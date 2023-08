OMSTRIDT FAVORITT: Ekspresident Donald Trump er fortsatt favoritten blant Republikanerne før presidentvalget i 2024, tross de mørke skyene straffesakene mot ham bringer med seg.

Tirsdag 22. august: Dette har skjedd i natt

Eks-president Donald Trump bekrefter at han vil melde seg for politiet i Georgia førstkommende torsdag, etter at han godtok en kausjon på 200.000 dollar i straffesaken om valgpåvirkning.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post