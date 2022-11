KRITISK: Psykologspesialist Vår Benum er selv adoptert fra Sør-Korea, og mener forslaget om bistand er langt fra tilstrekkelig til å gjøre en forskjell.

3,5 millioner til adopterte: − En dråpe i havet

Regjeringen foreslår å sette av 3,5 millioner til bistand etter adopsjoner. Flere adopterte mener det ikke strekker til.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner til arbeid med etteradopsjon i 2023.

Over flere år har adopterte og deres familier etterspurt tiltak for bedre oppfølging i tiden etter at en adopsjon er gjennomført.

En undersøkelse fra FHI på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viste at mange adopterte og familiene deres trenger oppfølging, og at mange føler de ikke har noe sted å henvende seg. Kjersti Toppe sier til VG at dette til nå har vært et litt forsømt område.

– Vi har nå kunnskap om at denne gruppen har et stort behov for særlig oppfølging og hjelp, og vi vil fra myndighetenes side nå ta ansvar og legge bedre til rette for det. Det er en gruppe som har sammensatte utfordringer, inkludert behov for helseoppfølging, og ofte ønsker bistand til å søke om biologisk opphav, sier barne – og familieminister Toppe til VG.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe mener etteradopsjon har vært et forsømt område

«Et svært lite plaster»

Det er i samarbeid med Bufdir at statsråden vil se nærmere på hvordan man kan gi et bedre tilbud til de adopterte.

Pengene skal blant annet brukes til etteradopsjonskurs, oppbygging av kompetanse på etteradopsjon og bistand til adoptivfamilier.

Både internasjonal og nordisk forskning, samt kunnskapsoppsummeringen fra 2013 indikerer at det å være utenlandsadoptert innebærer en forhøyet risiko for psykisk uhelse og blant annet død ved selvmord. Dette bekreftes i FHIs studie fra 2021.

JOBBER FOR ADOPTERTE: Diana Fynbo og Christina Violeta Thrane Storsve driver Ressurssenteret Adopsjon i endring.

De kaller de 3,5 millionene et “svært lite plaster på et sår som har vokst seg stort over mange år."

De mener forslaget fra Toppe kommer sent, og ikke vil strekke til.

– Bufdir estimerte at deres helhetlige fempunkts tiltakspakke ville koste mellom 9,9 og 11,8 millioner i året. Når de nå foreslår å sette av 3,5 millioner, sier det seg selv at det ikke vil strekke til å både utvikle og gjennomføre et tilpasset tilbud til adopterte og deres familier, mener de to.

Fynbo og Storsve skriver i en e-post til VG at de håper at statsråden følger Bufdir tett opp og forsikrer seg om at voksne adopterte selv tas med i utviklingen av tilbudet, og at Toppe øremerker midler til å ta med adopterte i utviklingen av kursene de foreslår.

– Vi forventer også at de nå ser verdien av og satser økonomisk på likepersonsarbeid i samarbeid med relevante fagpersoner, skriver de til VG.

Psykolog: - Dråpe i havet

Å ha god tilgang på fagpersoner innen psykologi er internasjonalt anerkjent som viktig i tiden etter en adopsjon.

Vår Benum er psykologspesialist som selv er adoptert fra Korea. Hun har jobbet mye med traumer.

TRAUMESPESIALIST: Vår Benum er spesialisert i traumearbeid.

Benum mener det er bra med både kurs, direkte bistand, og ikke minst kompetanseoppbygging, men at den aktuelle summen på langt nær vil strekke til.

– Det høres ut som en dråpe i havet, og som en sum som eventuelt kun ville være et tilskudd til oppstart av et enkelt av disse tiltakene, sier Benum til VG.

Traumer

Vår Benum sier at hennes faglige vurdering er at det ikke er mulig å adopteres fra utlandet uten å ha vært utsatt for minst ett, som oftest flere, alvorlige separasjonstraumer.

ADOPTERT: Vår Benum, her som barn like før hun ble adoptert til Norge.

Psykologen mener at dersom adoptivforeldrene og hjelpeapparatet ikke har god nok kunnskap om dette, kan det i sin ytterste konsekvens føre til ny traumatisering senere i livet, i de tilfellene hverken adoptivforeldrene eller hjelpeapparatet forstår hva dette handler om.

– Det er liten grunn til å tro at hverken adopsjonsforberedende – eller etteradopsjonskurs vil være tilstrekkelig hjelp eller forebygging for alle, sier hun til VG.

Benum mener at man i utgangspunktet burde tenke at alle adoptivforeldre i den første tiden etter adopsjonen burde få personlig veiledning og oppfølging.

– På samme måte som for eksempel hos forsterkede fosterhjem, burde foreldre og barn ha kompetansesentra de kan henvende seg i årene etterpå også, mener psykologspesialisten.

Særlig nevner Benum puberteten som en periode der mange adopterte opplever kriser, både av psykologiske og nevrokognitive årsaker.

Statsråd Toppe utelukker imidlertid ikke at man kan prioritere denne gruppen høyere i fremtiden.

– Vi har startet med noen tiltak, og prioritert 3,5 millioner i 2023. Det betyr ikke at vi ikke kan gå videre på det til neste år. De andre punktene som Bufdir hadde på sin liste har ikke blitt lagt vekk, sier Toppe til VG.

SEPARASJON: Familiebånd skapes helt fra starten av, og brudd kan gi traumer senere i livet, mener psykolog Vår Benum. Her er hun som liten i Sør-Korea.

Adopsjonsfeltet granskes

Utenlandsadopsjon har det siste året blitt et brennhett tema blant annet i våre naboland Sverige og Danmark.

I Sverige pågår det en statlig gransking av tusenvis av utenlandsadopsjoner til landet fra 1950-tallet og fremover.

Det kom sterke reaksjoner fra flere adopterte da Kjersti Toppe i høst åpnet for en mulig gransking av adopsjoner i Norge.

– Er dette en del av en større global bevissthet rundt utfordringene ved adopsjon, tror du? , spør VG.

– Ja, jeg opplever jo at arbeidet med dette har blitt satt i gang før min tid, og anbefalingen fra Bufdir inneholdt viktige tiltak for å styrke feltet. Det er jeg kjempeglad for, fordi til nå har man nok tatt for gitt at alt går bra når man er ferdig med selve adopsjonsprosessen. Etteradopsjon har ikke blitt tatt nok på alvor, og har ikke blitt prioritert, men nå vet vi at adopterte og deres familier trenger særskilt god oppfølging, sier statsråden.