SKADET: Statuer, eller mauier – som de kalles, bærer preg av de brannskade.

Ikoniske statuer på Påskeøya skadet etter brann

Flere av Påskeøyas berømte statuer er forkullet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter chilenske myndigheter.

Brannen, som ifølge CNN kom fra Rano Raraku-vulkanen, startet mandag og skal ha skadet over 100 hektar, altså om lag en kvadratkilometer, av den isolerte stillehavsøya.

Flere av statuene, som på det meste veier opp mot 70 tonn, og som den chilenskstyrte øya er spesielt berømt for, er skadet i lyngbrannen.

Også en rekke andre arkeologiske skatter skal være berørt.

– Uopprettelig

Ariki Tepano, direktør for Rapa Nui Natural Park, mener ødeleggelsene er uopprettelige.

– Konsekvensene er større enn det øyet kan oppfatte, sier han til CNN, og sikter til at høye temperaturer påvirker strukturen.

Moaiene, som statuene kalles, ble skapt av en polynesisk stamme for over 500 år siden. De betraktes av mange som hellige og har stor religiøs betydning for øyboerne, Rapa Nui-folket.

Carolina Pérez Dattari, undersekretær for Chiles Kulturminneforening, opplyser at myndighetene har sendt eksperter til øya for å kartlegge ødeleggelsene.

Området er nå stengt for turisme.

IKONISKE: Her er to andre moaier som er skadet.

Over halvparten av øya er fredet nasjonalpark.

Det finnes rundt 900 statuer på øya, hovedsakelig langs kysten.

Kon-Tiki-ekspedisjon

Thor Heyerdahl gjennomførte en ekspedisjon til øya i 1955. Han lanserte teorien om at folket som først koloniserte øya, kom fra Sør-Amerika og ikke fra vest.

Heyerdahl returnerte til Påskeøya i 1986 og organiserte arkeologiske utgravinger av statuer i to år.

Påskeøya ble tatt opp på UNESCOS verdensarvliste i 1995.

Da kong Harald og dronning Sonja besøkte Påskeøya i 2014, under en uoffisiell reise, var de imponert over statuene.

– Statuene var et helt fantastisk skue. Vi så dem første gang i solnedgangen og var helt alene, uttalte kongen etterpå.