så ham sist, så ynkelig. Han hadde ikke svart på e-posten min da jeg ba om hjelp. Nå ville jeg vise ham at jeg hadde kontroll på meg selv og livet mitt, sier Rød-Larsen i dag.

Etter det siste møtet deres sender psykiateren henne en sms med oppfordring til videre kontakt, ifølge varselet til Statens helsetilsyn. Det ønsker hun ikke.

«Men jeg skriver at jeg er takknemlig for det vi har hatt, at han har vært en veldig viktig person i livet mitt», skriver Rød-Larsen i varselet.

SKAM: Lenge skammet hun seg over det som skjedde på psykiaterens divan, sier Hilde Rød-Larsen.

Syv år senere, vinteren 2021, arbeider Rød-Larsen med romanen «Diamantkvelder».

Underveis i skrivingen kommer erkjennelsen: Boka handler om hennes egne opplevelser.

Hun går inn i en livskrise med selvmordstanker. Dette bekrefter Rød-Larsens fastlege overfor VG.

Den samme vinteren tar psykiateren ifølge Rød-Larsen kontakt. Hun har slettet denne e-postutvekslingen.

«Jeg svarer at jeg først nå har skjønt at han utnyttet sin rolle som psykiater og spesialist på spiseforstyrrelser for å komme nær meg og ber ham ikke kontakte meg igjen», skriver hun i varselet til Statens helsetilsyn.

Psykiateren besvarer aldri e-posten, og de har ikke hatt kontakt siden, ifølge Rød-Larsen.

– Hvorfor tok det så lang tid før du innså dette?

– Jeg har brukt mange år på å skamme meg over det som skjedde på psykiaterens divan. Og ikke minst ta ansvar for det. Men jo eldre jeg har blitt, jo mer forstår jeg at han som lege utnyttet sykdommen min for å komme nær meg og for å få sex.

– Hvorfor tok du initiativet til sex, hvis du mener du var et offer?

– Det var ikke jeg som tok initiativet til sex, men jeg samtykket til det. Alt som skjedde mellom oss, springer ut fra øyeblikket da han sa jeg var for tynn, og at han, som lege, skrev om noe jeg ville kjenne meg igjen i. Noe han var spesialist i, sier Rød-Larsen og fortsetter:

– Den opplevelsen har preget resten av livet mitt. Det at jeg trodde at han så meg og det jeg kjempet så hardt og så alene med. Da det var sex som måtte til for å holde på oppmerksomheten hans, bød jeg på det.

– Hvorfor fortsatte du å ta kontakt med psykiateren?

– Det var sulten etter legens blikk på meg, blikket til han jeg trodde hadde sett meg, som gjorde at jeg opprettholdt kontakten gjennom så mange år. Jeg ble ikke kvitt lengselen etter å bli sett og leget av ham før etter det siste treffet vårt i 2014.

LETTET: Rød-Larsen sier hun er lettet over at tilsynsmyndighetene nå vil behandle saken hennes.

– Hva håper du vil skje nå?

– Nå håper jeg psykiateren skal få anledning til å forsvare seg på skikkelig vis hos tilsynsmyndighetene. Jeg håper dessuten andre ofre for utnyttelse av legerollen kan få tro på at det nytter å melde fra. Og at det blir tryggere og enklere for ofre for brudd på legeetikk å varsle.

– Og så håper jeg vi får en god debatt fremover om det jeg oppfatter som livsviktige temaer knyttet til legeetikk.

VG har stilt psykiateren en rekke spørsmål gjennom hans advokat Halvard Helle. Han har ikke besvart de konkrete spørsmålene utover uttalelsene som er gjengitt i denne saken.