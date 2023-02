PÅ FLYET UT: 16 babyer fikk plass om bord i Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğans presidentfly fra Kahramanmaraş til Ankara.

Babyene som overlevde: − Sjokket kan påvirke barnet resten av livet

Både i Tyrkia og Syria er nyfødte babyer blitt dratt levende ut av ruiner. Tre faktorer er helt avgjørende for at små barn overlever, ifølge overlege.

Hele nabolag ligger i grus. Millioner av tyrkere og syrere er berørt av jordskjelvet, som hittil har krevd flere enn 22.000 menneskeliv.

Hittil er 19.388 personer bekreftet døde i Tyrkia, mens det i Syria så langt er 3377 personer funnet døde.

Tallet ventes fortsatt å stige drastisk.

Enkelte eksperter har ifølge The Telegraph estimert at 180.000 personer kan være fanget i ruinene etterbygningskollapsen – og for hver dag som går blir sjansen for å finne overlevende mindre og mindre.

Likevel tenner enkelthistorier et håp:

VG var til stede da 14 år gamle Ali Saribay ble funnet i live 66 timer etter han ble begravd under det som en gang var familiens hjem i fjellandsbyen Antakya i Tyrkia.

EVAKUERES: 16 babyer fikk plass om bord i Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğans presidentfly fra Kahramanmaraş til Ankara.

16 babyer reddet

I Kahramanmaraş i Tyrkia ble 16 bayer reddet fra ruinene. Torsdag ble de evakuert med Tykrias president Recep Tayyip Erdoğans presidentfly til hovedstaden Ankarra.

Evakueringen av de 16 babyene skjedde etter mye kritikk mot Erdoğans håndtering av katastrofen. Opposisjonen i Tyrkia og de berørte i kriseområdene har ment hjelpeinnsatsen er for treg og utilstrekkelig, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Leder Ulku Aydeniz for Tyrkias forening for foster- og adopsjonsfamilier sier til The Telegraph at babyene ble reddet med andre barn.

– Etter jordskjelvet ble disse barna flyttet ut av området, og de 16 babyene er noen av dem. Men det er bare de som får medienes oppmerksomhet, sier hun.

– De har opplevd store traumer, både fysisk og emosjonelt, fortsetter hun.

BESØK: Presidentens kone Emine Erdoğan besøkte babyene på sykehuset.

Presidentens kone Emine Erdoğan ble avbildet mens hun besøkte babyene på sykehuset.

– De er i statens trygge hender, sa hun da.

20 dager gamle Kerem Agirtas ble dratt ut av ruinene to dager etter jordskjelvet. Den lille gutten ble reddet i hardt rammede Hatay i Tyrkia.

Det er ikke kjent om guttens familie har overlevd.

Tre avgjørende faktorer

Morten Rostrup er overlege på akuttmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus, og feltlege for Leger uten Grenser.

Han jobbet blant annet på Haiti etter det katastrofale jordskjelvet i 2010, der over 300.000 mennesker døde.

Overfor VG forklarer han hvordan små barn og babyer kan overleve i ruinene etter et jordskjelv. Det er tre faktorer som er kritiske:

Det er avgjørende at rommet barnet er fanget i, ikke er for kaldt. Kulde og nedkjøling kan være svært kritisk for et barn, og tar fort mange liv i slike ruinene.

Barnet må ha tilgang på væske eller ha fått i seg mye væske før ulykken inntreffer. Da kan et barn klare seg i flere døgn.

Det er også avgjørende at barnet ikke er skadet, blør i hjel eller ligger i klem, slik at de kan puste. Rostrup sier at hvis noen blir liggende i klem over tid, kan muskelmassen forvitre, og da vil muskelstoffer lekke inn i blodet, noe som igjen kan føre til nyresvikt. Derfor har ofte redningsteam med seg dialysemaskin til slike jordskjelvområder.

– Det er mange ting som skal klaffe samtidig for at en baby skal overleve i ruinene, sier Rostrup.

«Mirakelbabyen»

Den dramatiske videoen av den «mirakelbabyen» gikk verden rundt tirsdag.

Den lille jenta ble født i den krigsherjede Aleppo-provinsen i Syria mens jordskjelvet var på det mest dramatiske mandag morgen.

Moren fødte jenta mens hun var begravd under restene av en fem etasjers høy boligblokk. Da hun ble funnet, var navlestrengen fortsatt festet til moren.

Babyen er den eneste overlevende i hennes nærmeste familie. Barnets mor døde like etterpå.

Se videoen:

De minste mest utsatt for traumer

Spesialrådgiver for beskyttelse av barn i humanitære kriser, Randi Saure i Redd Barna, sier at det i tiden som kommer nå særlig er avgjørende å fokusere på de psykologiske traumene barna i katastrofeområdene kan få.

– Jo mindre et barn er, og jo mindre et barn forstår, jo større er risikoen for langvarig psykologisk skade, sier hun.

Spesielt små barn som ikke har språk, og som ikke har et begrepsapparat til å bearbeide hendelsene, er spesielt sårbare for utvikling av traumer.

– Katastrofen går inn i minnesystemet deres. Når et barn opplever slike sjokk, og de ikke blir bearbeidet raskt, kan sjokket bite seg fast og påvirke barnet resten av livet. De blir traumatisert. Derfor er tidlig hjelp veldig viktig.

Redd Barna jobber nå både på syrisk og tyrkisk side med å spore opp foreldre og omsorgspersoner for barn som er mistet sine nærmeste.

Organisasjonen har også satt opp trygge, barnevennlige områder der barn blir gitt psykologisk førstehjelp, blir tatt vare på og mottar hjelp som er tilpasset barnas behov.

– De barna som mister sine omsorgspersoner er også de som er mest utsatt i tiden som følger katastrofen. Nå som omfanget og behovet er så stort, er det avgjørende for oss å samarbeide med andre organisasjoner for å hjelpe så mange som mulig, sier hun.