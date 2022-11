FEILDOSERING: Feil utregning av dose legemiddel er den vanligste feilen sykepleiere gjør.

Sykepleieres vanligste feil: Ti ganger for mye medisin

Å gi ti eller hundre ganger for høye doser medisin er blant de vanligste feilene sykepleiere gjør, viser en ny doktorgrad.

En ti – eller hundre ganger - for høy dose med legemiddel er blant de vanligste feilene sykepleiere gjør. Det viser farmasøyt Alma Mulacs ferske doktorgradsarbeid.

Farmasøyten har satt fingeren på hvor sykepleiere regner feil når de skal gi medisiner. I løpet av årene 2016 og 2017 ble det meldt inn 3372 feil til den nasjonale Meldesentralen, som Mulac nå har sett nærmere på.

I doktorgradsavhandlingen skriver Alma Mulac at saken fra 2020 der en pasient døde etter å ha fått ti ganger for mye cellegift “uheldigvis ikke er et isolert tilfelle.”

Feilen skjer ofte i farten fordi et komma eller en null blir satt feil. Konsekvensene kan bli fatale.

FORSKER: Farmasøyt Alma Mulac har skrevet doktorgrad om feil i medisinering

Feil blir ofte skader

Det er et kjent faktum at medikamentregning er et fag med høy strykprosent på sykepleierstudiet. I 2013 strøk seks av ti sykepleierstudenter i medikamentregning ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Mulac har tatt et dypdykk i en type feil som forekommer ofte, nemlig regnefeil.

Av de 100 ulike regnefeilene Mulac tok for seg, hadde 78 ledet til skade på pasienten.

Regnefeil førte eller bidro til tre dødsfall i perioden, at 15 pasienter trengte livreddende behandling, og at ti ble skadet for livet, skriver Sykepleien i sin omtale av studien.

– Det jeg kan si om dette er at det er skader som kunne vært unngått, sier forsker Mulac til VG.

DOSERINGSFEIL: En mann døde på Haukeland sykehus i 2020 etter at han fikk ti ganger for høy dose av cellegift.

Småbarn

En pasientgruppe som dukker ofte opp i Mulacs arbeid, er de aller minste.

En av tre feil gjaldt behandling av barn, og de fleste handlet om legemidler gitt til babyer under ett år.

De aller yngste får ofte doser som må individuelt tilpasses vekten, og feil kan ha mye større konsekvenser for de minste, enn for en voksen kropp.

Fortynning av medisin, for eksempel, var forbundet med ekstra stor risiko, fant forskerne.

I ett av tilfellene fikk et spedbarn 7 i stedet for 0,7 milligram morfin, skriver Sykepleien.

– Vi ser ut fra det som er meldt inn at det ofte dreier seg om en tallforståelse som ikke er god nok. Man forveksler for eksempel milligram og milliliter, eller det går galt i konverteringen av enheter, som fra mikrogram til milligram, sier Alma Mulac til VG.

SÅRBARE: Små kropper er ekstra sårbare for feildoseringer.

Oftest morfin

For fem år siden døde kreftsyke Djabrahil Sulejmanov (6) etter at han ble feilbehandlet på Haukeland sykehus, da legen tok feil av to sprøyter med legemidler.

Feilbehandlingen førte til at gutten fikk store skader og døde noen uker senere.

Dette er første gang noen i Norge forsker systematisk på avvik på nasjonalt nivå.

To tredeler av feilene i 2016 og 2017 ble gjort under administrering, som kan bety at det er tatt frem feil medisin, trukket opp feil dose, og at legemiddelet ikke ble gitt eller ble gitt til feil pasient, skriver Sykepleieren.

Legemiddelet som oftest ble dosert feil, var morfin.

Den vanligste måten å gi feildoserte medisiner på, var intravenøst, skriver Mulac i sin doktorgradsavhandling.

INTRAVENØST: Den vanligste måten å gi feildoserte medisiner på, var intravenøst, viser undersøkelsen.

Mangler sjekkpunkter

Mulac sier til VG at hun ikke vil legge ansvaret for feilene på sykepleierne. Hun mener at mangel på sikkerhetsbarrierer er den største svakheten i systemet.

– Ikke alle helseprofesjoner kan være eksperter på alt, og det kreves mye av en sykepleier i håndteringen av legemidler, sier hun.

Det er flere ledd av medisineringen som skjer ute på post, hvor det ofte er mye aktivitet som kan utfordre konsentrasjonen, påpeker Mulac.

– Man må jobbe slik at alle ledd har sikkerhetstiltak som kan forhindre feil, og jobbe med å følge opp, gjøre analyse av feil og se hva vi kan gjøre for å hindre med dem, mener farmasøyten.