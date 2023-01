Bankansatt siktet for grovt underslag og hvitvasking

Politiet i Trøndelag har pågrepet og siktet en bankansatt for grovt underslag og hvitvasking av flere titalls millioner kroner.

– Politiet i Trøndelag pågrep torsdag 19. januar en person som er siktet for grovt underslag og for hvitvasking av penger, skriver politiet i en pressemelding.

Den siktede jobber i en bank i Trøndelag. Foreløpig tyder etterforskningen på at beløpet er på flere titalls millioner, men det er per nå ikke opplysninger som tilsier at kunder er rammet.

– Dette er en alvorlig sak som vi etterforsker for fullt. Politiet begjærer siktede fengslet i to uker med brev og besøksforbud slik at politiet kan gjennomføre nødvendige etterforskningsskritt, sier Ole Andreas Aftret, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

– Utover det, kan vi ikke gå ut med flere detaljer på nåværende tidspunkt av hensyn til etterforskningen, sier Aftret.

Påtalemyndigheten har begjært siktede varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, grunnet bevisforspillelsesfare.