Kommunen har lagt ut bilde av juletreet på sine nettsider.

Kvinne (85) funnet død under juletre i Sverige

Ifølge den svenske avisen Expressen tror politiet at hun lå død under juletreet i flere dager.

Den 85 år gamle kvinnen ble meldt savnet søndag 18. desember. Natt til mandag ble hun funnet død i Boden i Norbottn i Sverige.

Det var naboer som varslet politiet.

Til tross for at juletreet sto midt i på torget på Medborgarplatsen i Boden, lå kvinnen trolig død under treet i flere dager, skriver den svenske avisen Expressen.

– Nå var dette en veldig tett gran, og den var tett helt ned til bakken. Så når man ser hvordan den ser ut, så er det ikke så rart, sier etterforskningsleder Anette Krig i politiet til avisen.

Sist kvinnen ble sett i live var på Luciadagen tirsdag 13. desember. Hun har trolig ligget under juletreet siden da.

– Alt taler for at hun har ligget der siden tirsdagen, da man sist så henne i live. Vi har ingen indikasjoner på at hun har vært noe annet sted fra hun forsvant til hun ble funnet, sier Krig til Expressen.

Politiet mistenker ikke at kvinnen har vært utsatt for noe kriminelt.